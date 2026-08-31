Copiii românilor din diaspora chemați să ajute fotbalul nostru. Mișcarea făcută de FRF

Aflați într-un moment de criză a rezultatelor, apelăm la prima generație de români născută în străinătate, cu tineri care au învățat fotbal în școlile de afară, scrie Cătălin Tolontan în GOLAZO.ro

Până acum, aportul diasporei se măsura în primul rând prin banii trimiși acasă. Fenomenul relației cu țara a devenit însă mai complex, iar sportul e printre primele domenii care se mișcă, așa cum se întâmplă de obicei.

În ultimul an (august 2025 – august 2026) au fost convocați la loturile naționale de juniori (U15-U19) 45 de jucători români născuți în străinătate, conform unui răspuns al FRF pentru GOLAZO.ro.

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