„Bolojenistul” din PSD îl critică pe Nicușor Dan și spune că „mă dezamăgește”. Ce motiv invocă

Primarul orașului Buzău, social-democratul Constantin Toma, s-a declarat luni „dezamăgit” de Nicușor Dan, în ciuda faptului că l-a susținut în alegerile prezidențiale, pentru că președintele a așteptat cinci luni până a luat decizia de a desemna un premier.

Într-un mesaj postat pe pagina lui de Facebook, edilul a spus că „nu este în regulă” că președintele Nicușor Dan a așteptat atât de mult pentru nominalizarea unui premier, adăugând că dacă nu s-a putut constitui o majoritate în Parlament care să voteze un nou guvern, ar fi trebuit declanșate alegerile anticipate în cel mult câteva zile.

„Mă dezamăgește Nicușor Dan. L-am susținut pentru că nu era altă variantă atunci și am votat, ca mulți români, pentru Nicușor, dar nu este în regulă. Pe funcția aceasta trebuie să iei decizii, să desemnezi premier, nu să aștepți cinci luni”, a afirmat Toma.

„Nu îl votează Parlamentul, mergem la alegeri anticipate, pentru că nu putem să amânăm la nesfârșit, deoarece avem război la graniță, avem amenințări în fiecare zi și situații dificile care trebuie rezolvate”, a mai spus primarului municipiului Buzău, potrivit Agerpres.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moțiune de cenzură. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joia trecută pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.