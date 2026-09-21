Construirea unui standard global: echipa din România din spatele platformei ING de hedge accounting

În sectorul bancar, unele dintre cele mai complexe produse tehnologice nu sunt neapărat cele cu care interacționează direct clienții. Multe funcționează în culise și susțin procese financiare prin care băncile își gestionează riscurile, respectă cerințele de reglementare și oferă servicii consecvente pe diferite piețe.

Un astfel de domeniu este hedge accounting-ul, o disciplină foarte specializată, aflată la intersecția dintre finanțe, managementul riscului și tehnologie. Deși este rareori vizibilă în afara echipelor de trezorerie și piețe financiare, aceasta ajută băncile să explice modul în care gestionează expunerea la fluctuațiile pieței și la alte riscuri financiare. Prin corelarea activităților de gestionare a riscului cu raportarea financiară, hedge accounting-ul permite ca impactul instrumentelor de hedging și al riscurilor pe care acestea sunt concepute să le compenseze să fie reflectat împreună, oferind o imagine mai clară asupra performanței economice. Pentru ca acest lucru să fie posibil, sunt necesare o documentație amplă, teste periodice de eficacitate și respectarea strictă a standardelor contabile, ceea ce face ca acest domeniu să fie unul dintre cele mai specializate din banking.

ING Hubs România face parte din rețeaua globală de centre de capabilități a ING, care reunește peste 13.000 de specialiști în România, Polonia, Slovacia, Filipine, Turcia și Spania. În România, echipe multidisciplinare reunesc expertiză în tehnologie, date, operațiuni, risc și banking pentru a proiecta, dezvolta și implementa soluții end-to-end, scalabile și reutilizabile în întreaga organizație. Prin transformarea unor nevoi complexe în platforme comune, ING Hubs România contribuie la o fundație tehnologică mai simplă, mai eficientă și mai rezilientă, esențială pentru ambiția ING de a deveni cea mai bună bancă europeană până în 2030.

În ultimii ani, o echipă multidisciplinară din cadrul ING Hubs România a lucrat la dezvoltarea unei noi platforme de hedge accounting, care devine treptat soluția globală a ING pentru această capabilitate. În prezent, platforma procesează deja aproximativ 75% din volumele de hedge accounting ale băncii și este implementată treptat în mai multe locații ING.

Proiectul arată cum este construită astăzi tehnologia bancară: nu sub forma unor sisteme izolate pentru fiecare țară în parte, ci ca platforme comune, concepute să deservească la scară largă o organizație internațională.

Un proces financiar complex, explicat mai simplu

Pentru a înțelege importanța proiectului, este util să vedem mai întâi ce urmărește hedge accounting-ul.

Băncile sunt expuse permanent la mișcările pieței, inclusiv la variația ratelor dobânzilor, cursurilor valutare și altor indicatori financiari. Pentru a reduce impactul acestor riscuri, băncile folosesc instrumente financiare de protecție. Însă, în raportările contabile obișnuite, costurile acestor instrumente și efectele riscurilor pe care le acoperă pot fi înregistrate în momente diferite. Din acest motiv, rezultatele financiare nu arată întotdeauna imediat beneficiul real al protecției.

„Hedge accounting-ul este o modalitate prin care o bancă poate arăta mai clar cum își gestionează riscurile financiare”, explică Bouke Hoving, Global CIO (Chief Information Officer) Wholesale Banking în cadrul ING. „Mai simplu spus, ajută la înțelegerea rezultatelor financiare, arătând nu doar costurile protecției împotriva riscurilor, ci și beneficiile acestei protecții.”

El compară acest concept cu o asigurare. Dacă nu am vedea protecția oferită de aceasta, am observa doar costul primei. Hedge accounting-ul urmărește să prezinte ambele laturi ale ecuației.

Deși conceptul este unul specializat, provocarea pentru echipele de tehnologie este mai amplă: să creeze sisteme capabile să susțină în mod consecvent procese financiare esențiale în mai multe țări, linii de business și contexte de reglementare.

De la expertiză locală la o platformă globală

Proiectul își are originile în colaborarea de lungă durată dintre ING Wholesale Banking și ING Hubs România.

Potrivit lui Bouke Hoving, echipele din București aveau deja ani de experiență în dezvoltarea unor platforme tehnologice importante pentru divizia Wholesale Banking, inclusiv IPA (Integrated Pricing Architecture), una dintre platformele-cheie ale ING pentru pricing și managementul riscului. Această experiență a devenit un avantaj important atunci când banca a decis să dezvolte o nouă soluție de hedge accounting în propriul ecosistem.

Ambiția nu a fost să se creeze încă un instrument local, ci o platformă standardizată, capabilă să susțină echipele ING la nivel global.

„Acest proiect contribuie la strategia mai amplă a ING pentru Wholesale Banking, transformând o capabilitate foarte specializată într-o platformă globală standardizată”, spune Hoving. „În loc să construim o soluție locală sau izolată, am dezvoltat-o pe infrastructura tehnologică standard a ING și am integrat-o în ecosistemul mai larg de platforme folosit deja în Wholesale Banking. Prin crearea unei platforme scalabile, care poate fi reutilizată pe piețe diferite, consolidăm fundația tehnologică ce ajută ING să ofere valoare clienților în mod consecvent și să își susțină ambiția de a deveni cea mai bună bancă europeană.”

