Construcția unei clădiri în locul unui parc, pe masa Primăriei Sectorului 3. Ce pași s-au făcut până acum

Un fost parc dintr-o zonă de blocuri poate să dispară pentru totdeauna. În locul său există riscul să apară o clădire cu două etaje de spații comerciale. Consiliul Local al Sectorului 3 are decizia pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, 27 mai.

Proiectul într-o formă asemănătoare a mai fost supus dezbaterii consilierilor și în trecut, dar a fost respins. Până în 2017, pe terenul retrocedat la începutul anilor 2000 a fost amenajat un parc însă copacii au fost doborâți pe rând.

Terenul nu apare în documentațiile de urbanism încadrat ca spațiu verde, având indicativul urbanistic de zonă de locuințe, chiar dacă acolo a fost amenajat un parc.

Cum arăta terenul înainte

Este vorba despre un spațiu de 2.976 mp în acte, la intersecția dintre strada Codrii Neamțului și Postăvarul, în Sectorul 3. O clădire cu subsol, parter și două etaje, ce va adăposti spații comerciale, ar putea fi construită aici. Planul urbanistic de detaliu, care ar permite ridicarea imobilului, va fi discutat joi de Consiliul Local Sector 3.

Potrivit Planului Urbanistic de Detaliu publicat pe site-ul Primăriei Sector 3, terenul pe care se dorește construirea clădirii cu spații comerciale are o suprafață de 2.976 mp în acte. Indicatorii urbanistici propuși sunt: Coeficient de Utilizare a Terenului – 1,3, Procent de Ocupare a Terenului – 45%. Clădirea va avea subsol, parter, etaj și etaj tehnic.

Primăria Sectorului 3 a dat aviz de urbanism pentru acest proiect pe 24 februarie 2026.

Terenul se află la intersecția Strada Codrii Neamțului cu strada Postăvarul. Până în 2017, cel puțin, așa cum se vede pe Google Street View, acolo a fost parc amenajat. Pe teren se aflau 79 de copaci. În 2022, mai mulți arbori au fost tăiați fără aviz, după cum a scris HotNews la vremea respectivă. Defrișări au avut loc și în 2025.

Asociația IOR-Titan: „Cerem consilierilor locali să nu voteze”

Cetățenii din Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan cer păstrarea spațiului verde.

„Acest spațiu a fost ani la rând un loc verde al cartierului: un parc folosit de copiii Școlii nr. 200, de familiile din zonă și de întreaga comunitate. Un loc cu arbori maturi, umbră și aer respirabil într-un cartier deja sufocat de trafic și beton. Între timp: zeci de arbori au fost tăiați, spațiul a fost lăsat deliberat în degradare, proiectul de construire a unui supermarket a fost respins de 3 ori de consilierii locali iar acum revine pe ordinea de zi, aproape neschimbat”, au scris cetățenii pe pagina de Facebook.

Cetățenii au anunțat că vor participa la ședința Consiliului Local pentru a cere consilierilor să nu aprobe proiectul.

„Legea este foarte clară: schimbarea destinației spațiilor verzi este interzisă, indiferent de forma de proprietate. Bucureștiul nu mai poate pierde încă un petic de natură pentru încă un supermarket. Zona are deja magazine comerciale la câteva minute distanță. Consilierii trebuie să știe că oamenii nu acceptă dispariția fiecărui spațiu verde dintre blocuri.”, au mai postat aceștia pe pagina de Facebook.

„Ar fi un semnal trist”

Cristian Şoimaru, preşedintele Asociaţiei Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan, a declarat pentru HotNews că aprobarea acestui proiect ar însemna o încurajare pentru dezvoltatorii imobiliari să construiască pe spațiul verde.

„Ar fi un semnal trist ca o persoană care, în afara legii, a tăiat zeci de copaci, a defrișat un spațiu verde, acum să poată construi pe el. Într-un sector care deja are mari probleme cu aglomerația, nu este în regulă să exceptezi regulile de urbanism și să aglomerezi străzile. Cerem consilierilor locali să nu voteze acest PUD. Acolo a fost parc, retrocedat din câte am înțeles”, a declarat Șoimaru.

Acesta spune că spațiul verde este protejat de lege indiferent de regimul de proprietate.

„Unii spun că e spațiu verde numai dacă este teren public și în registru verde.

Dar legea spune că indiferent de forma de proprietate, dacă e spațiu verde, acolo nu se poate construi”, a declarat Cristian Șoimaru pentru HotNews.

Consilier USR: Vedem un modus operandi exact ca în cazul Parcului IOR

Consilierii USR spun că nu vor vota proiectul.

„USR nu va vota acest proiect. Avem motive atât pe partea de legalitate, cât și pe oportunitate. Și aici mă refer atât la disconfortul pe care l-ar crea cetățenilor din zonă, fiind zonă rezidențială. Dar motivul cel mai strident este faptul că pe acel teren s-au defrișat, fără aviz, în ultimii ani, 79 de arbori. Vedem un modus operandi exact ca în cazul Parcului IOR. Și din punctul meu de vedere, aprobarea acestui PUD nu ar fi decât o încurajare a mafiei imobiliare de a continua distrugerea spațiilor verzi din București, în speranța de a ridica blocuri sau alte construcții”, a declarat pentru HotNews Andrei Stan, consilier local din partea USR, la Sectorul 3.

Proiectul urbanistic, într-o altă formă, a mai venit în Consiliul Local Sector 3, în 2021 și 2022, însă a fost respins. Atunci se dorea construirea unui centru comercial cu demisol, parter și etaj.

Aprobarea Planului Urbanistic este primul pas. Dacă acesta va fi aprobat de Consiliul Local, următorul pas este emiterea autorizației de construire, iar apoi șantierul poate începe.