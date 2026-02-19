VIDEO Nicușor Dan, discurs la Consiliul pentru Pace. „Cred că toți vrem pace, stabilitate și prosperitate” / Președintele a explicat cum poate România să ajute Gaza

Nicușor Dan, în timpul discursului de la summitul Consiliului de Pace de la Washington. Captură foto: White House

Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit lui Donald Trump pentru organizarea primului summit al Consiliului pentru Pace și „pentru planul de pace pentru Gaza”. Președintele a explicat că întâlnirea de la Washington este una importantă și a anunțat că România poate ajuta cu reconstruirea școlilor și reformarea unor sisteme precum administrație publică și poliție din Gaza. Discursul președintelui român a durat aproximativ două minute.

„Este important de menționat că avem relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj. Prin urmare, puteți conta pe noi”, i-a transmis Nicușor Dan lui Donald Trump.

Urmărește LIVETEXT desfășurarea primului summit al Consiliului pentru Pace creat de Donald Trump, la care președintele Nicușor Dan participă și unde va ține un discurs, pe HotNews.

Principalele declarații ale președintelui român:

În primul rând, domnule Președinte Trump, vă mulțumesc că ați convocat această întâlnire atât de importantă. Vă mulțumesc, de asemenea, pentru implicarea și leadershipul dumneavoastră în ceea ce privește planul de pace pentru Gaza, un plan de pace care a fost cuprinzător și durabil, precum și pentru eforturile și rezultatele obținute în alte părți ale lumii.

Cred că toată lumea dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, însă întrebarea este cum să acționăm în acest sens. De aceea, această întâlnire și acest format sunt importante.

Cum poate contribui România – în primul rând, în ceea ce privește situația umanitară – putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele românești. Am făcut deja acest lucru și putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora.

În al doilea rând, putem oferi expertiză valoroasă în sistemele de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri, și putem contribui la reconstrucția acestor sisteme, putând totodată dona echipamente.

În al treilea rând, oferim deja burse de studii studenților palestinieni și putem extinde acest program, contribuind și la refacerea și reabilitarea școlilor din Gaza.

În al patrulea rând, și consider că acesta este aspectul cel mai important, deținem și o anumită experiență instituțională. Putem contribui la reconstrucția instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică. Am realizat acest lucru și în alte părți ale lumii, astfel că dispunem de experiența necesară. Putem contribui cu experți și cu formatori.

De asemenea, este important de menționat că avem relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj.

Prin urmare, puteți conta pe noi.

De ce a mers Nicușor Dan la Washington

Președintele Nicușor Dan a sugerat că motivul prezenței sale la Washington ține în special de consolidarea relației cu administrația Trump.

„Au existat anumite dubii, neîncredere după alegerile anulate din 2024 din partea administrației americane. Față de tot acest context, cred că prezența României prin președintele ei ajută la a clarifica și diplomatic și față de cetățeni care este relația adevărată dintre România și SUA”, a declarat Nicușor Dan zilele trecute, într-un interviu acordat Radio România Actualități.

România, prin președintele Nicușor Dan, va participa în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii, care va avea loc la Washington în 19 februarie. În emisiunea de la RRA, el a subliniat că nu are planificată nicio întâlnire bilaterală cu Trump.

„E o primă întâlnire de lucru. După ce am primit invitația de a participa la aceasta ședința, am solicitat alte tipuri de clarificări ca sa vedem ce poate face un stat care nu e membru, dar e rezonanță cu direcția în care vrea sa meargă”, a explicat Nicușor Dan decizia de a confirma invitația.