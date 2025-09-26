Diana Buzoianu anunță că a semnat acordul de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani, care a generat moțiunea AUR și criticile PSD

Ministra Mediului a anunțat, vineri, semnarea acordului de mediu pentru începerea lucrărilor la hidrocentrala de la Pașcani, după zece zile de la analiza Apele Române. Este unul dintre cele patru acorduri pentru care, în urmă cu o săptămână, AUR a depus moțiune simplă împotriva lui Buzoianu, citicată și de PSD din același motiv.

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, ministra USR a anunțat că joi a semnat acordul pentru începerea lucrărilor pentru hidrocentrala de la Pașcani, după ce a așteptat analiza Apelor Române.

„Pe 16 Septembrie (acum 10 zile) a venit analiza Apele Române care stabilea clar că lucrările pentru hidrocentrala Pașcani au rol principal de lucrări împotriva inundațiilor și lucrări care vor asigura apa necesară pentru comunități din zonă. Ieri am semnat punerea în transparență a acordului de mediu”.

„Urletele populiștilor nu mă prea impresionează”

„Așa cum am menționat, de altfel, în plenul României de luni: eram în ultimele zile necesare pentru a adopta acest acord de mediu pentru că a reieșit clar, din toate analizele, că lucrările au un rol principal de siguranță pentru români. Urletele populiștilor nu mă prea impresionează, dar trebuie să spun că am rămas surprinsă cât de mult credeau chiar ei înșiși în fake news-urile cât casa pe care le-au tot aruncat în spațiul public zilele acestea”, scrie Buzoianu în postare.

Ministra Mediului menționează că motivul întârzierii semnării acordului, „lucru care a isterizat mai mulți extremiști populiști”, este „pentru că eu vreau să iau decizii pe informații obiective, nu în funcție de propaganda din social media a unuia sau altuia”.

„Așadar, lucrările de la hidrocentrala Pașcani au primit astăzi acordul de mediu, după analiza Apele Române și după un rând de trei modificări pe care le-au adus studiului de impact, în urma discuțiilor tehnice. Blocajul invocat de unii sau alții a reprezentat, în fapt, aplicarea legii”, mai scrie ea.

Și pentru celelalte trei hidrocentrale – de la Cerna-Motrul-Tismana, Cornetu-Avric, Surduc-Siriu, Buzoianu spune că va fi nevoie de o analiză, pentru semnarea acordurilor necesare începerii lucrărilor.

„Cred că și pentru celelalte 3 hidrocentrale (pentru care chiar marți a avut loc o discuție tehnică între Hidroelectrica și Apele Române, deci procesul legal parcurge pașii necesari) este nevoie de o analiză atentă și obiectivă. Mai ales că vorbim, în unele cazuri, de proteste ale locuitorilor din zonă care spun că se tem pentru accesul lor la apă dacă pornesc acele lucrări. Românii își pot primi toate răspunsurile fix acum: în etapa legală de analiză a studiilor de impact”, mai scrie ministra.

Semnarea acordurilor, motivul pentru depunerea moțiunii simple

Miercuri, moțiunea simplă depusă împotriva ministrei Buzoianu a picat, în urma exprimării voturilor din plenul reunit al Camerei Deputaților. Moțiunea a fost depusă în urmă cu o săptămână de partidul AUR. Deputați ai partidului au acuzat că înlocuirea hidrocentralelor cu parcuri fotovoltaice echivalează cu sabotajul intereselor naționale.

„A afirma că hidrocentralele nu mai sunt rentabile si că pot fi înlocuite pur și simplu cu parcuri fotovoltaice înseamnă să contrazici toți specialiștii din domeniu și să transmiți un mesaj politic clar: descurajarea punerii în funcțiune a acestor obiective strategice. Este o abordare care echivalează cu sabotajul intereselor naționale”, arată textul moțiunii.

Ei au criticat-o pe Diana Buzoianu și au susținut că dovedește că nu își cunoaște domeniul pe care îl coordonează, ceea ce ar duce la „perpetuarea haosului din sistem”.

În scandalul moțiunii s-a implicat și Partidul Social Democrat, care a pus condiții pentru a nu vota moțiunea: semnarea acordului pentru hidrocentrala de la Pașcani. În timpul ultimei ședințe a coaliției, ministra Mediului și-a luat angajamentul că va semna actele necesare.