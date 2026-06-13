Copos pierde oficial meciul de pe Tâmpa, după ce a amenințat că închide telecabina. „A exagerat”

După ce în urmă cu o lună, omul de afaceri George Copos a amenințat, într-un dialog cu HotNews, că închide afacerile pe care le are pe Tâmpa dacă nu primește acces cu mașina până în vârful muntelui, autoritățile de mediu din Brașov i-au dat autorizația de mediu pentru restaurantul Panoramic și au tranșat subiectul.

„V-ați urca într-o telecabină cu care am dus gunoiul? Spuneți-mi! E total incorect, nedrept, rușinos!”, afirma Copos în dialogul cu HotNews de la începutul lunii mai.

Muntele Tâmpa este arie protejată, iar accesul auto este interzis prin lege, cu excepția situațiilor de urgență.

Grupul Ana Holding, patronat de George Copos, a renovat în perioada 2024-2025 restaurantul Panoramic și telecabina de pe Tâmpa. În perioada șantierului, el a utilizat un drum care urcă din Răcădău (în spatele Tâmpei), spre vârf, care este încadrat ca fiind traseu turistic.

După terminarea lucrărilor, în toamna anului 2025, societatea comercială a continuat să folosească drumul pentru aprovizionare și evacuarea deșeurilor de la restaurant. Oamenii din zonă s-au revoltat și au inițiat proteste, Garda Forestieră a constatat că drumul este folosit ilegal și l-a închis, iar Garda de Mediu a amendat restaurantul pentru lipsa autorizației de mediu.

Copos: „Închidem totul și am terminat”

Contactat de HotNews, omul de afaceri George Copos a răbufnit, precizând că acel drum este vital pentru aprovizionarea restaurantului și evacuarea deșeurilor. El a susținut că, dacă nu poate urca cu mașina, este gata să închidă atât restaurantul, cât și telecabina:

„Închidem totul și cu asta am terminat. Dacă închidem, nu mai plătim impozite, nu mai ținem 100 de angajați, nu mai plătim taxe, nu se mai bucură lumea de investiție”.

„V-ați urca într-o telecabină cu care am dus gunoiul? Spuneți-mi! E total incorect. Oricine ar spune asta, e total incorect, nedrept, rușinos”, a continuat Copos.

Acum, Direcția Județeană de Mediu a emis autorizația de mediu, dar îi impune restricții lui Copos.

Direcția Județeană impune condițiile

Joi, Direcția Județeană de Mediu Brașov a emis autorizația de mediu pentru restaurantul Panoramic, document care precizează:

„Se interzice transportul personalului lucrativ și administrativ al restaurantului cu vehicule motorizate în aria naturală protejată Muntele Tâmpa;

Aprovizionarea restaurantului și transportul deșeurilor se vor realiza exclusiv prin intermediul telecabinei, în afara intervalelor orare de funcționare, pentru a elimina orice disconfort al turiștilor/clienților”.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Județeană de Mediu Brașov la solicitarea HotNews, Ana Hotels a depus solicitarea de obținere a autorizației de mediu abia pe 13 mai 2026. Aceasta deși restaurantul fusese deschis încă de toamna trecută, după renovarea sa. Autorizația de mediu este documentul care prevede inclusiv modul în care sunt evacuate deșeurile și se realizează aprovizionarea localului.

Totodată, în solicitarea de obținere a autorizației de mediu, „societatea nu a făcut referire la utilizarea drumului pentru transport, ci prevede utilizarea telecabinei Tâmpa, atât pentru aprovizionarea restaurantului, cât și pentru transportul deșeurilor generate din activitate”, se mai arată în răspunsul instituției locale.

Primarul din Brașov: „Ana Panoramic a exagerat”

La rândul său, primarul Brașovului, George Scripcaru, a afirmat că operatorul economic a utilizat abuziv drumul din toamnă până acum, după finalizarea lucrărilor de renovare.

„Ana Panoramic a exagerat și a gândit că, dacă a utilizat calea de acces pentru șantier, acum poate să continue la fel. Nu. Acel drum tehnic, cale de acces pentru acel obiectiv, pentru că așa este în documentații, a putut fi utilizat doar pentru etapa de șantier. Dar nu mai poate fi utilizat astăzi, pentru că necesitatea nu mai este aceeași”, a declarat Scripcaru, pentru Radio România Brașov.

Totodată, Regia Locală a Pădurilor Kronstadt a primit dispoziție să monitorizeze accesul cu mașina în rezervația Tâmpa. Folosirea mașinilor pe munte va fi posibilă doar în situații excepționale, a mai spus primarul.

Muntele Tâmpa are statut de arie protejată încă din 1962. În anul 2000, Tâmpa a fost declarată rezervație de interes național, iar din 2007 este sit de importanță comunitară, făcând parte din rețeaua Natura 2000. Accesul auto este explicit interzis prin regulamentul sitului, excepțiile făcând situațiile de urgență.