Consultații gratuite pe plajă pentru turiștii de pe litoral: „În următorii 25 de ani, numărul de cancere de piele va crește cu 40%”

Turiștii aflați în concediu în stațiunile din sudul litoralului românesc pot beneficia săptămâna aceasta, la cerere, de consultații medicale gratuite în corturi amenajate pe plajă, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos”, derulată pentru al cincilea an consecutiv de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Turiștii din 5 stațiuni pot fi consultați de medici dermatologi, endocrinologi, pediatri și, pentru prima dată la ediția din acest an, și de medici pneumologi.

Pe parcursul celor șase zile ale campaniei „Asumă-ți să fii sănătos! Litoral 2025”, toți cei care doresc să beneficieze gratuit de consultații dermatologice, endocrinologice, pediatrice și pneumologice pot apela la cei 46 de medici (rezidenți și specialiști) prezenți în cele cinci puncte de lucru special amenajate (corturi ale M.Ap.N. pe care sunt afișate bannere ale campaniei) în următoarele stațiuni: Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia.

„Ni se adresează persoane aparent sănătoase”

Turiștii depistați cu suspiciuni de afecțiuni medicale sunt ghidați de medicii din campanie să se adreseze, pentru investigații mai amănunțite și tratament, medicilor din zona în care locuiesc, a explicat prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”.

La rândul său, prof. dr. Cătălina Poiană, medic primar endocrinolog și președintele Colegiului Medicilor din România, spune că turiștii care se adresează acestei campanii, pentru screening, sunt „persoane aparent sănătoase, care se simt bine, care sunt în vacanță, sunt relaxate, sunt la mare. Deci, sub nici o formă, nu sunt pacienți care au acuze și care se adresează, să zicem, unui cabinet medical.”

Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor / Foto: Inquam Photos / George Călin

Cu toate acestea, cifrele privind persoanele diagnosticate cu afecțiuni medicale sau cu suspiciuni de boală în precedentele patru ediții ale campaniei sunt importante: „Ori, dacă la aceste persoane, care sunt aparent sănătoase și care au venit să se relaxeze și aparent nu știu care avea probleme de sănătate, depistăm asemenea cifre importante de patologie, înseamnă că asemenea acțiuni prin care reușim să prevenim și prin care reușim să conștientizăm persoanele asupra riscului pe care aceste genuri de patologie le au, sunt mai mult decât binevenite.”

Despre continuitatea timp de 5 ani a campaniei „Asumă-ți să fii sănătos”, medicul Cătălina Poiană spune că „este foarte ușor să începi să faci un lucru, mai greu este să-l menții. Și faptul că suntem al cincelea an cred că dovedește că această campanie a devenit deja o tradiție.”

Screening în corturi pe plajă

Consultațiile gratuite sunt oferite până pe 16 august, în intervalele orare 09.00 – 12.00 si 15.00 – 18.00, cu excepția zilei de 16 august, când programul de screening se va derula doar în cursul dimineții.

Corturile sunt amplasate lângă următoarele repere:

Olimp – plajă Hotel Meduza Neptun- plajă în zona punct Salvamar Jupiter – plaja hotel Hercules Saturn – plajă lângă punct SMURD Mangalia – plajă în zona punct Salvamar

Campania „Asumă-ți să fii sănătos”, derulată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, a ajuns, anul acesta, pentru al cincilea an consecutiv pe litoralul Mării Negre.

„Devenit deja un eveniment anual de tradiție, campania de prevenție a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila Asumă-ți să fii sănătos! revine anul acesta pe litoralul românesc, pentru a oferi cât mai multe consultații medicale turiștilor aflați în această perioadă la Malul Mării Negre și care vor alege să-și sacrifice câteva zeci de minute din concediul de odihnă pentru o evaluare dermatologică, endocrinologică, pediatrică sau pneumologica și în definitiv pentru siguranța stării lor de sănătate”, spune prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

„Având edițiilor anterioare, când am înregistrat o creștere succesivă a numărului de turiști care au trecut pragul campaniei noastre de prevenție, nutresc speranța că anul acesta vom depăși recordul consultațiilor oferite anul trecut care s-a cifrat la 4.585 și prin care au fost depistate 31 cazuri de suspiciuni legate de posibile afecțiuni tumorale de ordin dermatologic, multiple cazuri de hipertensiune arterială nediagnosticată până la acel moment sau cazuri de obezitate, dar și de subnutriție infantilă”, adaugă rectorul UMF.

