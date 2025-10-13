Cooperare militară intensificată: Seulul suspectează asistență tehnică rusească în dezvoltarea submarinele nord-coreene

Coreea de Nord a primit probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni ministrul apărării sud-coreean Ahn Gyu-back în fața parlamentului, informează Reuters.

Coreea de Nord s-a angajat să dezvolte submarine capabile să lanseze rachete balistice și a testat astfel de rachete de pe platforme submersibile, dar nu este clar dacă Phenianul a reușit să stăpânească tehnologia lansării de pe submarine.

De asemenea, țara urmărește dezvoltarea de submarine cu propulsie nucleară.

Ahn a declarat în fața Comisiei de Apărare a parlamentului că pare să fie adevărat că Phenianul primește „diverse tehnologii” pentru dezvoltarea submarinelor sale.

Ministrul a spus, însă, că este prematur să se concluzioneze că Phenianul a testat lansarea unei rachete balistice lansate de pe submarin.

Coreea de Nord și Rusia și-au intensificat cooperarea militară în ultimii doi ani, Phenianul desfășurând peste 10.000 de soldați pentru a lupta în războiul împotriva Ucrainei, în schimbul asistenței economice și tehnologice militare, potrivit evaluărilor serviciilor de informații sud-coreene.