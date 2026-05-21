Consultații cu medici de top din Viena la Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia, pe 5 și 6 iunie

Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia, una dintre cele mai mari unități spitalicești private din Transilvania, aduce în România, în colaborare cu clinica austriacă ATOMOS Währing, trei chirurgi de renume din Viena, care vor oferi consultații pacienților din România în zilele de 5 și 6 iunie. Astfel, pacienții din România au șansa de a avea acces la servicii de consultație care în mod normal ar fi necesitat deplasări costisitoare în străinătate.

Proiect de colaborare constantă cu specialiști străini de top

Această inițiativă a Spitalului Dr. Holhoș va consta în invitarea periodică a medicilor specialiști din Viena în România, oferindu-le astfel pacienților români servicii medicale de nivel internațional.

Primul obiectiv major vizează oncologia, domeniu în care există o cerere mare pentru servicii medicale de performanță, dar și alte domenii la fel de solicitate. Grație acestei inițiative de colaborare, pacienții din Transilvania și din restul țării vor avea acces la expertiză medicală de top.

Invitați: trei specialiști de top în chirurgie oro-maxilo-facială, rinologie și neurochirurgie

Cei trei medici invitați conduc centre de excelență în cadrul renumitei clinici ATOMOS Währing sau activează în unități precum AKH, cel mai mare spital din Viena, și vor oferi consultații în echipe mixte, alături de medici specialiști români.

Astfel, în perioada 5-6 iunie, toți pacienții interesați de consultații medicale în neurochirurgie, precum și în domeniul chirurgiei sinusurilor și al chirurgiei oro-maxilo-faciale sunt așteptați la consultațiile oferite de specialiști de talie mondială, considerați printre cei mai buni în specializările lor.

Pacienții interesați se pot programa telefonic la numărul 0358 880 006.

„Prin această inițiativă, dorim să le oferim pacienților din România servicii medicale la standarde europene, invitând aici câțiva dintre cei mai buni specialiști din lume pentru a da consultații în beneficiul pacienților din țară, alături de colegi români”, spune dr. Teodor Holhoș, fondatorul spitalului. „Cei trei invitați ai noștri sunt medici aflați la vârful domeniului lor de specialitate, în general specializați în tratarea (inclusiv chirurgicală) a unor cazuri deosebit de complexe, de la tumori spinale la chirurgie reconstructivă. Prin urmare, noi recomandăm programarea la consultații în special pacienților cu patologii complexe din sfera maxilo-facială, rinologie sau neurologie/neurochirurgie, pentru care caută soluții alternative la oferta din țară sau pacienților care au nevoie de o a doua opinie.”

Consultații de chirurgie buco-maxilo-facială

Prof. univ. dr. dr. dr. dr. H.C. Emeka Nkenke este profesor și șef al Departamentului de Chirurgie Oro-maxilo-facială al Spitalului General din Viena (AKH) și coordonează un Centru de Excelență dedicat în cadrul Clinicii ATOMOS Währing. De asemenea, conduce un cabinet privat, având și titlul de doctor Honoris Causa în medicină.

Prof. Nkenke realizează multiple intervenții chirurgicale din sfera BMF, fiind specializat în intervenții deosebit de complexe, în mod particular în chirurgia cancerelor prin cele mai moderne tehnici. La Spitalul Dr. Holhoș, prof. Nkenke va oferi consultații alături de asist. univ. dr. Julian Bonea, medic specialist Chirurgie cranio-maxilo-facială.

Prof. dr. Nkenke poate oferi consultații pentru:

Chirurgie pediatrică și congenitală: Tratamentul despicăturilor de buză și palat (buza de iepure), alături de corectarea malformațiilor cranio-faciale.

Reconstrucție și estetică funcțională: Chirurgie ortognatică și osteogeneză prin distragere (metodă inovatoare ce înlocuiește grefa osoasă clasică).

Chirurgie reconstructivă complexă: Reabilitarea zonei capului, gâtului și a glandelor salivare în urma traumatismelor severe sau a operațiilor invazive.

Chirurgie oncologică: Biopsii sau îndepărtarea formațiunilor cancerigene prin tehnici de maximă siguranță, împreună cu reconstrucția zonelor afectate. Realizarea de grefe și protezări la nivel mandibular sau orbital.

Dr. Nkenke este un pionier în utilizarea tehnologiei digitale în medicină, planificând operațiile prin simulări virtuale. De asemenea, a dezvoltat noi tehnici de reconstrucție a mandibulei cu lambouri pentru pacienții oncologici, oferind o șansă la o viață normală celor cu defecte faciale și maxilare extinse.

