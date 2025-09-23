Consiliul Concurenței nu susţine prelungirea plafonării prețului la alimente: „Măsura a avut efecte, dar a scumpit și alte produse”

Consiliul Concurenţei consideră că nu trebuie prelungită plafonarea adaosului comercial la alimente, a declarat, marţi, Bogdan Chirițoiu, președintele autorităţii pentru concurenţă. Instituția este cea care trebuie să avizeze acest proiect, după ce Coaliția a decis prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază pentru încă 6 luni, așa cum a cerut PSD.

Președintele Consiliului Concurenţei a declarat, la Antena 3, că plafonarea prețului la alimente a generat creşteri la alte produse, precum detergenţi.

Acesta a afirmat că s-a consultat cu premierul şi i-a transmis poziţia Consiliului Concurenţei:

„I-am prezentat datele noastre, impactul măsurii până acum – au scăzut prețurile, dar i-am transmis și poziția noastră: nu ar trebui prelungită. Măsura a avut efecte, dar a scumpit și alte produse”.

„La alimente avem cele mai mici preţuri din Europa”

Bogdan Chirițoiu mai susține că măsura plafonării nu are impact în inflație: „Deficitul comercial ne duce spre o inflație mai mare. De aceea suntem în topul european. La alimente avem cele mai mici prețuri din Europa, în afară de ouă și lapte“.

Astfel, acesta îl contrazice pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care susţine că eliminarea plafonării ar putea duce la o inflație de 15%.

Declaraţiile au fost făcute de Chirițoiu la Antena 3 înainte de a fi luată decizia politică privind plafonarea prețului la alimente. După ce Coaliția a decis ca plafonarea să fie menținută încă 6 luni, Chiriţoiu a revenit, la solicitarea HotNews, afirmând că va ajunge la avizat proiectul de act normativ. Avizul va fi „condiţionat, probabil, de un plan de exit” (n.r. – plan privind eliminarea acestei măsuri).

Lista alimentelor care beneficiază de limitarea adaosului comercial

Măsura plafonării adaosului comercial a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD). Măsura urma să expire în 30 septembrie.

17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%: