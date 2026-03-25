Consilierul lui Isărescu, mesaj pentru românii care „țin cu dinții de a folosi doar autoturismul”. „Nu mă aștept să îmi crească popularitatea”

„Cea mai severă constrângere a economiei românești este, de foarte departe, deficitul bugetar”, a scris Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, în care susține că „singura opțiune rațională” dintre a reduce deficitul bugetar sau impozitul la carburant, care reprezintă „peste jumătate din prețul la pompă”, este prima.

Într-un articol de opinie pe site-ul Băncii Naționale, titrat „Joaca cu focul: aruncând benzină pe deficitul bugetar”, consilierul lui Mugur Isărescu descrie problema prețurilor la carburanți drept „o chestiune spinoasă” și afirmă că, după părerea lui, „posesorii de autovehicule ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun”.

El a spus că „războiul din Iran a aruncat în aer piața hidrocarburilor”.

„Prețul petrolului și al gazului lichefiat s-a dublat în câteva săptămâni, iar prelungirea conflictului ar putea împinge prețurile cu mult mai sus decât sunt ele astăzi. Desigur, implicațiile acestor evoluții sunt severe: numeroase produse și servicii se vor scumpi, ceea ce va împinge în sus ratele inflației și, mai mult ca sigur, va duce la reducerea creșterii economice”, a scris Eugen Rădulescu.

„Plătim pentru dezastrul bugetar din anii anteriori”

Consilierul guvernatorului BNR susține că Guvernul Bolojan, „s-a ferit să promită reduceri, fie și temporare, de accize sau alte taxe”, deoarece „plătim pentru dezastrul bugetar din anii anteriori”.

„Este perfect rațional să ai un fond de rezervă la buget. Dar când îl faci praf prin încălcarea flagrantă a regulilor în materie fiscală, vine un moment în care iresponsabilitatea se plătește. Acel moment a venit! Astept acum ca cei responsabili pentru acest dezastru să arate cu degetul către guvernul actual, pus în imposibilitate de a ajuta prea mult pe consumatorii afectați de prețul în creștere al carburanților”, a continuat Eugen Rădulescu.

El a spus că „peste jumătate din prețul la pompă este impozit”, așa cum se întâmplă „peste tot în Europa”.

„Benzina de la noi o fi mai scumpă decât cea din Bulgaria, dar e mai ieftină decât în marea majoritate a celorlalte state ale UE. Pe aceste impozite se bazează bugetul – adică cel care ar trebui să ajungă la un deficit de 6,2% din PIB în acest an”, a adăugat consilierul lui Mugur Isărescu.

Rădulescu, despre șoferi: „Cred că ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun”

Eugen Rădulescu consideră că „singura opțiune rațională” dintre a micșora „impozitul pe carburant sau să ținem cu dinții de obiectivul reducerii deficitului bugetar” este prima.

„Cred că posesorii de autovehicule ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun, și așa mările orașe sunt sufocate de traficul rutier, asta dacă majorarea cu 50-100 de lei a costului unui plin de carburant este considerată prea mare”, a mai afirmat Rădulescu.

Consilierul guvernatorului BNR a atras atenția că statul român va plăti în acest an „peste 60 miliarde de lei doar dobânzi la datoria publică”.

„Nu mă aștept să îmi crească popularitatea după asemenea comentarii. Ceea ce înțeleg eu, poate mai bine decât mulți alții, este că anul acesta vom plăti peste 60 miliarde de lei doar dobânzi la datoria publică. Dacă ținem cu dinții de a folosi doar autoturismul pentru orice drum, la costuri «acceptabile», aceste dobânzi vor crește până într-atât, încât nu vom mai avea resurse decât pentru a le plăti. Iar costurile «acceptabile» vor rămâne doar o amintire”, a conchis Eugen Rădulescu.