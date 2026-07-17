Consiliul Europei cere primăriei Oradea să permită desfășurarea în siguranță a marșului Pride: „Suntem îngrijorați de informațiile primite”

Reprezentanții Consiliului Europei se declară îngrijorați de posibilitatea ca evenimentul organizat pentru promovarea drepturilor comunității LGBTIQ+ ar putea fi împiedicat de autoritățile orașului Oradea.

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei a cerut primăriei din Oradea să permită organizarea Marșului Pride, pentru drepturile comunității LGBTIQ+, după mai mulți ani în care primăria a refuzat solicitările organizatorilor.

„Sunt îngrijorat de informațiile potrivit cărora Marșul Pride din Oradea din 2026 va fi din nou împiedicat în România. Libertatea de întrunire este un drept al tuturor. Autoritățile ar trebui să colaboreze cu organizatorii, să asigure un traseu sigur și adecvat și să protejeze participanții”, a precizat un mesaj postat pe pagina de Facebook a Comisarului pentru Drepturile Omului.

Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, adunarea politică care reprezintă administrațiile locale și regionale din cele 46 de state membre, a cerut de asemenea autorităților locale din Oradea să permită organizarea în siguranță a Marșului Pride.

„Congresul este îngrijorat de informațiile primite din Oradea, România, potrivit cărora autoritățile locale ar putea refuza din nou autorizarea Marșului Pride din Oradea, programat pentru 25 iulie 2026, acesta fiind al patrulea an consecutiv în care evenimentul se confruntă cu obstacole semnificative”, a declarat Peter Drenth, raportorul permanent al Congresului pentru drepturile omului.

„Conform informațiilor primite, organizatorii s-au confruntat cu dificultăți repetate în obținerea autorizației pentru marș. Anul trecut, primarul orașului Oradea ar fi respins toate cele unsprezece trasee propuse, împiedicând efectiv desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță.

Demersul vine după ce ziarul local Bihoreanul a scris că municipalitatea s-ar pregăti să respingă toate cele peste 100 de variante de traseu propuse de organizatori și, eventual, să accepte doar desfășurarea unei adunări într-un punct fix, la periferia orașului.

„Evoluțiile de acest gen riscă să submineze statul de drept”

În comunicat, reprezentantul Consiliului Europei făcut referire la libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere, drepturi fundamentale protejate de Convenția europeană pentru drepturile omului.

„Deciziile privind autorizarea sau neautorizarea marșurilor Pride afectează în mod direct exercitarea deplină a acestor drepturi de către orice cetățean european”, a spus el

„În plus, așa cum am afirmat anterior cu privire la interdicția Ungariei privind marșurile Pride din 2025, restricțiile nejustificate amenință, de asemenea, dreptul persoanelor LGBTI la viața privată și de familie fără discriminare. Evoluțiile de acest gen riscă să submineze statul de drept și valorile pluralismului, incluziunii și participării democratice pe care toate statele membre ale Consiliului Europei s-au angajat să le respecte”, a mai spus raportorul permanent al Congresului pentru drepturile omului.

100 de trasee propuse

Asociația ARK Oradea a anunțat încă din 25 iunie că a depus notificarea pentru Marșul Pride în „primul moment legal posibil”, propunând peste 100 de trasee. Organizatorii au explicat că au vrut să elimine din start argumentele administrative invocate de Primărie în anii precedenți.

Variantele includ atât zone centrale, cât și străzi mai mici din apropierea centrului, evitând porțiunile unde circulația pietonală este blocată de lucrări.

ARK a depus cereri în două zile consecutive, tocmai pentru a preveni o nouă dispută privind calcularea termenului de maximum 30 de zile înaintea evenimentului, scrie Bihoreanul.

Momente tensionate în 2025

Demersurile ARK au venit după ce, anii trecuți, organizatorii s-au lovit de refuzurile primăriei.

În 2025, Primăria Oradea a respins toate cele 11 trasee propuse, susținând că șapte dintre ele traversau zone afectate de lucrări edilitare, iar celelalte patru se suprapuneau cu locuri pentru care fuseseră deja aprobate alte evenimente.

În perioada respectivă, mai multe spații publice din oraș fuseseră rezervate pentru zece adunări organizate de episcopii, biserici, comunități religioase și asociații filantropice.

Solicitările acestora fuseseră depuse în bloc pe 27 iunie și aprobate pe 2 iulie, a scris Bihoreanul.

În ciuda refuzului, sute de persoane au participat în vara anului trecut la primul marș Pride desfășurat efectiv pe străzile orașului, sub forma unui protest neautorizat.

Manifestanții nu au fost lăsați de jandarmi să parcurgă traseul central propus, iar pe strada Aurel Lazăr s-au produs tensiuni. Ulterior, Jandarmeria Bihor a anunțat amenzi în valoare totală de 19.800 de lei.

Apel de la peste 120 de organizații civile

Zilele trecute, peste 120 de organizații ale societății civile din 30 de țări au semnat un apel public prin care solicită autorităților locale din Oradea să respecte libertatea de întrunire și să asigure desfășurarea în siguranță a Marșului Oradea Pride.

La apelul lansat către oficialii din Oradea s-au raliat organizații internaționale precum ILGA Europe, EPOA (European Pride Organisers Association), IGLYO, OII Europe – Organisation Intersex International Europe, Council for Global Equality, TGEU sau Forbidden Colours, alături de numeroși organizatori ai Marșurilor PRIDE din întreaga lume și zeci de organizații neguvernamentale și grupuri civice din România își exprimă solidaritatea cu ARK Oradea și cu întreaga comunitate LGBTQIA+.

Semnatarii atrag atenția că după patru ani consecutivi în care evenimentele PRIDE nu au fost aprobate, nu mai poate fi vorba despre dificultăți administrative sau logistice, ci despre nerespectarea deliberată a unui drept fundamental.

„Atitudinea autorităților reprezintă un precedent care pune în pericol întreaga democrație românească”, spune comunicatul.

Cele peste 120 de organizații avertizează că Oradea riscă să devină, după Budapesta, singurul oraș din Uniunea Europeană în care autoritățile blochează în mod repetat organizarea unui Marș Pride, cu consecințe inclusiv asupra imaginii României ca stat care respectă valorile europene.