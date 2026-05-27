„Consiliul pentru pace” al lui Trump n-are niciun ban, în ciuda miliardelor promise

Prima reuniune a Consiliului pentru Pace, prezidat de Donald Trump. Credit line: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

„Consiliul pentru pace” creat de Donald Trump pentru reconstrucția Fâșiei Gaza se confruntă cu probleme juridice și nu dispune de nicio finanțare oficială, în ciuda promisiunilor care se ridică la miliarde de dolari, afirmă Financial Times și AFP.

Creat de la zero în ianuarie de către președintele american, care ar urma să-l conducă personal chiar și după ce va părăsi Casa Albă, Consiliul nu a primit niciun dolar, potrivit publicației financiare, care citează patru surse apropiate dosarului.

În loc să utilizeze fondul administrat de Banca Mondială și aprobat de ONU, consiliul a primit donații direct într-un cont la banca JPMorgan, a declarat purtătorul de cuvânt al consiliului.

Și „nu există niciun mecanism independent de transparență”, notează FT.

Trump a conceput acest comitet pentru micul teritoriu palestinian de coastă, unde Israelul și Hamas au încheiat în octombrie un armistițiu susținut de Statele Unite. „Prețul” de intrare în Consiliu este de un miliard de dolari pentru un loc permanent.

Însă marile națiuni europene ignoră acest forum, care acordă un loc important partenerilor istorici ai Statelor Unite din Orientul Mijlociu, aliaților ideologici ai lui Donald Trump și țărilor mici dornice să-i atragă atenția.

În februarie, președintele Nicușor Dan a participat ca observator la sesiunea inaugurală a consiliului, unde a ținut o scurtă cuvântare.

Reconstrucția Gaza, estimată la 71 mld. dolari

Recent, președintele indonezian Prabowo Subianto a exclus ca țara sa să plătească miliardul de dolari solicitat.

Mici plăți au permis finanțarea, în special, a biroului Înaltului Reprezentant Nikolaï Mladenov. Emiratele Arabe Unite au acordat, de asemenea, 100 de milioane de dolari pentru formarea unei noi forțe de poliție în Gaza, dar fondurile sunt înghețate.

În aprilie, Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană au estimat la 71,4 miliarde de dolari necesarul pentru reconstrucție în următorii zece ani în Gaza, potrivit unui studiu realizat împreună cu Banca Mondială.

Nikolai Mladenov a avertizat, la rândul său, săptămâna trecută, asupra riscului ca actualul „statu quo”, bazat pe un armistițiu imperfect într-un teritoriu divizat și devastat, să devină „permanent”.

Joi, trei ONG-uri internaționale au atras atenția asupra unei situații umanitare în Gaza care rămâne „catastrofală, cu discrepanțe semnificative între angajamentele asumate și punerea lor în aplicare pe teren”.