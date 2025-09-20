Consilierul lui Ilie Bolojan, propunere extremă pentru ANAF. „Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia”

Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a declarat, sâmbătă, la Digi 24, că Agenția Națională de Administrare Fiscală este o instituție care nu funcționează normal și, în opinia sa, autoritățile române ar trebui să o reformeze din temelii, dând exemplu cazul Greciei.

„Când discutăm de colectarea taxelor, când ne uităm la veniturile acestea mici pe care statul român le are după standarde europene, e un complex de factori care explică acest nivel scăzut, incapacitatea de a colecta. După mine, aici nu știu dacă neapărat e și opinia Guvernului, ceea ce o să spun acum.După mine, structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională. Adică nu cred că cu aceeași abordare putem face schimbări majore”, a declarat Ionuț Dumitru, citat de site-ul televiziunii de știri.

Economistul, al cărui nume a fost printre cele vehiculate în spațiul public pentru funcția de premier, la scurt timp după ce Nicușor Dan și-a preluat mandatul de președinte, a subliniat că desființarea și reînființarea Fiscului este opinisia sa, precizând că nu știe ce părere are Executivul.

„Eu personal, încă o dată, nu știu care este opinia Guvernului pe subiectul acesta și a ministrului de Finanțe, în primul rând, ca la dânsul este ANAF-ul, dar eu aș avea o abordare care ar trebui să fie mai radicală. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia, spre exemplu. Grecia, ca să poată să îmbunătățească colectarea,ce a făcut? Pur și simplu a desființat entitatea precedentă și a reînființat alta independentă, în afara guvernului, cu profesioniști numiți acolo, cu obiective foarte bine definite”, a adaugat Dumitru.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat în luna iunie că l-a numit pe Ionuț Dumitru în funcția de consilier onorific.

„Primul meu consilier onorific care va fi numit de azi este domnul Ionuț Dumitru, un economist consacrat și care sper să fie un sprijin important în calitate de bancher și fost președinte al Consiliului Fiscal”, a spus atunci Bolojan.

„Numirile pe care le voi face direct mă vor califica sau descalifica”, a răspuns Bolojan, anunțând apoi numirea lui Ionuț Dumitru.

Ionuț Dumitru este economist șef din 2005 la Raiffeisen Bank, conducând Departamentul de Cercetări Economice din cadrul băncii.

Timp de 9 ani, în perioada 2010 – 2019, a fost președinte al Consiliului Fiscal al României.

În 2019, când încă deținea funcția de președinte al Consiliului Fiscal, a fost vehiculat ca având cele mai mari șanse pentru a deveni unul din candidații propuși de PNL pentru funcția de viceguvernator al Băncii Naționale.