Prof. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF București / Foto: AGERPRES

Cancerul de piele, cea mai frecventă formă de cancer

Cancerul de piele este o problemă importantă de sănătate publică, fiind cel mai frecvent cancer în populația albă. Incidența lui a crescut de 3-4 ori în ultimele decade și se află în continuă creștere, în contextul creșterii duratei de viață, îmbătrânirii populației și continuării comportamentelor de expunere la soare. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, unul din trei cancere diagnosticate în întreaga lume este cancer cutanat.

Ca și în edițiile anterioare ale campaniei derulate la Malul Mării Negre, screeningul oferit de medicii dermatologi va evalua principalii factori considerați de risc înalt în dezvoltarea cancerului cutanat:

Utilizarea de solare;

Expunere frecventă intenționat la soare;

Expunere în timpul activităților profesionale la soare;

Expunere recreațională la soare (de exemplu sport sau grădinărit);

Istoric familial de melanom.

„Se estimează că în următorii 25 de ani, numărul de cancere cutanate va crește cu 40%. Nu era suficient ce aveam astăzi, cancerul cutanat fiind cea mai frecventă formă de cancer a omului. Sunt procente care pe mine m-au speriat”, afirmă conf. univ. dr. Codruț Nicolescu, medic primar dermatolog și președintele Societății Române de Dermatologie.

Ca în fiecare an, unul dintre focusurile campaniei de pe litoral este, potrivit medicului Alin Nicolescu, „pe copii, pentru a preveni acest risc de a dezvolta cancerul cutanat”.

Peste 84% dintre adolescenți înțeleg că expunerea la soare crește riscul de cancer de piele, dar nici măcar un sfert dintre aceștia nu se protejează întotdeauna de soare. Un studiu recent, realizat de organizația europeană Euromelanoma, relevă faptul că în cazul persoanelor care au suferit arsuri solare severe (o arsură solară dureroasă, însoțită de înroșirea intensă a pielii sau de apariția de vezicule, cu o durată de două sau mai multe zile) înainte de vârsta de 18 ani există o probabilitate cu 18% mai mare de a descoperi o leziune suspectă în cadrul unui control dermatologic la maturitate.

„Aproape 50-60% dintre adulți spun că nu s-au protejat de soarele puternic în perioada adolescenței și a copilăriei. Nu au fost protejați”, spune medicul Alin Nicolescu.

Expunerea excesivă la soare și, mai grav, fără folosirea protecției solare, reprezintă o problemă majoră de risc în dezvoltarea cancerului de piele, iar creșterea acestei probabilități se poate instituí încă din copilărie sau adolescență.

Principalele forme de cancer de piele sunt Melanomul și Non-melanoma skin cancer (NMSC, epitelioame cutanate). Melanomul (MM) reprezintă sub 5% din cazurile de cancer cutanat și este responsabil de 75% din decesele cauzate de cancerele de piele. Carcinomul bazocelular CBC este cea mai frecventă formă de cancer cutanat (75%), urmată de Carcinomul spinocelular CSC (20%).

Cancerele de piele reprezintă o povară pentru sistemele de sănătate, fiind asociate cu morbiditate, mortalitate și costuri medicale ridicate în cazurile avansate. Depistarea precoce este principala modalitate de reducere a morbidității, mortalității și costurilor economice și sociale ale cancerelor cutanate.

Screening pentru riscul de osteoporoză și sindrom metabolic

În cadrul campaniei, medicii endocrinologi continuă screeningul pentru riscul de fractură osteoporotică folosind instrumentul FRAX, alături de chestionarul IOF.

Screeningul evaluează riscul de fracturi majore și de șold la pacienții asimptomatici sau cu risc cunoscut, urmărind prevenția activă a osteoporozei.

În ceea ce privește screeningul pentru sindrom metabolic, evaluările includ măsurători ale greutății, înălțimii, circumferinței abdominale, tensiunii arteriale și glicemiei capilare.

Datele colectate în cadrul campaniei în perioada 2022–2024 au arătat că 67,37% dintre participanții evaluați prezentau suprapondere sau obezitate, iar peste 50% dintre femei si peste 40% dintre bărbați aveau o circumferință abdominală crescută.

De asemenea, 42% dintre participanți aveau hipertensiune arterială, 13,37% dislipidemie și 7,71% diabet zaharat de tip 2. La persoanele peste 45 de ani, procentele sunt și mai îngrijorătoare: 52% hipertensivi, peste 18% cu dislipidemie și peste 10 % cu diabet zaharat tip 2.

