Consiliul Concurenței intervine în investigația privind microbuzele școlare cumpărate la suprapreț: Ce firme sunt suspectate că au trucat licitațiile

Consiliul Concurenței a anunțat luni că a efectuat inspecții inopinate la sediile a trei companii care comercializează microbuze electrice destinate transportului elevilor: Aveuro Internațional, C&I Eurotrans XXI și Amperio Energy.

Inspecțiile s-au derulat în cadrul investigației privind posibila trucare a licitațiilor publice organizate de mai multe consilii județene pentru achiziția de microbuze electrice destinate transportului elevilor, în cadrul proiectelor finanțate din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a precizat autoritatea.

Trei firme din România și una din Spania, suspectate de trucarea licitațiilor

Pe lângă cele trei companii din România, investigația vizează și firma QEV Technologies S.L din Spania, a precizat Consiliul Concurenței.

„Autoritatea de concurență suspectează că cele patru companii ar fi manipulat licitațiile prin împărțirea pieței și fixarea prețurilor de vânzare, astfel încât contractele să fie câștigate de ofertantul prestabilit de către membrii posibilului cartel, la un preț mai mare față de prețul de piață.”, se menționează în comunicat.

Investigația a fost declanșată ca urmare a articolelor publicate în mass-media și a informațiilor transmise de Corpul de Control al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), mai spune autoritatea.

Amenzile pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri

Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și a documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurențiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor.

În situația în care Consiliul Concurenței va constata încălcarea regulilor de concurență, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurență, în cadrul programului de clemență, pot obține imunitate la amendă sau reduceri substanțiale ale amenzilor.

Parchetul European investighează cazul microbuzelor școlare cumpărate la suprapreț

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat luna trecută că a primit o confirmare oficială din partea Parchetului European (EPPO) că a început să investigheze cazul achiziției de microbuze electrice școlare prin PNRR.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească.

Ministrul anunțase în decembrie că duce cazul în atenția EPPO

În decembrie, în urma verificărilor făcute de Corpul de control, Dragoș Pîslaru anunța că a decis să sesizeze EPPO în această privință.

În august, ReporterIS.ro a scris că o firmă din Prahova cu legături cu PNL a câștigat peste 50% din contractele de livrare de microbuze școlare electrice la nivel național. Aveuro Internațional figura în Sistemul Electronic de Achiziții Publice cu cel puțin 35 de contracte în valoare de peste 135 milioane de euro.

Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/mașină. Și apoi le-a dat în județe, unele prețuri fiind mai mult decât duble, potrivit publicației ieșene. Spre exemplu, la Iași a adus 26 de microbuze la un preț per exemplar de 202.800 euro fără TVA, iar recordul a fost atins la Olt: 262.000 euro/mașină.

Același tip de microbuz electric (capacitate 16+1 locuri) a fost achiziționat la valori extrem de variabile, fără justificări tehnice sau financiare plauzibile.

În unele cazuri, diferența de preț a fost de până la trei ori mai mare între achiziții similare, generând un potențial prejudiciu bugetar semnificativ și ridicând suspiciuni de „preț de cartel”.