Copilăria și adolescența lui Volodimir Zelenski. Copil de intelectuali, într-un oraș de huligani: „Primul lui dans de salon a avut loc aici, în școala noastră”

Povestea lui Volodimir Zelenski s-ar putea rezuma în 3 cuvinte: „Viața bate filmul!”, scrie site-ul Totuldespremame, care în trecut a realizat un portret al tinereții președintelui ucrainean, care joi vine la București.

Zelenski și-a petrecut copilăria într-un oraș industrial, unde bandele de huligani făceau legea. În școală a practicat luptele greco-romane mai mult de nevoie, din dorința părinților de a ști să se apere în caz că ar fi fost atacat pe stradă, dar interesele lui erau mai degrabă teatrul și comedia. Adolescentul care își găsea refugiul în sălile de teatru și repeta propriile scenarii în sufrageria familiei a devenit astăzi simbol al rezistenței împotriva rușilor. Determinarea a învățat-o din familie, de la părinții lui, Oleksandr și Rimma. „Ei mi-au transmis ceva esențial: respingerea acută a minciunii și a falsității”.

Volodimir Zelenski s-a născut pe 25 ianuarie 1978, într-o familie de evrei laici, în orașul industrial Krivoi Rog din sud-estul Ucrainei. Ca majoritatea locuitorilor din acea regiune, a crescut ca vorbitor nativ de limbă rusă, iar ulterior a învățat ucraineana și engleza. Înainte de începerea școlii, timp de cinci ani, familia lui s-a mutat în Erdenet, Mongolia, unde tatăl său a fost trimis în interes de serviciu într-o uzină de extragere și de prelucrare a minereului. Au revenit în Ucraina, în orașul natal, după ce starea de sănătate a mamei a început să se deterioreze din cauza climei mongoleze. Familia a locuit o perioadă cu bunicii paterni în Krivoi Rog, oraș aflat la mai bine de 300 de km distanță de Kiev. Când Volodimir a împlinit 14 ani, la scurt timp după destrămarea Uniunii Sovietice, s-au mutat în casa bunicii materne, în același oraș industrial, cu mine de extracție a cocsului și a fierului, cu instalații de prelucrare, furnale și uzine metalurgice.

Directoarea școlii în care a învățat Zelenski: „Vesel și spiritual, dar serios și responsabil”

Părinții lui Zelenski (tatăl – profesor, mama – inginer), ar fi vrut ca fiul să devină avocat, însă Volodimir era atras mai degrabă de literatură, de teatru, muzică și dans. În cartea „Zelenski. Un actor pe scena vieții și a morții”, apărută la Editura Corint Istorie (2022), scriitorul Gallagher Fenwick o citează pe directoarea școlii primare în care a învățat președintele ucrainean: „Volodimir se descurca bine la toate materiile de la școală. Avea un nivel foarte ridicat. Vesel și foarte spiritual, era totodată serios și responsabil”. Excela însă în zona artistică. „A fost printre primii care s-au înscris la cursul de dans al domnului Petro și a montat împreună cu el niște spectacole extraordinare. Mai târziu, când Volodimir a câștigat la emisiunea Dancing with the stars, am fost foarte mândri. Primul lui dans de salon a avut loc aici, în școala noastră”, își amintește directoarea.