Aceste rezultate sunt comparabile cu datele din World Obesity Atlas 2025, care estimează o prevalență a obezității adulte în România de 39%, 70% dintre adulți având suprapondere și obezitate. Integrarea acestor date în campaniile de prevenție reprezintă un pas important în abordarea sistematică a bolilor metabolice cronice în România.

Screeningul pentru sindrom metabolic și obezitate reprezintă o intervenție esențială de sănătate publică, întrucât permite identificarea precoce a unor factori de risc majori pentru bolile cardiovasculare, diabetul zaharat de tip 2 și afecțiunile hepatice.

Osteoporoza este o afecțiune tăcută, care nu produce simptome până la apariția fracturilor, motiv pentru care screeningul proactiv este esențial. Identificarea persoanelor cu risc crescut de fracturi osteoporotice, prin metode validate precum scorul FRAX și chestionarul IOF, permite instituirea unor măsuri terapeutice sau preventive înainte de apariția evenimentelor majore.

Unul din 4 copii este supraponderal sau obez

În cadrul edițiilor anterioare ale campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”, medicii pediatri au evaluat

1.231 de copii cu vârste între 5 și 17 ani au fost evaluați de medici pediatri, în cadrul precedentelor ediții ale campaniei.

Datele obținute au evidențiat o prevalență a excesului ponderal de 25,1%, din care 17,5% supraponderali și 7,6% obezi, valori care corespund mediei globale. Analiza statistică, bazată pe modele de regresie logistică, a indicat că printre factorii de risc semnificativi se numără frecvența crescută a consumului de fast-food, un nivel educațional scăzut al părinților și prezența obezității în familie.

În schimb, activitatea fizică regulată și un nivel educațional parental mai ridicat au avut un rol protector. Nu s-au evidențiat diferențe semnificative în funcție de sex, vârstă sau mediul de proveniență (urban/rural). De asemenea, deși inițial timpul petrecut în fața ecranelor și lipsa unui program regulat de mese păreau corelate cu excesul ponderal, acestea nu s-au menținut ca predictori semnificativi în analiza multivariabilă. Rezultatele obținute subliniază nevoia unor politici de sănătate publică orientate spre educația parentală, promovarea alimentației echilibrate și stimularea activității fizice la copii, potrivit medicilor din campanie.

Medicii pneumologi consultă în premieră la mare

O premieră la ediția din acest an a campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!” este reprezentată de consultațiile oferite de medicii pneumologi, care evaluează riscul de astm și BPOC, prin screening spirometric.

BPOC-ul (Bronhopneumopatia cronică obstructivă) are o frecvență de aproape 10 cazuri la 100 de pacienți și de 4 cazuri la 100 de pacienți cu astm bronșic.

În plus, este evaluată și calitatea somnului, precum și un alt factor de risc evident – tabagismul.

Peste 16.500 de consultații și 31 de suspiciuni de cancer depistate

16.550 de consultații în regim gratuit au fost oferite în stațiunile de pe litoral în cadrul primelor patru ediții ale campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”.

Au fost depistate 31 cazuri de suspiciuni legate de posibile afecțiuni tumorale (4 suspiciuni/carcinom spino-celular, 22 suspiciuni /carcinombazo-celular și 5 suspiciuni /melanom).

Dintre cei 695 de copii evaluați în campania din 2023 (52% fete și 48% băieți), 12% au prezentat un grad ridicat de obezitate, 4% fiind supraponderali, iar 8% subponderali.

Aproximativ 70 % dintre participanții evaluați prezentau suprapondere sau obezitate, in timp ce comorbiditatile asociate excesului de greutate au fost prezente in procente impresionante, respectiv 42% dintre participanți aveau hipertensiune arterială, 14% cu istoric de dislipidemie și aproximativ 8 %, diabet zaharat de tip 2. Un procent de 26% dintre pacienți au întrunit criteriile pentru sindrom metabolic in timp ce un număr important de femei, aproximativ 7%, dar si bărbați cu vârste de peste 50 de ani, respectiv 3%, s-au încadrat la risc crescut sau foarte crescut de fractura.

Campania de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!” a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București este realizată, anul acesta, în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și Societatea Română de Pneumologie, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică din Constanța și al Ministerului Apărării Naționale, informează UMF „Carol Davila”.

