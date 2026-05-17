Controverse în Germania după moartea balenei „Timmy”. Experții au avertizat că misiunea de salvare, care a costat 1,5 milioane de euro, era „nerecomandată”

Autoritățile germane și-au apărat decizia de a permite continuarea unei operațiuni riscante de salvare a balenei eșuate Timmy, deși experții avertizaseră că intervenția este „nerecomandată”, deoarece animalul era rănit și avea șanse reduse de supraviețuire, notează The Guardian.

Povestea balenei, cunoscută sub numele de Timmy, a captat atenția publicului din Germania după ce exemplarul de balenă cu cocoașă a fost găsit blocat pe plaja Timmendorfer, o insulă de nisip aflată în ape puțin adânci, aproape de coastă, în urmă cu aproape două luni.

Sâmbătă, autoritățile daneze au confirmat moartea balenei, la două săptămâni după ce aceasta fusese transportată în Marea Nordului în cadrul unei tentative de salvare.

Autoritățile le-au cerut oamenilor să stea departe de cadavrul animalului, din cauza riscului ca acesta să poarte boli. Cu toate acestea, duminică, publicația Bild a relatat că două persoane ar fi făcut selfie-uri lângă carcasa balenei.

Till Backhaus, ministrul Mediului din landul german Mecklenburg-Pomerania Inferioară și membru al Partidului Social-Democrat (SPD), a susținut că decizia de a permite continuarea misiunii finanțate din fonduri private a fost una corectă, spunând că „este perfect uman să profiți chiar și de cea mai mică șansă”.

Potrivit declarațiilor sale, citate de Bild, „a fost mereu o chestiune de a cântări care variantă era mai rea: să aștepți moartea sigură și chinuitoare a animalului sau să îi oferi o ultimă șansă, chiar dacă asta însemna să fie supus unui stres suplimentar”.

Autoritățile germane renunțaseră inițial la ideea salvării balenei, considerând că animalul nu mai putea fi eliberat din zona în care rămăsese blocat. Însă, după reacțiile puternice din spațiul public, doi milionari au anunțat că sunt dispuși să plătească „oricât ar costa” pentru salvarea mamiferului.

Operațiunea de salvare – estimată la aproximativ 1,5 milioane de euro – a presupus desprinderea balenei de pe bancurile de nisip și transportarea acesteia într-o barjă umplută cu apă. Ambarcațiunea a fost tractată din golful Wismar, aflat în apropierea orașului german Lübeck, către ape mai adânci din largul coastelor Danemarcei.

Misiunea a fost criticată de Comisia Internațională pentru Vânătoarea de Balene, care a catalogat intervenția drept „nerecomandată”, motivând că exemplarul mascul, încă tânăr, părea „grav afectat” și avea șanse foarte mici de supraviețuire după eliberare.

Și experții de la Muzeul Oceanografic din Stralsund, de pe coasta germană a Mării Baltice, au recomandat ca balena să fie lăsată să moară în liniște.