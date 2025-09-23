Consiliul Concurenței nu susţine prelungirea plafonării prețului la alimente: „Măsura a avut efecte, dar a scumpit și alte produse”
Consiliul Concurenţei consideră că nu trebuie prelungită plafonarea adaosului comercial la alimente, a declarat, marţi, Bogdan Chirițoiu, președintele autorităţii pentru concurenţă. Instituția este cea care trebuie să avizeze acest proiect, după ce Coaliția a decis prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază pentru încă 6 luni, așa cum a cerut PSD.
Președintele Consiliului Concurenţei a declarat, la Antena 3, că plafonarea prețului la alimente a generat creşteri la alte produse, precum detergenţi.
Acesta a afirmat că s-a consultat cu premierul şi i-a transmis poziţia Consiliului Concurenţei:
„I-am prezentat datele noastre, impactul măsurii până acum – au scăzut prețurile, dar i-am transmis și poziția noastră: nu ar trebui prelungită. Măsura a avut efecte, dar a scumpit și alte produse”.
„La alimente avem cele mai mici preţuri din Europa”
Bogdan Chirițoiu mai susține că măsura plafonării nu are impact în inflație: „Deficitul comercial ne duce spre o inflație mai mare. De aceea suntem în topul european. La alimente avem cele mai mici prețuri din Europa, în afară de ouă și lapte“.
Astfel, acesta îl contrazice pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care susţine că eliminarea plafonării ar putea duce la o inflație de 15%.
Declaraţiile au fost făcute de Chirițoiu la Antena 3 înainte de a fi luată decizia politică privind plafonarea prețului la alimente. După ce Coaliția a decis ca plafonarea să fie menținută încă 6 luni, Chiriţoiu a revenit, la solicitarea HotNews, afirmând că va ajunge la avizat proiectul de act normativ. Avizul va fi „condiţionat, probabil, de un plan de exit” (n.r. – plan privind eliminarea acestei măsuri).
Lista alimentelor care beneficiază de limitarea adaosului comercial
Măsura plafonării adaosului comercial a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD). Măsura urma să expire în 30 septembrie.
17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%:
- Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi
- Magiun până la 350 grame”.
- Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT
- Brânză telemea de vacă vrac
- Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame
- Făină albă de grâu „000” până la 1 kg
- Mălai până la 1 kg
- Ouă de găină calibrul M
- Ulei de floarea-soarelui până la 2 l
- Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.
- Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.
- Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi.
- Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă.
- Cartofi proaspeţi albi vrac
- Zahăr alb tos până la 1 kg
- Smântână- 12% grăsime
- Unt până la 250 grame