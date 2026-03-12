Un nou scut antiaerian „inteligent” care să protejeze Europa de drone și rachete balistice hipersonice / Poate fi integrat și cu sisteme Patriot precum are România

Grupul tehnologic francez Thales, una din cele mai mari companii de armament de pe continent, a anunțat oficial lansarea SkyDefender. Este un sistem integrat de apărare aeriană și împotriva rachetelor, descris ca un „dom” de protecție multi-strat care utilizează inteligența artificială pentru a contracara amenințări diverse, de la drone mici și lente, până la rachete hipersonice și balistice.

SkyDefender: O arhitectură deschisă compatibilă cu sistemele europene existente

Compania a explicat că unul dintre punctele forte ale SkyDefender este arhitectura sa modulară și deschisă. Thales subliniază că acest „dom” de protecție este compatibil cu sistemele de apărare aeriană deja aflate în dotarea forțelor armate, permițând o integrare cu platformele de tip legacy sau cu sisteme de la diferiți producători.

Sistemul este gestionat printr-un centru de comandă și control (C2) SkyView, iar prin componenta SkyView Alliance acesta „asigură o interoperabilitate perfectă cu standardele NATO și cu platformele aliate multi-domeniu”.

Practic, versatilitatea sistemului permite ca țările europene care vor să își modernizeze apărarea să nu fie nevoite să renunțe în vreun fel la investițiile masive deja realizate în materie de apărare antiaeriană.

SkyDefender funcționează pe trei paliere și combină atât soluțiile de detecție cu modalitățile de interceptare: ForceShield pe rază foarte scurtă, apărare pe rază medie și lungă și supraveghere și avertizare timpurie pe suprafețe extinse.

Thales mai spune că eficiența acestui dom de protecție este amplificată de acceleratorul de inteligență artificială cortAlx, ce permite SkyDefender să proceseze volume uriașe de date în timp real, „oferind superioritate operațională și o apărare proactivă împotriva atacurilor cibernetice”.

Sistemul Thales SkyDefender / Sursă: Thales

Protecția pe rază scurtă: ForceShield și combaterea dronelor

Pentru protecția forțelor în teren sau a locațiilor sensibile, Thales propune componenta ForceShield. Aceasta creează o bulă de protecție împotriva amenințărilor din stratul inferior, precum dronele (C-UAS) și amenințărilor la distanțe foarte scurte (VSHORAD) sau scurte (SHORAD), spune compania.

Potrivit detaliilor prezentate presei, între care și HotNews, scutul utilizează efectori cinetici precum:

Interceptoare de drone și sisteme de rachete LMM sau StarStreak .

sau . Tunul RapidFire de 40mm pentru neutralizarea rapidă a țintelor.

pentru neutralizarea rapidă a țintelor. Rachete ghidate prin laser, cum este modelul FZ275 sau alte rachete antiaeriene pe distanță scurtă precum sunt cele lansate de pe umăr sau de pe dispozitive tip trepied sau montate pe vehicule.

Conceptul ForceShield de la Thales pentru apărarea antiaeriană și antidronă pe rază foarte scurtă / Sursă: Thales

Apărarea la nivel de teatru de operațiuni: MRAD și LRAD

Pentru distanțe medii (MRAD) și lungi (LRAD), Thales spune că SkyDefender integrează sistemul SAMP/T NG (dezvoltat de eurosam, o evoluție a sistemului Mamba folosit de Armata franceză și dislocat în România la Capu Midia, ca parte a Grupului de Luptă NATO condus de Franța în țara noastră). SAMP/T NG este capabil de angajamente până la 150 km și include radarul performant Ground Fire, care oferă o acoperire de 360 de grade și o rază de detecție de 350 km.

Componenta de distanță lungă și medie se poate baza, însă, și pe o gamă de rachete și interceptoare:

Rachete Aster (pentru sistemele SAMP/T-NG și sistemele navale PAAMS).

(pentru sistemele SAMP/T-NG și sistemele navale PAAMS). Rachete AMRAAM (utilizate de sistemele NASAMS) și rachete IRIS-T SL .

(utilizate de sistemele NASAMS) și rachete . Rachetele PAC-3 utilizate de sistemele Patriot (precum are în dotare România)

utilizate de sistemele Patriot (precum are în dotare România) Viitoarele interceptoare hipersonice europene și armament aerian pentru avioanele de vânătoare care primesc coordonatele țintei prin datalink.

Supraveghere globală și avertizare timpurie din spațiu

Un element diferențiator major al SkyDefender, potrivit companiei, este capacitatea de avertizare timpurie și monitorizare pe distanțe uriașe, de până la 5.000 km, datorită radarelor SMART-L MM și UHF.

Thales spune că sistemul este completat de soluțiile Thales Alenia Space, care utilizează sateliți plasați pe orbită geostaționară și care sunt echipați cu senzori infraroșu, astfel că pot fi detectate din spațiu lansările de rachetă și sistemul poate furniza locația exactă a unei rachete țintă înainte ca amenințarea să intre în raza de acoperire a radarelor de la sol.

Efectori non-cinetici: Război electronic și arme cu energie dirijată

SkyDefender nu se bazează doar pe explozibili pentru a neutraliza țintele. Thales susține că integrează o componentă avansată de efectori non-cinetici pentru a face față conflictelor moderne unde bruiajul și neutralizarea silențioasă sunt prioritare: