Copilul scapă mâncarea pe jos, o ia și o bagă în gură. Se poate îmbolnăvi? Ce spun specialiștii despre regula celor 5 secunde

Copiii au un talent aparte de a găsi pe podea exact ceea ce nu ar trebui să ajungă în gura lor: o bucățică de fruct scăpată de la masă, resturi lipite de covor, firimituri. Dar să fim sinceri: nici adulții nu sunt întotdeauna mai prudenți. Cine nu a recuperat măcar o dată o bucățică de mâncare căzută pe jos și a mâncat-o, consolându-se cu regula celor cinci secunde?

Cercetătorii americani au testat în laborator această convingere și au descoperit că realitatea este mult mai puțin liniștitoare: bacteriile se pot transfera pe alimente în mai puțin de o secundă. Contează dacă alimentul a căzut pe gresie, pe covor sau pe parchet?

Este mai sigură mâncarea uscată decât cea umedă? Și cât adevăr există în vorba bunicilor că puțină murdărie îi ajută pe copii să-și întărească imunitatea? Explicăm ce au descoperit studiile, ce riscuri ar trebui să ne preocupe cu adevărat și de ce, uneori, pericolul cel mai mare nu este cel la care ne gândim.

Ideea că un aliment poate fi consumat fără probleme dacă este ridicat de pe jos în mai puțin de cinci secunde este atât de răspândită încât a devenit aproape o regulă nescrisă. În 2016, doi cercetători de la Universitatea Rutgers, din Statele Unite, au decis să verifice experimental dacă există într-adevăr un interval în care mâncarea este ferită de contaminare.

Robyn C. Miranda și Donald W. Schaffner au folosit patru alimente (pepene verde, pâine simplă, pâine cu unt și bomboane gumate) și patru tipuri de suprafețe: gresie, lemn, covor și oțel inoxidabil. Alimentele au fost puse în contact cu suprafețele contaminate pentru intervale de timp diferite: mai puțin de o secundă, cinci secunde, 30 de secunde și cinci minute. Cercetătorii au realizat în total 2.560 de măsurători, analizând cantitatea de bacterii transferată de pe fiecare suprafață pe aliment.

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