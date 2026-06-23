Contestatarul lui Bolojan din PNL anunță: „Azi am fost dat afară din partid”. Acuzații grave: „Omul care a trăit din sinecuri”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a declarat marți seară că a fost dat afară din PNL și l-a criticat liderul partidului, Ilie Bolojan, pe care l-a descris drept „omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică”. Thuma a spus că va folosi „toate căile legale” pentru a împiedica „această epurare”.

Hubert Thuma se numără printre cei cinci liberali care au fost vizați de un ultimatum adoptat la Congresul PNL de duminică, când Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea partidului. Între timp, lista liberalilor plasați pe lista neagră, care riscă excluderea după ce l-au susținut pe Adrian Veștea în poziția de premier desemnat, s-a mărit la 20.

„Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot. Spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al Guvernului prin numire, prezent în consilii de administrație prin numire, eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Am ocupat funcții pentru care cetățenii și-au dat acordul explicit, cu ștampila pe buletin”, a declarat Thuma, marți seară, pe Facebook.

El a spus că, în calitate de președinte al PNL Ilfov, demisia trebuie să i-o ceară Biroul Politic Județean Ilfov, dar că are susținerea colegilor săi din filială.

„Omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face. Domnul Ilie Bolojan se crede în distopiile lui Orwell și are impresia că unii sunt mai egali decât alții, iar diferența de opinie este o crimă care se pedepsește”, a adăugat Thuma.



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