Contribuțiile sale academice sunt recunoscute la cel mai înalt nivel, domnia sa deținând poziția de redactor-șef al Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery.

Pentru a beneficia de o consultație eficientă cu Prof. Emeka Nkenke, pacienții sunt rugați să prezinte investigații imagistice recente. Sunt necesare:

Un examen RMN, SAU

O tomografie computerizată (CT), SAU

Cel puțin o radiografie panoramică 3D.

Consultații de rinologie și chirurgia sinusurilor

Dr. Erich Martin Vyskocil, Privat Dozent (titlu aproximativ echivalent cu abilitarea din sistemul academic românesc, certificând capacitatea deținătorului de a preda și de a face cercetare la nivel universitar) este o autoritate recunoscută în domeniul ORL, cu supraspecializări în domeniul rinologiei.

Dr. Vyskocil va oferi consultații de specialitate în cadrul clinicii Dr. Holhoș în echipă cu dr. Lavinia Mera, medic specialist ORL, venind în sprijinul pacienților care suferă de patologii severe ale sinusurilor paranazale și ale bazei craniului, afecțiuni complexe sau recidivante ale nasului și sinusurilor.

Dr. Vyskocil a studiat medicina la Universitatea de Medicină din Viena, instituție unde și-a finalizat pregătirea de specialitate și a obținut abilitarea în otorinolaringologie (ORL). În prezent, activează în sectorul medical privat, operând în Clinica ATOMOS Währing.

Experiența sa chirurgicală acoperă intervenții cu grad ridicat de dificultate. Dr. Vyskocil este specializat în chirurgia oncologică ORL, chirurgia endoscopică primară și de revizie a sinusurilor, precum și în operații complexe pe sinusul frontal. De asemenea, portofoliul său include decompresii orbitale, chirurgia canalului lacrimal, managementul chirurgical al tumorilor sinonazale și intervenții endoscopice avansate la nivelul bazei craniului. Recunoașterea sa profesională este consolidată și de activitatea didactică; dr. Vyskocil este fondatorul și coordonatorul unui curs avansat de chirurgie endoscopică a sinusurilor organizat la Viena, dedicat medicilor ORL care vor să își perfecționeze tehnicile practice.

Pentru stabilirea unui diagnostic corect, pacienții ce doresc să fie examinați de dr. Vyskocil trebuie să se prezinte la consultație cu o tomografie computerizată (CT) de sinusuri. Este acceptat și un CT de model stomatologic, cu condiția ca setările de rezoluție și înălțime să fie adaptate astfel încât imaginile să includă în întregime și sinusurile frontale.

Consultații de neurochirurgie

Dr. Camillo Sherif, Privat Dozent, un specialist de reputație europeană în neurochirurgie, va oferi la rândul său consultații în beneficiul pacienților români, la Spitalul Dr. Holhoș. Cariera dr. Sherif îmbină practica clinică privată, medicina universitară – a condus în trecut Departamentul de Neurochirurgie al prestigiosului Spital Universitar St. Pölten din Austria – și activitatea de cercetare în domeniul bolilor cerebrovasculare.

Dr. Sherif realizează atât intervenții chirurgicale de înaltă precizie, cât și intervenții non-chirurgicale esențiale pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților. Printre acestea se numără, de exemplu, consultațiile diagnostice, infiltrațiile ghidate imagistic prin computer tomograf sau radiologie, terapiile medicamentoase avansate pentru controlul durerii și managementul durerii acute.

Specializarea principală a dr. Sherif vizează chirurgia cazurilor complexe: tumori cerebrale și spinale, patologii cerebrovasculare precum anevrismele, precum și în chirurgia bazei craniene. De asemenea, domeniul său de expertiză include decompresia spinală, chirurgia herniei de disc, fuziunea spinală, kyfoplastia sau vertebroplastia, precum și chirurgia nervilor periferici, cum este de exemplu operația pentru sindromul de tunel carpian.

Dr. Camillo Sherif va acorda consultații la Spitalul Dr. Holhoș alături de unul dintre cei mai cunoscuți neurochirurgi din zonă, dr. Bogdan Suciu, medic primar neurochirurg.

Pentru evaluare, pacienții trebuie să prezinte un dosar medical cu un examen RMN de coloană care să includă clar zona afectată. În cazurile în care există suspiciuni de tumori sau malignități la nivel cervical, toracal ori lombar, sunt necesare investigații RMN și CT realizate cu substanță de contrast. De asemenea, pentru pacienții care suferă de afecțiuni cerebrale, este absolut obligatoriu ca investigațiile imagistice prezentate în cadrul întâlnirii să nu fie mai vechi de 30 de zile.

Articol susținut de Dr. Holhoș