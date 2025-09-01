Consiliul Superior al Magistraturii, apel către politicieni la „responsabilitate în discursurile și mesajele transmise pentru a preveni instaurarea unui climat de haos social”

În ziua în care premierul Bolojan își asumă răspunderea în Parlament pentru cinci din cele șase proiecte din pachetul fiscal 2, între care cel privind modificarea sistemului de pensii speciale, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) acuză că mesajele publice pe care le-a transmis „au fost ignorate, iar campania de denigrare a continuat și a generat consecințe greu de imaginat într-un stat de drept”.

Într-un comunicat transmis luni, CSM spune că, „în contextul campaniei de defăimare a magistraților inițiate și întreținute de luări de poziție repetate din zona factorului politic și promovate intens în mass-media pentru a distrage atenția de la problemele economice și sociale cu care se confruntă societatea”, instituția „a semnalat insistent riscurile pe care le generează o astfel de abordare iresponsabilă”.

„Se conturează în instanțe și parchete fenomen de o gravitate excepțională, care tinde să se extindă”

„În mod regretabil, mesajele publice transmise de Consiliu au fost ignorate, iar campania de denigrare a continuat și a generat consecințe greu de imaginat într-un stat de drept. Rețelele sociale abundă în luări de poziție de o agresivitate fără precedent la adresa magistraților, în sensul instigării directe la săvârșirea unor infracțiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor.

Mai mult, manifestări similare au avut loc și în incinta instanțelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecție care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave”, acuză CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii susține că „instanțele judecătorești și parchetele au semnalat numeroase astfel de incidente cu care se confruntă, conturându-se un fenomen de o gravitate excepțională care tinde să se extindă, fiind fără precedent și amenințând integritatea fizică și psihică a magistraților și a membrilor familiilor acestora”.

CSM mai spune că va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a face cercetări cu privire la toate incidentele raportate de instanțe și parchete, precum și cu privire la cele identificate în mediul online.

În același timp, Consiliul Superior al Magistraturii adresează „un apel vectorilor de comunicare publică atât din mediul politic, cât și din afara acestuia, să manifeste responsabilitate în discursurile și mesajele transmise pentru a preveni instaurarea unui climat de haos social, în care actul de justiție nu ar mai exista”.

Doi judecători au obținut ordin de protecție în ultimele două luni

În ultimele două luni, doi judecători au obținut ordine de protecție după ce au reclamat că sunt hărțuiți în mediul online.

Este vorba despre judecătoarea Dana Eugenia Pop, președinta Judecătoriei Satu Mare, care a solicitat și primit ordin de protecție, în luna august, împotriva unui blogger, Ovidiu Cerasel Cuteanu, care o critica vehement în mediul online. Bărbatul, care este doctorand la Universitatea Babeș Bolyai, a primit interdicția de a se apropia de magistrat sau de a lua legătura cu acesta timp de trei luni.

Magistrații Judecătoriei Zalău, cât și cei ai Tribunalului Sălaj au încadrat textele scrise de Cuteanu într-o „campanie de discreditare sistematică, prin crearea și distribuirea constantă de materiale cu scop de ridiculizare ori decredibilizare publică”, potrivit hotărârii celor două instanțe, consultate de HotNews. El are un proces pe rolul instanței din Satu Mare și, nemulțumit de modul în care se derula acesta, a formulat și o cerere de strămutare.

Cel de-al doilea magistrat care a solicitat ordin de protecție este președintele Judecătoriei Baia Mare, judecătorul Radu Andrei Trufan. Magistratul a solicitat ordin de protecție, precum și protecție din partea poliției, reclamând că este hărțuit online de un inculpat pe care l-a condamnat în trecut. Judecătorul Trufan a acuzat că bărbatul, condamnat definitiv într-un dosar de loviri, amenințare și hărțuire, a început să posteze pe rețelele de socializare mesaje denigratoare care incitau la ură împotriva sa.

CSM nu a comunicat dacă, exceptând cei doi magistrați, au mai fost și alte cazuri de judecători sau procurori care au obținut ordine de protecție.

CSM a anunțat vineri, într-un comunicat de presă, că „în cadrul adunărilor generale ale judecătorilor desfășurate în perioada 26 – 27 august 2025, tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au hotărât că se impune adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 curți de apel, solicitând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”.

Pe 26 august, cele 16 curți de apel din România, au anunțat că își suspendă activitatea pentru „a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar”, generat de schimbarea cadrului legal privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Cum a modificat Guvernul sistemul pensiilor speciale

Proiectul privind pensiile magistraților rămâne nemodificat față de varianta pusă în dezbatere publică în 14 august, care a stârnit reacții dure și proteste din partea magistraților, ce au declanșat protestele prin suspendarea activității.

Dacă proiectul va fi adoptat și va trece de Curtea Constituțională, va intra în vigoare începând cu 1 octombrie 2025. Până în 2036, există norme tranzitorii – magistraților li se va adăuga, treptat, în fiecare an, câte un an și șase luni în plus la vârsta de pensionare, adică aceasta va crește treptat. Din 2036, vârsta de pensionare va fi la 65 de ani.

Proiectul privind modificările pensiilor magistraților trimis spre aprobare de către Guvern către CES include următoarele modificări:

Stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani.

Pentru a intra la pensie magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vehime de 25 de ani.

Pensia magistraților nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat. Acum, este 80% din ultimul salariul brut încasat.

Pentru magistrații care sunt în acest moment în funcție: noua eşalonare a creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an şi 6 luni, până în anul 2036.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

Proiectul a generat reacții dure din sistemul judiciar și a dus la declanșarea acțiunilor de proteste la nivelul instanțelor și parchetelor din întreaga țară.