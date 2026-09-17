Președintele Nicușor Dan, ieșire publică după consultările cu partidele

Președintele Nicușor Dan susține la ora 17.00 o declarație de presă, a anunțat Administrația Prezidențială. Anunțul pe care președintele îl va face vine la finalul consultărilor de aproape 6 ore cu partidele pentru desemnarea unui premier.

„Președintele României, Nicușor Dan, va susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni la ora 17.00. Vom transmite live pe sistemul unic si pe site-ul Administrației Prezidentiale”, a anunțat Administrația Prezidențială.

HotNews va transmite în format Livetext principalele declarații ale președintelui.

Liderii partidelor parlamentare au mers joi, la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Sunt mai multe nume vehiculate, însă partidele cu pondere mai mare în Parlament nu au arătat în prealabil o flexibilizare a pozițiilor lor anterioare.

Pe masa lui Nicușor Dan sunt două propuneri oficiale: Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan, din partea PNL-USR-UDMR.

În discuțiile din partide și cu Nicușor Dan alte două nume au fost puse pe lista scurtă de posibili premieri: Alexandru Nazare și Luca Niculescu.

La negocieri, PSD și AUR i-au spus lui Nicușor Dan că nu votează un guvern tehnocrat, în timp ce PNL a spus că va discuta cu premierul care va fi desemnat, dacă acesta va păstra controlul asupra finanțelor publice. USR a propus două guverne minoritare cu același premier.