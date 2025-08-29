Copil de aproape 3 ani, omorât în bătaie de tatăl său vitreg, în Otopeni. Bărbatul s-a baricadat în apartament, iar polițiștii negociază cu el

Un bărbat în vârstă de 28 de ani este acuzat că l-a omorât săptămâna trecută pe copilul în vârstă de doi ani şi opt luni al partenerei sale, într-un apartament din orașul ilfovean Otopeni. Când polițiștii au mers vineri la locuință, acesta s-a baricadat înăuntru, iar anchetatorii fac demersuri pentru a-l putea imobiliza.

IPJ Ilfov a anunțat vineri că, pe 23 august, în jurul orei 06:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Otopeni au fost sesizați prin apel 112 că un copil de 2 ani și 8 luni a fost găsit decedat de mama sa într-o locuință din oraș.

„La scurt timp s-au deplasat la faţa locului poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Otopeni care au constat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuinţa comună din oraşul Otopeni. Cazul a fost preluat de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov-Compartimentul Morţi Suspecte, în cauză fiind deschis doar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Ilfov, într-un comunicat.

Inițial, femeia a declarat că fiul decedat a avut anterior dureri de burtă. Însă, pe 25 august, necropsia a revelat că moartea a survenit în urma unor lovituri puternice în zona abdomenului, iar anchetatorii au transformat dosarul în infracțiunea de omor.

Ulterior, și mama copilului a revenit asupra declarației, spunând că a fost constrânsă să declare astfel și le-a spus polițiștilor că fiul său a fost agresat, potrivit G4media, care citează surse judiciare.

Baricadat de câteva ore în apartament

Poliţiştii au stabilit în urma cercetărilor că suspect pentru moartea copilului este un bărbat de 28 de ani, concubinul femeii.

Vineri dimineață, polițiștii au mers la locuința bărbatului pentru a-l reține. Bărbatul s-a baricadat în apartamentul respectiv împreună cu propriul său copil, în vârstă de un an, și a amenințat că se va arunca de la etaj. În cele din urmă, copilul a fost preluat de polițiști, potrivit G4media.

Mai mulți polițiști și negociatori vorbesc cu bărbatul și încearcă să-l convingă să coboare din apartamentul în care stă ascuns de câteva ore.

„Ca urmare a activităţilor specifice desfăşurate de poliţişti, s-a procedat la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei sesizate, în cauză fiind vorba de concubinul mamei copilului, în vârstă de 28 de ani. La acest moment, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov desfăşoară activităţi complexe în vederea imobilizării bărbatului, acesta aflându-se într-un apartament din Otopeni”, a menţionat IPJ Ilfov.