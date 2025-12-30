Controversă în jurul unei numiri făcute de ministrul Economiei. Șefa sa de cabinet, condamnată cu suspendare în urmă cu 10 ani pentru abuz în serviciu / Irineu Darău explică: „A fost reabilitată în anul 2020”

Șefa de cabinet a noului ministru USR al Economiei, Irineu Darău, a fost condamnată definitiv în anul 2015 la 2 ani de închisoare cu suspendare, pentru abuz în serviciu și fals intelectual, scrie publicația BizBrașov. Contactat de HotNews, ministrul Darău a declarat că Miron are cazierul curat, fiind reabilitată în 2020.

În anul 2011, când Adriana Miron era director adjunct în cadrul Autorității de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrativ, ea coordona departamentul financiar. Ea a explicat pentru BizBrașov că atunci a aprobat un raport de verificare pentru un proiect în care era implicat și Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

„Am fost chemată la cabinetul ministrului de la acea vreme (septembrie 2010) și apostrofată că de ce îmi permit să aprob penalități pe un contract al însuși MAI. Am explicat că nerespectarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice era evidentă, iar verificarea a fost făcută de o echipă de control din care eu personal nu făcusem parte, dar am aprobat raportul pentru că am verificat și eu dosarul achiziției în procedura specifică pentru rambursarea cheltuielor”, a explicat Miron.

În ce spune șefa de cabinet a ministrului Darău că a constat abuzul în serviciu pentru care a fost condamnată

Ea susține că atunci i s-a cerut să „reconsidere” raportul, moment în care a refuzat. Actuala șefă de cabinet a ministrului Economiei a declarat că după respectiva decizie au fost „demarate mai multe acțiuni” împotriva sa.

„Au găsit un delator care să scrie că în aprilie 2010, când eram director general adjunct al Directie de Resurse Umane din MAI și coordonam toată partea de HR din domeniul administrației publice aș fi aranjat un concurs și că am semnat foile de pontaj pentru o lună și jumătate ale persoanei angajate până la transferul acesteia la Prefectura București. În asta a constat „abuzul în serviciu”, iar faptul că am contrasemnat două foi de pontaj a fost „fals intelectual în formă continuată”. Prejudiciul cuantificat a fost de un salariu și jumătate al omului, respectiv 1470 lei”, susține aceasta.

„Am avut parte în cursul judecății de 4 complete de judecată”

În explicațiile sale, Adriana Miron acuză că unul dintre completurile de judecată pe care le-a avut nici măcar nu a audiat-o.

„Am avut parte în cursul judecății de 4 complete de judecată, ultimul complet, cel care m-a condamnat în prima instanță, a intrat la un singur termen, nu m-a audiat, nu a asistat la administrarea probelor și nici la audierea martorilor, ci a rămas direct în pronunțare. Astfel, la fond am fost condamnată la un an cu suspendare. Recursul mi-a fost respins, a fost admis doar apelul parchetului și mi-a fost sporită pedeapsa, fără niciun fel de probe suplimentare, la doi ani cu suspendare”, a declarat Miron pentru sursa citată.

Ministrul Economiei, Irineu Darău: „Adriana Miron a fost deja hărțuită ani la rând pentru curajul de a-și face datoria”

Irineu Darău a declarat marți, pentru HotNews, că șefa sa de cabinet are un cazier curat, pentru că a fost reabilitată în anul 2020.

„Cazul vechi din 2011-2015 nu a vizat corupție, mită sau foloase necuvenite, ci un prejudiciu administrativ de 1647 RON, deja închis definitiv. Adriana Miron este un funcționar public cu experiență profesională confirmată și revelantă: peste 25 de ani, dintre care 11 ani în administrația centrală, 10 ani în proiecte cu fonduri europene și funcții de conducere exercitate cu profesionalism în administrația locală și metropolitană”, a declarat Darău.

El susține că Adriana Miron „a fost deja hărțuită ani la rând pentru curajul de a-și face datoria sancționând o firmă a lui Sebastian Ghiță în perioada de maximă putere”.

„Reluarea acestui subiect este un atac politic previzibil, împletit cu fakenews-uri și declanșat după numirea sa, fiind clar că nu vor exista compromisuri în gestiunea ministerului”, a mai transmis ministrul Economiei.

Adriana Miron a fost city manager la Brașov cât timp primar era Allen Coliban, de la USR

Adriana Miron a fost în perioada 2021-2024 city manager la Brașov, conform contului său de LinkedIn.

După ce Allen Coliban nu a mai fost primar, Adriana Miron a rămas câteva luni pe funcția de city manager, iar apoi, din 2025, a preluat funcția de director al Agenției Metropolitane de Dezvoltare Durabilă Brașov.

Anterior, ea a mai ocupat următoarele funcții: