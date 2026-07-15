Consiliul Concurenței a câștigat un proces cu Hewlett – Packard într-un caz de acum 11 ani

Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv încălcarea Legii Concurenței de către SC Hewlett – Packard (HP) România, actuala Enterprise Services Romania, a anunțat miercuri Consiliul Concurenței. Potrivit acesteia, compania a abuzat de poziția sa dominantă pe piața imprimantelor tip inkjet pentru segmentul business în urmă cu mai mulți ani.

Astfel, Consiliul Concurenței a sancționat, în anul 2015, compania HP România cu amendă în valoare de 2.966.516 lei (aprox. 665.000 euro) pentru că a abuzat de poziţia dominantă, prin întreruperea înainte de termen şi fără o justificare obiectivă, a unui contract prin care acorda partenerilor săi preţuri speciale pentru consumabile marca HP livrate către un client important din segmentul business.

Ulterior, HP a contestat decizia de sancționare, iar acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată de prima instanță, Curtea de Apel București. În cele din urmă, decizia de sancționare emisă de autoritatea de concurență a fost confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a respins recursul companiei ca nefondat.

Ce a descoperit Consiliul Concurenței în urmă cu 11 ani

Contractul se derula prin intermediul a patru companii partenere, respectiv SC S&T România SRL, SC KMP Vest SRL, SC Be Proffice SA/RTC Proffice Experience SA și SC ISA SRL, potrivit deciziei de sancționare a companiei.

Anularea de către HP România, cu cinci luni înainte de data expirării, a contractului în cauză şi stoparea relaţiilor comerciale deja existente cu cei patru parteneri nu a avut la bază nicio justificare obiectivă oferită partenerilor și s-a realizat fără nicio explicaţie din partea HP România, arată Consiliul Concurenței.

În timpul investigației, HP România nu a putut demonstra că închiderea contractelor a avut la bază clauzele de reziliere prevăzute sau faptul că contractele nu au fost respectate de toți partenerii simultan, susține Consiliul Concurenței. HP nu a anulat în general parteneriatele și programele derulate cu cei trei parteneri români (SC KMP Vest SRL, SC Be Proffice SA/RTC Proffice Experience SA și SC ISA SRL), ci doar contractul pentru unul dintre cei mai mari clienți ai HP.

Concomitent anulării contractelor respective, HP România a încheiat un nou contract doar cu unul din cei patru parteneri, respectiv S&T România, parte a grupului internațional S&T cu care HP derula deja mai multe contracte la nivelul UE.

În 2015, SC Hewlett – Packard SRL era parte a grupului Hewlett – Packard, ce furniza soluții tehnologice consumatorilor, clienților și instituțiilor la nivel global.