Consiliul Concurenței are încă o investigație care vizează bănci: „Sunt un pic mai multe decât în cazul ROBOR”

Consiliul Concurenței are în desfășurare o altă anchetă care privește chiar mai multe bănci decât investigația privind ROBOR care a dus la amenda totală record anunțată la începutul acestei veri.

De data aceasta este vorba de verificări privind modul în care este calculat scorul FICO, a afirmat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, la Antena 3 CNN.

Investigația privește astfel acest indicator folosit de bănci pentru evaluarea riscului de creditare și posibilitatea ca metodologia acestuia să penalizeze clienții care solicită împrumuturi de la mai multe instituții bancare.

„Există un sistem în care băncile schimbă informații despre clienți, ceea ce este normal, pentru a-i elimina pe clienții rău-platnici, care nu și-au onorat contractele. O bancă să nu acorde un credit unui client care nu și-a onorat obligațiile față de o altă bancă. Până aici, lucrurile sunt corecte”, a spus Chirițoiu.

Problema e că un client poate fi depunctat

„Biroul de Credit este cel care are acest scor. Problema este că, prin metodologia lor, atunci când un client interoghează și solicită credite la mai multe bănci, el este depunctat dacă apelează la mai multe instituții. Ne punem întrebarea dacă mecanismul nu are ca rezultat blocarea mobilității clienților. Dacă, prin modul în care se calculează acest scor, clienții care vor să se mute de la o bancă la alta sunt depunctați, situația poate fi problematică. Momentan, sunt suspiciuni, nu avem o concluzie. Investigații similare sunt în SUA, iar în curând, în Polonia, s-a deschis o investigație”, a precizat el.

Chirițoiu a spus că ancheta vizează un număr de bănci mai mare decât în cazul investigației privind ROBOR.

„Este vorba despre băncile membre ale Biroului de Credit, iar verificările ar urma să fie finalizate la începutul anului viitor. Sunt un pic mai multe bănci decât în cazul ROBOR. Sunt băncile membre în Biroul de Credit”, a continuat el.

Întrebat dacă sunt posibile noi amenzi, Bogdan Chirițoiu a răspuns afirmativ, precizând că o suspiciune de încălcare a legii poate duce la aplicarea unor sancțiuni.

La începutul lunii iunie, Consiliul Concurenței a dat o amendă record de 700 de milioane de euro împotriva a 10 bănci, pe care le-a acuzat de coordonarea comportamentului în procedura de stabilire a ROBOR.