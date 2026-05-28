Demisia lui Sorin Grindeanu este „singura ieșire” din criza politică, crede Constantin Toma. Reproșuri pentru „soții de la Craiova”

Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, a afirmat, la Digi24, că singura ieșire pe care o are PSD din actuala situație este demisia lui Sorin Grindeanu de la conducerea partidului, care să facă posibilă refacerea coaliției pro-europene.

„PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să își dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD. Despre asta e vorba. Nu ai soluție tehnică în acest moment, din păcate. Deci partidul meu a dus țara într-o situație foarte proastă”, a spus Constantin Toma, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de actuala conducere a PSD.

Toma susține că, în cadrul turneului pe care conducerea centrală a PSD l-a făcut în teritoriu pentru a consulta filialele privind ieșirea de la guvernare, au fost mai mulți social-democrați care au spus că nu doresc ruperea coaliției

„În cuvântul meu am întrebat cum îl dăm afară pe Bolojan că nu e în partid la noi. A picat puciul din PNL și iată că suntem în această situație fără ieșire. Țara are un guvern care nu poate lua decizii”, a comentat primarul din Buzău.

Astfel, s-a ajuns în situația în care o alianță cu AUR este foarte probabilă, ceea ce va aduce prejudicii PSD în perspectiva următoarelor alegeri parlamentari

„PSD-ul se îndreaptă spre AUR, că nu are nicio ieșire, iar o alianță cu AUR va compromite total PSD-ul. Și nu vor mai ști oamenii ce să voteze în 2028, că nu știi care-i copia, care e original, care-i PSD original și care este AUR-ul original? Nu știu. Și atunci AUR are toate șansele să facă singur guvern. Probabil că va avea peste 50% dacă joacă PSD-ul în felul ăsta”, a spus Constantin Toma, adăugând că nu este singurul social-democrat care are această temere.

El i-a criticat și pe „soții de la Craiova”, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, pentru rolul lor jucat în ruperea coaliției de guvernământ.

„Sunt parte a problemei, din păcate. Dacă erau la partea soluției, era rezolvată problema până acum sau sper să rezolve cum au rezolvat-o la Craiova în care s-au aliat cu AUR la Primărie”, a conchis Toma.