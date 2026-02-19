Contraofensivă a ucrainenilor pe front. N-au mai recucerit atât de mult teritoriu din iunie 2023. Cu ce problemă se confruntă trupele ruse

Armata ucraineană a câştigat 63 de kilometri pătraţi de teritoriu în faţa armatei ruse de miercurea trecută şi până duminică, conform unei analize a agenției France Presse plecând de la date ale Institutului pentru studiul războiului (ISW), în timp ce observatorii militari ruşi semnalează o întrerupere a antenelor Starlink utilizate de Moscova pe front.

Mai exact, Ucraina a recucerit 91 de kilometri pătraţi, dintre care 86 de kilometri pătraţi într-o zonă situată la aproximativ 80 de kilometri est de oraşul Zaporojie (sudul țării), unde trupele ruse au avansat mult din vara anului trecut, relatează Agerpres.

În paralel, armata rusă a cucerit 28 de kilometri pătraţi în alte secţiuni ale frontului, ceea ce oferă Ucrainei un câştig teritorial net total de 63 de kilometri pătraţi.

Forţele Kievului nu au recucerit atât de mult teritoriu în atât de puţin timp după o contraofensivă din iunie 2023.

În ianuarie, armata rusă a avansat 319 kilometri pătraţi.

„Aceste contraatacuri ucrainene beneficiază probabil de blocarea accesului forţelor ruse la Starlink care, potrivit mai multor bloggeri militari ruşi, perturbează comunicaţiile comandamentului”, consideră ISW, care colaborează cu Critical Threats Project, un alt centru de reflecţie american.

Pe 5 februarie, observatori militari ruşi au constatat deja această întrerupere, după anunţuri ale lui Elon Musk privind „măsuri” luate pentru a pune capăt utilizării acestei tehnologii de către Kremlin. Kievul a afirmat că dronele ruseşti se foloseau de ea în special pentru a ocoli sisteme de bruiaj electronic şi a-şi lovi ţintele cu precizie.

Fără recursul la Starlink, trupele ruse au înregistrat pierderi importante de teren pe 12 şi 15 februarie, Kievul recucerind aproximativ 30 de kilometri pătraţi şi, respectiv, 60 de kilometri pătraţi în acele două zile.

Până la mijlocul lunii februarie, Moscova controla, fie integral, fie parţial, 19,5% din teritoriul ucrainean, comparativ cu 18,6% cu un an mai devreme. Aproximativ 7% – Crimeea şi o parte din Donbas – se afla deja sub control rusesc înainte de invazia masivă lansată în februarie 2022.