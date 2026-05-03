Copii răniți după explozia unei relicve din al Doilea Război Mondial sub un foc de tabără, în Austria. Descoperirea făcută de polițiști

Cinci copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani au fost răniți sâmbătă seară în nordul Austriei, după ce „o relicvă de război”, aflată sub focul lor de tabără, a explodat, a anunțat duminică poliția, conform Reuters.

Copiii făceau parte dintr-un grup venit dintr-o altă zonă a Austriei.

După explozie, polițiștii au verificat un alt loc de foc de tabără aflat în apropiere și au descoperit un al doilea obiect care conținea explozibili, descris și acesta drept o „rămășiță de război”. La fața locului a fost chemată o echipă pirotehnică pentru a-l neutraliza, a transmis poliția într-un comunicat.

„În prezent, se desfășoară investigații pentru a stabili cum au ajuns relicve de război sub zona amenajată pentru focul de tabără”, se mai arată în comunicat.

Poliția a precizat că gravitatea rănilor suferite de copii nu era clară deocamdată, însă aceștia au fost transportați la un spital de pediatrie din orașul Linz, aflat în apropiere.

Deși în Austria încă mai sunt descoperite bombe din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, mai ales în timpul lucrărilor de excavare pentru construcții, accidente precum cel de sâmbătă sunt rare.

