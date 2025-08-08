Control, acum, la metroul din București, anunță ministrul Transporturilor. Trei instituții fac verificări

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat vineri că trei instituții desfășoară o amplă inspecție la Metrorex, pentru a vedea, printre altele, și dacă sunt respectate normele privind siguranța și exploatarea trenurilor de metrou.

Este vorba de un control făcut de ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR), împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București, potrivit ministrului de resort, Ciprian Șerban.

„În acțiune sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control de la nivelul MTI, 24 de inspectori de stat de la ASFR și 6 inspectori se la ITM București. Echipele mixte verifică, direct pe teren, modul în care sunt respectate normele și cerințele legale privind:

Siguranța și exploatarea trenurilor de metrou;

Întreținerea și repararea vehiculelor feroviare;

Respectarea regulilor de muncă și instruirea profesională a personalului;

Gestionarea incidentelor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare”, a scris Șerban pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că după ce se vor încheia verificările și analizarea documentelor, concluziile controlului vor fi făcute publice.

„Transportul cu metroul trebuie să fie nu doar rapid și eficient, ci și sigur. Această acțiune comună cu ITM București arată că avem toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului”, a mai spus Șerban.