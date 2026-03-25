Controale ANAF „în domenii care nu au fost vizate în anii anteriori”. Zeci de kilograme de metale prețioase și bijuterii confiscate

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut în ultima perioadă „controale extinse” la casele de amanet și la societățile de pază, domenii care „prezintă un risc fiscal ridicat”, dar care „nu au fost vizate în anii anteriori”.

Potrivit ministrului, cu ocazia acestor verificări au avut loc „confiscări de bunuri de mare valoare, inclusiv aproximativ 6 kg de aur și diamante, în valoare de 3,7 milioane lei; peste 32 kg de bijuterii din aur și argint, în valoare de peste 12,5 milioane lei”.

ANAF a efectuat „controale extinse la 62 de societăți de pază și acțiuni care vizează achizițiile de bunuri de lux din venituri nejustificate”, a precizat Alexandru Nazare.

Alte controale ale Fiscului

Alexandru Nazare susține că verificările făcute de ANAF în ultima perioadă „au vizat rețele complexe și sectoare cu risc ridicat”.

Într-un dosar privind lanțuri fictive de tranzacții și rambursări ilegale de TVA sunt investigate tranzacții de peste 30 de milioane de lei și au fost efectuate percheziții în 32 de locații, a spus ministrul.

Într-o altă speță, a fost depistat un mecanism de rambursări ilegale de TVA printr-un circuit fictiv între 8 societăți comerciale, pentru care au fost instituite măsuri asigurătorii pe zeci de imobile și terenuri. Prejudiciul depășește 18 milioane lei, a precizat Nazare.

„Rezultate mai bune” pentru ANAF

Alexandru Nazare susține că acțiunile Fiscului „au devenit din ce în ce mai bine țintite, pe baza analizelor de risc şi a instrumentelor digitale, iar marile zone de evaziune sunt abordate sistematic”, astfel că sunt înregistrate „rezultate mai bune în colectare, dar şi în ceea ce priveşte returnarea accelerată a sumelor de TVA în economie”.

„În perioada ianuarie-februarie 2026, încasările brute din TVA au înregistrat o creștere de 12,9% față de aceeași perioadă a anului 2025 (peste 10.2 miliarde de lei)”, a adăugat el.

Ministrul Finanțelor a precizat că „sumele aferente TVA efectiv rambursat către mediul de afaceri au înregistrat o creștere de 24,5% față de aceeași perioadă a anului trecut”.

„Am oprit practic amânarea rambursării de TVA, o practică pe bună dreptate reclamată îndelung de mediul de afaceri”, a mai declarat oficialul.