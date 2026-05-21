Continuă scandalul legat de platforma IT a statului. Ministrul Darău, acuzații la adresa secretarului general al Autorității pentru Digitalizare

Ministrul interimar al Digitalizării, Irineu Darău, a anunțat că secretarul general al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) a contestat joi decizia prin care a fost anulată licitația pentru Platforma Națională de Interoperabilitate (PNI).

Noul președinte al ADR, Cătălin Giulescu, a decis săptămâna trecută să anuleze licitația pentru PNI, o platformă IT care ar trebui să conecteze bazele de date ale statului, susținând că lansarea procedurii, în februarie, „s-a făcut prematur, fără îndeplinirea condițiilor legale”. În plus, miercuri, el a depus o plângere penală împotriva predecesorului său, Dragoș Vlad, pe care-l acuză de abuz în serviciu.

Cu o zi în urmă, Dragoș Vlad depusese la rândul său o plângere penală, împotriva vicepremierului interimar Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău, pe care îi acuză de presiuni repetate pentru încălcarea legii la achizițiile publice.

Ministrul Digitalizării, despre secretarul general al ADR

Ministrul Darău a spus joi seară că secretarul general al ADR, Dragoș Cosmin Niculescu, a contestat decizia prin care a fost anulată licitația.

„Problema este că același secretar general a fost și manager de proiect pentru PNI și unul dintre cei care au avizat caietul de sarcini pe baza căruia a fost lansată procedura. Cu alte cuvinte, omul care a construit și avizat proiectul contestă acum decizia prin care proiectul a fost oprit”, a declarat Irineu Darău, într-o postare pe Facebook.

El susține că procedura de achiziție, de peste 160 de milioane de lei, fusese „lansată fără toate aprobările obligatorii” și „ridica probleme serioase privind modul în care era construit proiectul”.

„Secretarul general al ADR, Dragoș Cosmin Niculescu, care are un rol-cheie și în organizarea procedurilor pentru Cloudul Guvernamental, a fost angajat între 2012 și 2014 la două firme controlate, prin interpuși, de Sebastian Ghiță”, a adăugat Irineu Darău, citând un articol G4Media din aprilie 2025.

Oficialul mai susține că „fratele unuia dintre acești interpuși a depus ofertă la ADR în 2025, prin intermediul unei firme înființate în decembrie 2024, pentru un contract de 743 milioane de lei privind implementarea Cloudului Guvernamental”.

„Asta încercăm să schimbăm astăzi în digitalizarea României”

Ministrul Darău a spus că trebuie să nu mai existe „proiecte făcute netransparent” și „grupuri care se protejează între ele”, dar să existe „⁠respect și responsabilitate pentru banul public”.

„Digitalizarea trebuie făcută corect, transparent și în interesul statului român, nu pentru menținerea unor rețele vechi conectate la bani și influență. Continuăm curățenia și mergem până la capăt. Nici intimidările, nici calomniile, nici încercările de kompromat nu ne vor opri. Scopul este clar și în interesul fiecărui cetățean: transformare digitală pe bune, cu efect în viața de zi cu zi!”, a conchis ministrul interimar al Digitalizării, Irineu Darău.