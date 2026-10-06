Controversatul teleevanghelist Jim Bakker, subiectul unui film premiat cu Oscar, a murit la 86 de ani

Televanghelistul american Jim Bakker, care a construit un imperiu de milioane de dolari și a trăit în lux înainte ca reputația sa să fie distrusă de un scandal sexual, de o condamnare pentru fraudă pentru că și-a înșelat adepții, și de divorțul de Tammy Faye, soția și co-prezentatoare sa în emisiuni, a murit luni la vârsta de 86 de ani, anunță Reuters.

„Cu inima frântă vă anunț că iubitul meu soț, Jim Bakker, s-a dus în această seară să fie alături de Domnul”, a scris Lori Bakker, a doua sa soție, pe paginile de Facebook și Instagram ale celei mai recente emisiuni de televiziune a soțului ei.

Ea l-a omagiat pe Bakker drept un „pionier al televiziunii creștine”, însă cauza și circumstanțele morții sale nu au fost dezvăluite.

Drumul lui Bakker de la amvonul televizat la celula de închisoare în anii 1980 a fost imortalizat de filmul „The Eyes of Tammy Fae” din 2021, care i-a adus actriței americane Jessica Chastain Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal.

Filmul poate fi văzut în prezent în streaming pe Disney+.

Biserica controversată condusă de Jim Bakker

Bakker fusese unul dintre cei mai populari predicatori creștini care au prosperat la televiziunea americană în anii 1980, dobândind celebritate prin emisiunea „The PTL Club”. PTL era abrevierea pentru „Praise The Lord” („Lăudați-L pe Domnul”) și „People That Love” („Oameni care iubesc”).

Criticii, făcând referire la îndemnurile sale adresate zilnic telespectatorilor pentru a face donații către biserica sa, spuneau că PTL ar fi trebuit să însemne „pass the loot” („dați mai departe prada”).

Bakker a petrecut patru ani și jumătate în închisoare după ce a fost condamnat în 1989 pentru că și-a fraudat adepții într-o schemă care implica vacanțe la parcul tematic și stațiunea creștină Heritage USA.

Procurorii l-au prezentat drept un escroc egoist și meschin, condus de lăcomie și de dorința de putere.

„Noi, cei care avem o religie, ne-am săturat să fim fraierii unor predicatori și preoți preocupați să facă bani”, i-a spus judecătorul Robert Potter lui Bakker înainte de pronunțarea sentinței.

Scandalurile care au zguduit biserica lui Bakker

Bakker renunțase la biserica sa PTL în 1987, după dezvăluirile privind o partidă sexuală din 1980 cu Jessica Hahn, o fostă secretară a unei biserici, care ulterior a pozat nud în revista Playboy, precum și după ce s-a aflat despre o plată de 265.000 de dolari făcută ulterior din fondurile ministerului pentru a-i cumpăra tăcerea.

Jim și Tammy Faye Bakker își începuseră activitatea cu o mică emisiune TV și au ajuns în cele din urmă să creeze o operațiune de milioane de dolari, cu 2.000 de angajați și complexul Heritage USA, întins pe 930 de hectare în localitatea Fort Mill din Carolina de Sud.

La apogeul său, ministerul PTL avea 13 milioane de telespectatori pe 200 de posturi de televiziune și încasa 129 de milioane de dolari pe an.

Bakker a fost condamnat după un proces federal de șase săptămâni, fiind găsit vinovat pentru toate cele 24 de capete de acuzare pentru fraudă și conspirație formulate împotriva sa.

Procurorii au spus că și-a fraudat adepții cu 158 de milioane de dolari, vânzându-le promisiunea unor vacanțe anuale pe viață pe care nu le putea oferi.

Aceștia au spus că a deturnat 3,7 milioane de dolari pentru a finanța un stil de viață extravagant, care includea mai multe locuințe, mașini de lux, haine de blană de nurcă, diamante, servitori – și chiar o cușcă pentru câine cu aer condiționat.

Jim Bakker, fotografiat la o audiere a procesului din 1989, FOTO: Alan Marler / AP / Profimedia

Predicatorul a fost condamnat la 45 de ani de închisoare

Judecătorul l-a condamnat inițial pe Bakker la 45 de ani de închisoare, însă pedeapsa a fost ulterior redusă.

„Am păcătuit”, le-a spus Bakker celor din sala de judecată. „Am făcut greșeli. Dar niciodată în viața mea nu am intenționat să fraudez pe nimeni”, a susținut el.

Richard Dortch, principalul colaborator al lui Bakker, a executat 18 luni dintr-o pedeapsă de opt ani de închisoare, după ce a pledat vinovat pentru acuzații mai puțin grave, în schimbul mărturiei împotriva lui Bakker.

Tammy Faye nu a fost niciodată pusă sub acuzare. Ea l-a susținut pe Bakker în timpul procesului, însă a divorțat de el în 1992, în timp ce acesta se afla în închisoare. Ea a murit de cancer în 2007.

Televanghelistul și-a reluat viața după ieșirea din detenție

Bakker și-a luat viața de la capăt după ce a ieșit din închisoare în 1994, renunțând la „evanghelia prosperității” pe care o predicase cândva și scriind o carte intitulată „I Was Wrong” („Am greșit”).

„Am primit o a doua șansă la viață. Și am o soție minunată care mă iubește”, a declarat Bakker într-un interviu acordat CNN în 2000, referindu-se la cea de-a doua sa soție Lori, cu care se căsătorise în 1998.

Cei doi au început împreună o nouă emisiune TV în 2003. În 2008, au început să înregistreze „The Jim Bakker Show” într-un complex de 240 de hectare, numit Morningside, situat în apropierea orașului turistic Branson din Missouri. Criticii săi au subliniat asemănările cu Heritage USA.

Iar Bakker a început să le ceară din nou insistent adepților săi să facă donații.

În 2020, a atras furia oficialilor de stat și federali după ce a vândut un tratament fals împotriva COVID-19 în timpul pandemiei de COVID-19.