Construcțiile în arii naturale începute înainte de 2007 pot continua fără aviz de mediu. Acuzații între PSD și USR după adoptarea legii în Parlament

Ministrul Mediului, Diana Buzăianu, i-a acuzat pe cei care au votat miercuri în favoarea legii că „trădează și votează împotriva pădurilor României”, în timp ce senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat că adoptarea legii dă o „veste proastă ministrei Mediului şi braţului politic al ONG-urilor care frânează dezvoltarea României”.

Proiectul de lege a fost adoptat marți de Camera Deputaților cu 262 de voturi pentru și 33 împotrivă. El modifică legislația care reglementează regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Mai precis, introduce un articol care prevede că obiectivele şi amenajările hidroenergetice începute înainte de anul 2007 vor putea fi finalizate fără acord de mediu.

Legea a fost inițiată în 2022 de 94 de deputați și senatori de la PSD, PNL și AUR. Ea a fost respinsă inițial de Senat, dar votul de miercuri din Camera Deputaților este cel final.

Legea mai poate fi atacată la CCR, iar apoi va ajunge pe masa președintelui care poate să o promulge, să o retrimită în Parlament sau să o atace la CCR.

Ministra Mediului: „Orice arie protejată poate fi distrusă”

„În discursuri toți sunt mari protectori ai pădurii, în voturi trădează și votează împotriva pădurilor României”, a reacționat Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, într-o postare pe Facebook. „Acum câteva minute a trecut legea votată de AUR, PSD, PNL și UDMR care stabilește că orice arie protejată poate fi distrusă”.

Buzoianu afirmă că dacă legea intră în vigoare va face ca „limitele ariilor protejate să fie modificate în 60 de zile sau ca proiecte decise de CSAT să nu mai îndeplinească nicio condiție de mediu”.

Legile pe mediu nu blochează hidrocentralele, transmite ministrul mediului. „Legile pe mediu blochează acele proiecte de hidrocentrale ineficiente care nu mai produc energie pentru că apele din România nu mai au debitele respective”, afirmă ea.

Semnarea acordurilor de mediu pentru construcția unor hidrocentrale a fost, de altfel, subiectul unei moțiuni simple depuse de AUR în septembrie împotriva Dianei Buzoianu. Atunci, PSD a pus drept condiție pentru a nu vota moțiunea semnarea acordului pentru hidrocentrala de la Pașcani. Moțiunea a fost respinsă, iar ministra a semnat acordul.

Senator PSD: „o veste proastă ministrei Mediului”

Senatorul Daniel Zamfir, care s-a exprimat și în trecut împotriva ministrei Mediului, a salutat adoptarea legii drept „o veste proastă ministrei Mediului şi braţului politic al ONG-urilor care frânează dezvoltarea României”.

„Toate obiectivele hidroenergetice, după promulgarea legii, vor fi finalizate în regim de urgenţă, fără să mai fie nevoie de acest balet politic pe care l-am văzut de ceva vreme din partea ministrului Mediului, care nu numai că n-a pus în aplicare solicitarea prim ministrului de a emite în două săptămâni, dacă vă aduceţi aminte, de la moţiune, o ordonanţă de urgenţă care să urgenteze”, a spus Zamfir la Parlament, citat de Agerpres.

El a mai acuzat-o pe ministra Mediului că „a probat toată reaua credinţă de care este capabilă” şi, săptămâna trecută, s-a dus într-o zonă a unei hidrocentrale care urma să fie avizată şi le-a spus oamenilor că nu este nevoie de hidrocentrale pentru că rămân fără apă.