Copiii născuți în pandemie au început școala. Povestea gemenelor Olivia și Irina și fricile prin care a trecut mama lor de atunci până azi

Cu șase ani în urmă, în primăvara lui 2020, lumea se schimba de la o săptămână la alta. Pandemia de COVID-19 adusese starea de urgență, izolarea și restricții pe care nimeni nu știa cât timp va trebui să le suporte. Măștile și dezinfectantul dispăreau din farmacii, drumurile se făceau cu declarație pe propria răspundere, iar spitalele își schimbau regulile de la o zi la alta.

Pentru femeile însărcinate și familiile cu copii mici, nesiguranța era și mai mare: controalele medicale deveniseră complicate, maternitățile limitau accesul aparținătorilor, gravidele năsteau cu medicul de gardă, nu cu cel care le monitorizase sarcina. În caz de test de coronavirus pozitiv, erau direcționate spre maternități destinate acestor cazuri.

În casele cu copii mici, izolarea a însemnat și dispariția ajutorului pe care familiile se bazau în mod obișnuit. Bunicii nu mai puteau veni, prietenii nu mai treceau pragul, iar o simplă vizită putea deveni un motiv de teamă. Pandemia îi împărțise pe adulți în tabere: unii se temeau de virus și încercau să respecte cu strictețe regulile, alții considerau restricțiile exagerate sau chiar negau existența pericolului. Măștile, distanțarea și, mai târziu, vaccinarea au devenit motive de tensiune în familii, așa că pentru mulți părinți ai copiilor mici, primele luni ale pandemiei au însemnat nu doar frica de virus, ci și un exercițiu frustrant de echilibru între nevoia de ajutor și teama de a-l primi. În acest context au venit pe lume, în aprilie 2020, gemenele Olivia și Irina, astăzi eleve în clasa Pregătitoare.

Oana T. a aflat că e însărcinată pentru a treia oară exact în ziua în care fiul ei cel mare, Mihai, devenea școlar. Era un copil introvertit, iar Oanei îi era teamă că va avea o adaptare dificilă la școală. Nu era singura ei îngrijorare: soțul ei, fermier, era plecat de dimineața până seara, iar ea trebuia să se descurce singură cu Mihai și programul lui de elev, dar și cu Andrei, celălalt băiețel al ei, de un an și jumătate. Cu câteva zile înainte de începerea școlii, Oana începuse să se simtă rău. Era convinsă că e din cauza stresului. După festivitatea de deschidere a noului an școlar, în drum spre casă, soțul ei a luat un test de sarcină. „Era 9 septembrie 2019. N-o să uit niciodată ziua aceea. Prima zi de școală din viața noastră de părinți a venit cu un șoc. Mă uitam la Andrei, la cât e de mic, și mă întrebam cum o să mă descurc eu cu trei copii. Toată noaptea aceea am plâns”, își amintește Oana. Două săptămâni mai târziu, odată cu prima ecografie, avea să vină cea de-a doua surpriză: nu era doar un copil, ci doi.

Câteva luni mai târziu, lumea s-a schimbat peste noapte. Oana avea sarcină gemelară, cu risc, și urma să nască prin cezariană, la fel ca dățile anterioare. Locuiește la 240 de km de București, într-o localitate din județul Tulcea, însă și-a monitorizat sarcina în Capitală, la maternitatea Filantropia, unde voia să nască. Medicul îi spusese că există risc mare de naștere prematură, iar această maternitate are specialiști și dotări pentru astfel de situații. Cu patru săptămâni înainte de împlinirea termenului pentru naștere, medicul o anunțase că gravidele infectate cu coronavirus nu pot naște la Filantropia, ci sunt direcționate spre maternități dedicate.

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