Contestații BAC 2026, sesiunea de toamnă. Când se depune și cum arată cererea de contestație

Candidații nemulțumiți de notele obținute la Bacalaureatul de toamnă 2026 pot depune contestații în perioada 18-20 august. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00, iar rezultatele finale, după recorectarea lucrărilor contestate, vor fi publicate pe 24 august. Cererea de contestație poate fi depusă la centrul de examen sau transmisă electronic.

Candidații la Bacalaureatul de toamnă 2026 au susținut miercuri, 12 august, proba la alegere a profilului și specializării, a treia probă scrisă din această sesiune. Sesiunea de toamnă de la BAC 2026 se încheie joi, 13 august, cu proba la Limba și literatura maternă.

Candidații la BAC 2026, sesiunea de toamnă, au posibilitatea să își vadă lucrările înainte de a decide dacă depun sau nu contestație.

Potrivit calendarului oficial, contestațiile la BAC 2026, sesiunea de toamnă, se depun în perioada 18-20 august.

Programul exact pentru depunerea cererilor este comunicat candidaților de către centrele de examen și inspectoratele școlare.

În București, potrivit programului publicat de Inspectoratul Școlar, contestațiile pot fi depuse:

18 august – între orele 17:00 și 18:00;

– între orele 17:00 și 18:00; 19 august – între orele 9:00 și 17:00;

– între orele 9:00 și 17:00; 20 august – între orele 9:00 și 17:00.

Cum se depune contestația la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Cererea de contestație poate fi depusă fizic, la centrul de examen, sau poate fi transmisă online, la adresa de e-mail comunicată de centrul de examen.

În cazul contestațiilor transmise electronic, candidații trebuie să trimită și o copie a actului de identitate.

Candidatul completează și semnează și o declarație prin care confirmă că a luat la cunoștință faptul că nota obținută după soluționarea contestației poate fi diferită de cea inițială.

Model cerere de contestație la Bacalaureat 2026

În cererea de contestație, candidatul completează datele de identificare și informațiile referitoare la proba sau probele pentru care solicită reevaluarea lucrării.

Contestațiile vor fi soluționate în perioada 20-21 august, iar rezultatele finale la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi afișate pe 24 august.

Pentru a promova examenul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.