Rezultatul este o soluție concepută pentru a putea fi reutilizată, extinsă și întreținută mai ușor în timp. În locul unor implementări separate pentru fiecare țară, mai multe echipe pot lucra pe o platformă comună și pot urma același model operațional.

Expertiză tehnică și cunoștințe de business

Unul dintre aspectele mai puțin obișnuite ale inițiativei a fost faptul că succesul a depins de o combinație de competențe, nu doar de programare.

La începutul proiectului, succesul inițiativei a depins nu doar de dezvoltarea soluției tehnologice, ci și de înțelegerea aprofundată a domeniului hedge accounting. Acest lucru a presupus o colaborare strânsă între specialiști cu expertiză tehnică și experți în domeniul financiar, pentru a transforma cerințe complexe într-o platformă scalabilă și standardizată.

Echipa din România a fost construită treptat, pe măsură ce proiectul a avansat de la definirea soluției la lansare și operare. În forma sa completă, aceasta a reunit 12 specialiști cu roluri complementare în dezvoltare, infrastructură, analiză de business, expertiză financiară, testare și coordonarea produsului. Echipa a ales în mod deliberat să dezvolte local expertiza de business, recrutând specialiști familiarizați cu hedge accounting-ul și încurajând inginerii să lucreze îndeaproape cu utilizatorii și să participe la programe de pregătire dedicate.

Această abordare reflectă o tendință în organizațiile de tehnologie: inginerii trebuie să înțeleagă tot mai bine provocările de business din spatele produselor software pe care le construiesc, mai ales în domenii precum banking-ul, unde cunoașterea industriei poate fi la fel de importantă ca expertiza tehnică.

Proiectare pentru scalare

”Din perspectivă tehnologică, proiectul a adoptat practici de engineering menite să susțină dezvoltarea pe termen lung. Echipa s-a concentrat pe testare continuă, colaborare strânsă cu experții de business și integrarea controalelor de calitate pe tot parcursul procesului de dezvoltare, în loc ca asigurarea calității să fie tratată doar ca o etapă finală”, spune Ștefan Dascălu, chapter lead architect în cadrul ING Hubs România, care a contribuit arhitectura soluției și la formarea echipei.

O altă decizie importantă a fost construirea platformei pe infrastructura tehnologică standard a ING, astfel încât aceasta să poată beneficia de aceleași capabilități de monitorizare, înregistrare și operare folosite deja în întreaga organizație.

Potrivit lui Dascălu, aceste decizii care țin aparent de arhitectură au adus ulterior și alte avantaje, pe măsură ce instrumentele de dezvoltare asistată de AI au devenit mai mature.

Pentru că platforma a fost construită într-un mod standardizat și riguros, echipele au putut folosi mai ușor aceste instrumente, păstrând în același timp controlul, calitatea și fiabilitatea.

Platforma a fost concepută încă de la început ca un produs global.

„Sistemul a fost gândit de la început ca o singură platformă, care să poată fi folosită în ING la nivel global”, spune Dascălu. „Acolo unde este posibil, construim platforme comune, care pot deservi echipe din mai multe țări, în loc să gestionăm instrumente locale separate.”

În prezent, platforma este folosită deja de utilizatori din Amsterdam și Bruxelles, iar implementarea continuă și în alte locații. ING Bank România face parte dintr-un nou val de implementare.

Cum arată succesul proiectului

Pentru ING, proiectul înseamnă mai mult decât înlocuirea unei tehnologii.

Dezvoltarea internă a acestei capabilități oferă băncii mai mult control asupra modului în care evoluează soluția și le permite echipelor de ingineri să răspundă mai rapid nevoilor de business. Potrivit lui Hoving, utilizatorii beneficiază de procesare mai rapidă, mai multă consecvență și o fiabilitate îmbunătățită.

Cel mai clar indicator al adoptării de până acum este faptul că platforma procesează deja aproximativ 75% din volumele ING de hedge accounting, ceea ce arată că proiectul a depășit etapa de pilot și a devenit o capabilitate operațională.

Totuși, ambii lideri consideră că cea mai importantă lecție a proiectului merge dincolo de indicatorii tehnologici.

Pentru Hoving, proiectul arată cum poate fi reunită expertiza din diferite zone ale ING pentru a rezolva provocări complexe și a le transforma în soluții globale.

Pentru Dascălu, proiectul este și o dovadă a modului în care rolul ING Hubs România continuă să evolueze.

„Nu mai contribuim doar la platforme globale, ci ajutăm la definirea unor capabilități bancare esențiale și impulsionăm inovația din România, combinând engineering-ul, cunoștințele de business și asumarea responsabilității”, spune el.

Proiectul demonstrează cum expertiza dezvoltată în România poate contribui la construirea unor platforme globale cu impact la nivelul întregii organizații.

Articol susținut de ING Hubs România