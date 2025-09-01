Ziua în care premierul Bolojan își asumă răspunderea în fața Parlamentului pentru cinci legi. Precedentul invocat din perioada guvernării Boc

Premierul Ilie Bolojan va ajunge luni în fața Parlamentului, pentru a-și asuma răspunderea pentru cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de măsuri pentru echilibrarea finanțelor statului. Procedurile necesare finalizării demersului l-au forțat pe șeful Guvernului să renunțe la întrevederea cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen care se află astăzi într-o vizită de o zi, în România.

Membrii Guvernului au adoptat, vineri, cinci dintre cele șase proiecte de lege din pachetul 2. Cel de-al șaselea, care se referă la reforma administrației publice locale și centrale, a fost rediscutat duminică în cadrul coaliției, însă partidele nu s-au pus de acord astfel că proiectul a fost amânat cu încă două săptămâni.

Astfel că Parlamentului i s-au trimis doar cinci din cele șase legi ale pachetului:

Zi încărcată pentru premier

Conducerile celor două Camere ale Parlamentului au stabilit, sâmbătă, calendarul asumării răspunderii. Astfel, până luni, la ora 9, deputații și senatorii pot depune amendamente la proiectele din pachetul supus asumării.

Amendamentele vor fi discutate într-o nouă ședință a coaliției care va avea loc începând cu ora 12.00. După care Ilie Bolojan va prezida, de la ora 16.00, ședința de Guvern în care, eventual, s-ar decide adoptarea unora dintre amendamente. În fine, la ora 19.00, Ilie Bolojan va merge la Parlament pentru asumarea răspunderii pe cele cinci proiecte.

Procedura angajării răspunderii – sintagma folosită în Constituție – este reglementată de articolul 114 din legea fundamentală:

(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

(2) Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 113.

(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2) , proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

(4) În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3) , dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere.

Textul constituțional nu prevede o limită explicită a numărului de proiecte care pot fi adoptate concomitent prin angajarea răspunderii, astfel că Guvernul profită de acest lucru și își va angaja răspunderea pe cinci proiecte în aceeași zi.

„Există şi un precedent, s-au mai făcut în istorie, cred că pe vremea domnului Boc, a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate”, spunea ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, după ședința de miercuri a coaliției.

Precedentul din vremea guvernării Boc

În realitate, cele două guverne conduse de Emil Boc au venit pentru asumarea răspunderii pentru mai mult de o singură lege de patru ori, după acum arată o statistică realizată de Curs de Guvernare:

22 iunie 2009 – Codul Civil și Codul Penal

15 septembrie 2009 – Pachetul de legi privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu CE si FMI; Legea-cadru privind salarizarea unitară a perso­nalului plătit din fonduri publice; Legea educației nationale

7 iunie 2010 – Proiectul de lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar; Proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

14 decembrie 2010 – Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; Proiectul de lege privind aplicarea Legii salarizarii unitare în anul 2011

În cursul zilei de joi, purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Ene Dogioiu afirma: „Vor fi 6 angajări de răspundere în aceeași zi în Parlament”. La acea dată, liderii coaliției spuneau că vor tranșa duminică proiectul de reformă a administrației publice, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Proiectul a fost amânat până pe 15 septembrie, potrivit unor surse din coaliție.

După ședința de vineri, Palatul Victoria a trimis către Parlament o scrisoare prin care informează oficial asupra intențiilor sale. „Guvernul a hotărât să îşi angajeze răspunderea în fața Parlamentului, separat, asupra…”, se spune în scrisoare, după care sunt enumerate cele cinci proiecte.

AUR anunță „moțiuni de cenzură”

Reunit în cursul zilei de duminică, Consiliul Național de Conducere al AUR a decis să depună moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan care intenționează să-și asume, mâine, răspunderea. AUR susține că această procedură, „repetată obsesiv”, reduce Parlamentul la o anexă a Guvernului.

„Decizia guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă o nouă lovitură dată principiilor democratice. Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă și ignoră complet dezbaterea democratică și vocea românilor”, scrie într-un comunicat al AUR.

„Vom depune moțiunile de cenzură necesare împotriva guvernului Bolojan, dar și moțiuni simple împotriva miniștrilor responsabili pentru haosul creat de această guvernare”, a decis conducerea AUR.

Comunicatul partidului nu precizează dacă va exista o moțiune de cenzură împotriva întregului pachet cu care vine Guvernul în Parlament sau dacă ia în calcul să depună câte o moțiune de cenzură pentru fiecare dintre aceste proiecte.

E așteptat, însă, să depună pentru fiecare din cele cinci, conform surselor HotNews. Acest lucru ar duce la o premieră în istoria parlamentară: dezbaterea și votul a 5 moțiuni de cenzură în aceeași zi.

Bolojan lipsește de la vizita Ursulei von der Leyen

Procedurile din Parlament îl obligă pe premierul Ilie Bolojan să renunțe la întâlnirea cu Ursula von der Leyen care întreprinde în aceste zile un turneu în țările Uniunii Europene din proximitatea Rusiei: Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România.

„Vizita sa va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de guvern și cu cadre militare”, a anunțat anterior Comisia Europeană.

Von der Leyen urmează să ajungă luni la București. Planul inițial era ca aceasta să meargă apoi, însoțită de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, la Constanța.

Surse politice au declarat pentru HotNews că Guvernul va fi reprezentat la întâlnirea cu von der Leyen de către ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, dat fiind faptul că discuțiile vor avea ca tematică principală politica de apărare a Uniunii Europene.