Contre între PSD și UDMR pe tema reformei administrative: Grindeanu spune că regulile trebuie să fie la fel și la Olt, și la Harghita: „Nu pot fi unii speciali”. UDMR amenință cu moțiune de cenzură

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că reforma administrativ-teritorială trebuie aplicată la fel în toată țara: „Regulile pe teritoriul României trebuie să fie aceleași și la Olt, și la Botoșani, și la Harghita, și Covasna”. În replică, UDMR avertizează că va folosi „toate mijloacele parlamentare”, inclusiv moțiunea de cenzură, dacă proiectul va fi adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului.

În ședința de luni a conducerii PSD, Sorin Grindeanu le-a spus social-democraților că „nu pot exista două reguli” pentru reforma administrativ-teritorială potrivit unor surse care au participat la ședință:

„Nu pot fi două reguli, în care unii să fie speciali. Asta nu merge. Sigur că trebuie respectate toate principiile și drepturile minorităților. Dar regulile pe teritoriul României trebuie să fie aceleași și la Olt, și la Botoșani, și la Harghita, și Covasna. Să vina să facă moțiune. Ar fi o onoare să pice Guvernul pentru că unii nu au vrut să facă cea mai importantă reformă din istoria României”.

Și eurodeputatul Dragoș Benea, desemnat coordonatorul reformei la nivelul partidului, a vorbit despre „pozițiile abrupte” ale UDMR: „Dacă trebuie să cerem voie de la UDMR să facem reforma administrativă-teritorială, atunci AUR va ajunge la 60%.

Csoma Botond: „Această reformă nu se poate baza doar pe criteriul numeric”

UDMR a reacționat prin Csoma Botond, liderul deputaților Uniunii.

„În fiecare zi avem un pachet de reforme”, a spus Csoma Botond, luni, la Parlament.

El a explicat că UDMR nu e împotriva reformei, dar „nu credem că se poate face în acest mod” și a accentuat că reprezentanții Uniunii nu au fost consultați de PSD.

„Vă reamintesc, prima dată, colegii noștri de la PSD au vorbit despre 1.500, apoi de 3.000, apoi de 5.000 (n.r. – de comune). În fiecare zi era un alt număr. Credem că această reformă nu se poate baza doar pe criteriul numeric, trebuie să luăm în considerare particularități istorice, geografice și etnice”, a spus deputatul.

Csoma Botond a vorbit și despre angajamentele internaționale ale României: „Nu se pot schimba limitele administrativ-teritoriale ale unei localități dacă această modificare după la o schimbare în detrimentul ponderii unei comunități etnice din acea localitate”.

„Noi, politicienii, nu avem expertiza necesară”

Csoma a subliniat că UDMR nu va fi de acord ca această reformă să fie adoptată prin angajarea răspunderii de către premierul Luca Niculescu, așa cum a cerut PSD. El a spus că proiectul trebuie să fie făcut împreună cu restul partidelor politice și alături de specialiști, de tehnocrați și prin dezbatere.

„Noi, politicenii, nu avem expertiza necesară să facem o reformă administrativ-teritorială, care era foarte, foarte serioasă”, a adăugat el.

„Vom uza de toate mijloacele parlamentare pe care le avem, inclusiv depunerea unei moțiuni de cenzură, cu alte partide, nu cu AUR”, a mai spus Csoma Botond, întrebat despre scenariul în care proiectul va fi adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului.

Social-democrații acuză că, de fapt, nemulțumirile UDMR sunt cauzate de faptul că vor pierde influență, prin pierderea unor primari. „Nu e o problemă cu primarii, e o falsă problemă. Nu funcția de primar e importantă, ci situația comunității”, răspunde liderul deputaților UDMR.

Ce criterii a anunțat PSD

În urmă cu o săptămână, europarlamentarul PSD Dragoș Benea a anunțat oficial reforma pe care o coordonează.

„Undeva între 15.000 și 18.000 de aleși locali s-ar putea să nu mai fie din 2028 încolo consilieri, primari, viceprimari. Sunt cheltuieli de funcționare, cheltuieli de mentenanță care nu vor mai fi, dar sunt calcule complicate unde chiar trebuie să folosim baze de date publice ca să putem avansa o cifră cât mai corectă”, a declarat Benea, care conduce comisia PSD pentru reforma administrativă.

În urma scrutinului din 2024 au fost aleși 3.186 de primari și aproape 40.000 de consilieri locali.

Benea a precizat tot atunci că se iau în calcul mai multe scenarii privind comasările. Vizate inițial au fost localitățile care au sub 1.500 de locuitori, însă acum simulările se fac până la 3.000 de locuitori. Este vorba de 1.700 de localități, în total. De asemenea, în calculele social-democraților intră și orașele sub 10.000 de locuitori.

Dragos Benea a declarat că în planul PSD se au în vedere șase criterii de la care pornesc simulările:

Populația

Sustenabilitatea economică – compararea veniturilor proprii cu cheltuielile, precum și gradul de colectare al taxelor și impozitelor locale

Capacitatea administrativă

Conectivitatea – imaginea clară a distanțelor la care se află un UAT față de un drum principal, autostradă, drum național, drum expres sau drum județean, față de cel mai apropiat spital, unități de pompieri, ambulanță sau ordine și siguranță publică

Accesibilitatea – accesul la serviciile de bază pe care oamenii le au la dispoziție în unitatea administrativ-teritorială și fără de care o comună nu poate funcționa: grădinițe, școli, dispensare

Servicii publice locale – alimentarea cu apă, gaze, iluminatul public, transportul în comun



