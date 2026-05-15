Scandalul de pe Tâmpa. Restaurantul lui George Copos, amendat pentru lipsa autorizației de funcționare

Restaurantul Panoramic deținut de omul de afaceri George Copos a fost amendat de Garda de Mediu pentru lipsa autorizației necesare funcționării, a declarat pentru HotNews Mircea Paraschiv, comisar-șef al Gărzii de Mediu Brașov.

Întrucât Muntele Tâmpa este arie protejată și rezervație de interes național, făcând parte din rețeaua Natura 2000, investiția are nevoie de autorizație din partea instituțiilor de mediu pentru funcționare. Accesul auto este explicit interzis prin regulamentul sitului, excepțiile făcând situațiile de urgență.

„După ce am primit mai multe sesizări, am demarat săptămâna trecută un control, în urma căruia am constatat că nu există autorizație de mediu pentru funcționarea restaurantului”, a spus Paraschiv.

Informația a fost publicată inițial de asociația Scut pentru spații verzi, care precizează că amenda este de 40.000 de lei.

Șeful Gărzii de Mediu Brașov nu a dorit însă să facă public cuantumul amenzii. Potrivit acestuia, restaurantul avea doar autorizație de construcție de la primărie, pentru perioada derulării lucrărilor de renovare a localului, dar nu și pentru funcționare.

„Firma a depus solicitarea și documentația pentru a primi autorizația de mediu zilele trecute. Urmează ca Direcția Județeană de Mediu și Regia Pădurilor Kronstadt să analizeze aceste documente și să ia o decizie, inclusiv în ceea ce privește utilizarea drumului de acces pe Tâmpa”, a adăugat Paraschiv.

El a spus că muntele Tâmpa este arie protejată și a amintit că Garda de Mediu a închis drumul, după ce au apărut filmări cu mașini care urcă la restaurantul Panoramic.

Potrivit publicației locale Bună ziua, Brașov, firma a depus solicitarea de obținere a autorizației miercuri, 13 mai.

Utilizarea drumului de acces pe Tâmpa de către mașinile restaurantului a declanșat un conflict între comunitatea locală și autoritățile de mediu, pe de-o parte, și investitorul George Copos, pe de altă parte. Aceasta deoarece muntele Tâmpa este arie protejată, iar accesul auto este interzis, cu excepția vehiculelor de urgență.

Copos a amenințat că închide telecabina și restaurantul dacă nu primește acces cu mașina

Săptămâna trecută, George Copos a declarat, pentru HotNews, că va închide atât restaurantul Panoramic, cât și Telecabina de pe Tâmpa, dacă nu primește acces cu mașina pe acel drum.

„Nici măcar nu este drum forestier, este drum de șantier. Nu poate fi folosit de două ori pe zi? Chiar vrem să nu mai facem nimic în țara asta?”, a susținut Copos, argumentând că a investit 21 de milioane de euro pentru renovarea restaurantului și redeschiderea telecabinei.

În dialogul cu HotNews, el a spus și că are toate autorizațiile necesare.

„Eu pot să spun doar că am investit acolo peste 21 de milioane de euro în cele două obiective: restaurantul Panoramic, care a fost părăsit în ultimii 20 de ani, și în telecabina Tâmpa. Deci am plătit 21 de milioane.

Doi: avem toate autorizațiile care sunt necesare conform legislației pentru a face acea investiție. Inclusiv am avut acordul tuturor instituțiilor din Brașov pentru a repara drumul și a-l folosi în consecință pentru mașinile de salvare, pentru mașinile de pompieri și pentru a face de două ori în 24 de ore aprovizionarea Panoramicului.

Noi putem foarte bine să închidem totul, pentru că încă aducem bani de acasă, și cu asta am terminat”, a precizat Copos.

După publicarea articolului, șeful Gărzii Forestiere, George Gârbacea, a declarat: „Am văzut că domnul Copos este foarte supărat pe Garda Forestieră care a restricționat accesul auto pe Tâmpa și amenință că închide locația. Vreau să spun doar atât: Garda Forestieră aplică legea. Nu lucrează pentru interese private, ci în interesul cetățenilor și pentru protejarea pădurii. Legea nu se negociază în funcție de cine se supără”.

Restaurantul nu a cerut acces cu mașina doar pentru aprovizionare și deșeuri

Potrivit informațiilor publicate de asociația Scut pentru spații verzi în urma unor răspunsuri din partea instituțiilor implicate, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brașov a constatat lipsa autorizației de mediu a operatorului, precum și circulația cu mijloace auto pe aria protejată fără existența unei convenții stabilite cu custodele sitului Natura 2000 și cu administratorul fondului forestier.

Totodată, Direcția Județeană de Mediu Brașov a transmis că agentul comercial a cerut acces mai larg cu mașina pe Tâmpa, nu doar pentru aprovizionare și evacuarea deșeurilor, însă instituția nu a fost de acord și a cerut refacerea convenției.

„ANMAP – Direcția Județeană de Mediu Brașov ne-a transmis nu a fost de acord cu conținutul convenției propuse de societate și a revenit cu modificări, susținând un acces limitat, „doar pentru aprovizionare și gestionarea deșeurilor generate din activitate, în intervale orare restrânse, cu reguli clare de monitorizare și control al traficului auto”, a mai precizat organizația de mediu, pe pagina sa de Facebook..