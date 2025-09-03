Consuela Colțan, învățătoare într-o școală în trei schimburi, în anul austerității: „După 30 de ani la catedră, acum sunt nevoită să lupt pentru demnitate”

Consuela Colțan este învățătoare la Școala 250 din Sectorul 5 al Capitalei, iar 2025 este, pentru ea, an aniversar: în 1 septembrie a împlinit 30 de ani de când se află la catedră. Momentul acesta, pe care-l visa ca fiind de sărbătoare, i-a fost umbrit de măsurile de austeritate luate recent în educație. „Nedreptate și lipsă de considerație”- este ceea ce simte în acest moment, cu câteva zile înainte de începerea noului an școlar. Am întrebat-o în ce fel o afectează schimbările recente, cum își va primi elevii în clasă și cum crede că vor resimți cei mici tensiunea din cancelarie. Redăm mai jos răspunsul primit:

„Cu ce stare de spirit încep școala anul acesta? Dacă ar fi să răspund cu sinceritate, aș spune că într-un amestec de emoție și tristețe. Emoția e aceeași pe care o simt de fiecare dată când îmi revăd elevii, când le aud vocile, când le observ schimbările fizice și le văd zâmbetele largi. Iar tristețea vine din atmosfera care mă înconjoară, din greutatea pe care o simțim toți, noi, profesorii. Nu este ”văicăreală”, așa cum spun unii, este dezamăgire și suferință pentru mulți dintre noi.Lucrez într-o școală cu trei schimburi și nu știu unde voi realizat orele în plus, remediale

Ca profesori pentru învățămât primar, măsurile de austeritate din domeniul educației ne afectează atât financiar (norma de hrană se acordă pentru salarii de până la 6000 lei; scăderea tarifului pentru plata cu ora, în cazul celor care predau la două clase, din cauza lipsei de personal calificat), cât și în ceea ce privește postul didactic.

