Consultări decisive la Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Care sunt numele vehiculate și pozițiile partidelor convocate

Liderii partidelor parlamentare merg joi, la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Sunt mai multe nume vehiculate, însă partidele cu pondere mai mare în Parlament nu au arătat în prealabil o flexibilizare a pozițiilor lor anterioare.

Astăzi se împlinesc 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură PSD-AUR. Este cea mai lungă criză politică din România.

Potrivit Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 09:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 10:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Partidul Național Liberal (PNL); Ora 10:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 14:00 – Parlamentarii neafiliați.

Care sunt propunerile de premier luate în calcul

Pe masa lui Nicușor Dan sunt două propuneri oficiale: Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan, din partea PNL-USR-UDMR. Cele două blocuri politice nu au prezentat și o majoritate.

În discuțiile din partide și cu Nicușor Dan alte două nume au fost puse pe lista scurtă de posibili premieri: Alexandru Nazare și Luca Niculescu. Nazare, susțin surse din partide, are mari șanse la desemnare.

Pe listă a intrat un nume nou în ultimul moment. Este vorba despre Leonardo Badea, prim-viceguvernator al Băncii Naționale, potrivit surselor din partide. Badea este fost parlamentar PSD. Nu este exclus însă ca președintele să vină cu o propunere-surpriză, au declarat aceleași surse.

PSD neagă varianta unui guvern cu AUR

Marian Neacșu, unul dintre negociatorii majorității PSD din Parlament, a spus că social-democrații vor menține deciziile luate în ședința de la Sinaia: vor susține doar un guvern politic PSD sau format în jurul PSD.

Întrebat dacă social-democrații au cele 233 de voturi necesare învestirii unui guvern, Neacșu a spus că trebuie „să așteptăm nominalizarea”. Liderul PSD a precizat că negociatorii PSD „au fost activi toată perioada”.

Pe de altă parte, Neacșu a spus că PSD nu ia în calcul un guvern împreună AUR și că nici nu a fost negociată o majoritate pentru viitorul guvern cu ajutorul unor voturi provenite de la partidul lui George Simion.

Poziție comună a PNL și USR

PNL și USR merg la Cotroceni cu același mandat pe care și l-au asumat public la începutul verii, alături de UDMR: propunerea comună Siegfried Mureșan și alternanța la guvernare cu PSD. Totuși, există loc de discuții.

„Ilie Bolojan a spus că dacă nu se acceptă varianta pe care noi am propus-o – o alternanță la guvernare a PNL-USR-UDMR, respectiv PSD – atunci putem discuta alte variante, dar sub nicio formă nu un guvern din care să facă parte PSD”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan.

Dinspre USR, deputatul Alexandru Dimitriu a prezentat drept soluție pentru deblocare alegerile anticipate. „În momentul în care Parlamentul nu poate genera o guvernare, există acest mecanism care trebuie activat și e normal să fie așa”, a declarat Dimitriu, miercuri, în Parlament.

UDMR propune un compromis

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că pot fi mai multe variante pentru un nou guvern, una dintre acestea fiind unul constituit din funcţionari cu experienţă, care au lucrat cu toate partidele politice.

„Un guvern alcătuit din funcţionari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncţi care au lucrat şi cu PSD, şi cu PNL şi cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experienţă, nu trebuie să aduci din zona multinaţionalelor sau din zona de business, care să cunoască procedurile administrative. Nu neapărat tehnocrat, de experţi, guvern instituţional. La denumire nu m-am gândit, dar oameni din ministere, care după aceea continuă cariera lor în administraţia publică centrală”, a explicat liderul Uniunii.

El a spus că nu crede că funcționarii adevărați ar putea fi controlați de partide, ei având atuul că sunt familiarizați cu sistemul și cu procedurile și pot avea și autoritate în cadrul ministerului respectiv.

AUR vrea să spargă „cordonul sanitar”

Parlamentarii AUR au decis să meargă mâine la Cotroceni cu același mandat: nu vor vota un guvern din care nu fac parte.

„Îi vom spune că suntem într-o situație complicată de blocaj, nu se poate forma o majoritate stabilă, că probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

„Partidul AUR nu se teme de a se angaja în guvernare, dar cu condiţia unor negocieri de la egal la egal, formale, transparente, cu partidele care doresc să facă asta. Deocamdată, nu au dorit, nu noi am instituit cordonul sanitar, ei au instituit cordonul sanitar. Condiţiile noastre au fost clare: trebuie să fim parte a Guvernului, trebuie să putem controla implementarea anumitor măsuri pe care le avem în program”, a spus și prim-vicepreședintelui AUR, Dan Dungaciu, citat de Agerpres.

Variantele agreate de grupurile mici

Și grupurile parlamentare PACE și Uniți pentru România, pe voturile cărora PSD se bazează, au stabilit ce îi vor propune lui Nicușor Dan.

Pe de o parte, UPR va merge la Cotroceni susținându-l pe Victor Ponta, care e și membru al grupului, pentru funcția de premier. Pe el l-au propus și la ultima rundă de consultări cu președintele.

„Dacă, în urma consultărilor, se conturează o altă formulă politică în jurul căreia poate fi construită o majoritate parlamentară stabilă, UPR este disponibil să participe constructiv la discuții și să contribuie la identificarea unei soluții”, transmit reprezentanții grupului printr-un comunicat de presă.

De asemenea, ei spun că sunt de acord și cu varianta unui premier politic, dar și cu cea a premierului independent, care să fie însă susținut de o majoritate parlamentară solidă.

Pe de altă parte, senatorii grupului PACE spun că vor susține orice majoritate care „garantează că țara este salvată definitiv de politicile dezastruoase ale USR și de experimentele administrative nocive promovate de Ilie Bolojan”.