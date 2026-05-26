Consiliul General va stabili dacă parcul de pe Metalurgiei va purta sau nu numele „Donald J. Trump”

Donald Trump urcă pe scenă pentru a ține un discurs la Rockland Community College, în Suffern, New York, pe 22 mai 2026. FOTO: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Donald Trump va avea un parc care îi poartă numele în sudul Capitalei României, însă doar dacă va fi aprobat de către Consiliul General al Capitalei. Consilierii locali de la Sectorul 4 au stabilit că extinderea parcului Tudor Arghezi, de pe bd.Metalurgiei, să poarte numele „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”, iar patinoarul din Berceni, numele hocheistului Doru Tureanu, potrivit unor proiecte de hotărâre adoptate marți de aleșii locali. Consiliul General al capitalei poate aproba sau respinge propunerea venită de la Sectorul 4.

„Denumirea noului spațiu verde ce se amenajează lângă Parcul Tudor Arghezi reprezintă un gest simbolic de respect și de reafirmare a deschiderii comunității Sectorului 4 către dialog, cooperare și consolidarea relațiilor transatlantice, într-un context internațional în care parteneriatul strategic româno-american continuă să constituie un pilon esențial al securității, dezvoltării și stabilității regionale, cu atât mai mult cu cât, anul acesta, Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la declararea Independenței”, motivează Primăria Sectorului 4.

Extinderea parcului Tudor Arghezi, de pe bd. Metalurgiei, va purta numele lui Donald J Trump, așa cum a propus inițial primarul Daniel Băluță, iar patinoarul din Berceni va purta numele lui Doru Tureanu, unul dintre cei mai mari hocheiști din istoria hocheiului românesc.

Cele două nume au fost alese în urma unui vot popular, susține primăria Sectorului 4, care a înființat platforma unde timp de o săptămnă publicul larg a putut vota. Propunerea numelui a fost a primarului Daniel Băluță.

Pentru extinderea Parcului Tudor Arghezi, votanții au putut alege între: Francois Mitterrand, Helmut Kohl, Vaclav Havel, Jacques Chirac, Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel, Maia Sandu.

Pentru Patinoarul Berceni, numele propuse au fost: Ivan Patzaichin, Doru Tureanu, Ion Panțuru, Mihaela Peneș, Mircea Lucescu, Elisa Leonida Zamfirescu, Dan Grecu, Argentina Menis, Vasile Dîba.

Peste 28.000 de persoane au votat ca parcul să primească denumirea de Donald J Trump, iar peste 21.600 de persoane au votat ca patinoarul să primească numele lui Doru Tureanu.

Acuzații că votul a fost viciat

Procesul de vot a stârnit însă controverse, în spațiul public fiind mai multe acuzații că votul a fost viciat, după ce, în primele 4 zile în topul preferințelor au fost Maia Sandu și Mircea Lucescu, iar în noapte de dinainte închiderii votului, sâmbătă și duminică, au votat 40.000 de persoane și au ieșit câștigători Donald Trump și Doru Tureanu.

Paul Ene, consilier local din partea USR, în Consiliul local Sector 4, acuză că primarul Băluță a furat la vo.

„Omul nu se poate opri din furat nici când e vorba de un vot online. S-a supărat Băluță că îl ia lumea la mișto fiindcă se pune preș în fața administrației MAGA și a dat drumul unei consultări de fațadă, ca să arate că noi suntem hateri, iar lumea, în realitate, e fiartă să aibă un părculeț Donald Trump vizavi de Selgros Metalurgiei. Mare i-a fost mirarea când a văzut, după prima zi de vot, că oamenii chiar nu sunt de acord cu propunerea lui. Așa că a făcut ce știe să facă cel mai bine orice pesedist. A furat voturi” scris Paul Ene pe pagina de Facebook.

40.000 de voturi doar într-o noapte

Deși până sâmbătă seara erau înregistrate aproximativ 30 de mii de voturi, duminică dimineață erau deja 70 de mii. Sunt sigur că, sâmbătă noaptea, lumea nu putea să se distreze liniștită fără ca fâșia de parc a lui Băluță să poarte numele lui Trump”, a explicat Paul Ene.

Acesta spune că platforma nu era sigură, iar votul putea fi viciat ușor.

„Platforma de vot este o glumă în sine, la fel ca și securitatea acesteia. Majoritatea sistemelor de web filtering nu permiteau accesarea ei, iar în primele cinci zile de vot puteai vota cu adrese care nici măcar nu existau. Ba chiar mai mulți oameni au raportat că nu au putut vota, pentru că sistemul le spunea că adresa respectivă votase deja”, a explicat Paul Ene.

Platforma de vot a fost lansată pe 19 mai, după ce propunerea primarului Daniel Băluță ca parcul să se numească „Donald J Trump” a stârnit numeroase controverse.

Cum s-a născut platforma de vot

„Decidem, împreună, ce denumire vor primi atât extinderea Parcului Tudor Arghezi, cât și patinoarul Berceni Arena. Începând de mâine dimineață, vom avea la dispoziție o platformă online în care vom putea vota, iar, la final, decizia pe care o vom implementa va fi cea pe care întreaga comunitate o va alege. Revin cât se poate de repede cu denumirea platformei și cu ora la care aceasta va fi disponibilă”, a anunțat primarul Daniel Băluță pe pagina de Facebook, pe 18 mai.

Primarul spune că a luat această decizie după ce a văzut controversele iscate de propunerea inițială.



„Acum câteva zile am propus ca extinderea Parcului Tudor Arghezi să se numească Parcul Donald Trump. Unii dintre voi au îmbrățișat această idee, alții au fost extrem de nervoși pe acest subiect. De aceea am decis ca de îndată să facem o platformă pe care să votăm.



Și decizia să nu-mi aparțină, ci să vă aparțină. Să facem cum credeți voi că este mai bine. Pentru că nu, scopul nostru și al meu și al vostru este acela ca lucrurile să iasă perfect”, a spus Băluță.

În cinstea a 250 ani de independență a SUA

La începutul lunii aprilie, primarul anunțase că noul parc amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi, va fi denumit „Donald J. Trump” în onoarea președintelui american și a legăturilor României cu SUA.



„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit”, a scris la vremea respectivă Băluță pe contul lui de Facebook.



El a afirmat că, pentru a marca această sărbătoare, noul parc, ce este amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi, „va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc.”

Când va fi gata noul parc

Toamna trecută, Primăria Sectorului 4 a început lucrările de extindere a Parcului Tudor Arghezi, de pe bd. Metalurgiei, cu încă 4 ha.

„Din suprafața totală de 40.000 de metri pătrați care va fi adăugată parcului, trei sferturi va fi doar spațiu verde, cu peste 1.000 de arbori, arbuști, flori și fâșii plantate, iar restul va găzdui locuri de joacă pentru copiii mai mici ai Sectorului 4 (peste 6.000 de metri pătrați), alei pietonale și infrastructură necesară iluminatului public”, anunța atunci Primăria Sectorului 4.

Lucrările la parcul „Donald J Trump” ar urma să fie gata anul acesta.