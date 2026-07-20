Corecție la cheltuielile statului cu bugetarii. România nu mai este pe primul loc în UE la cât dă statul din venituri pentru salarii

România a coborât anul trecut pe locul al patrulea în UE în ce privește ponderea cheltuielilor cu salariile bugetarilor în totalul veniturilor statului, potrivit calculelor Profit.ro, după ce, în anul 2025, salariile angajaților din sectorul public au fost înghețate. În 2024, an cu majorări ample de salarii, decise în principal din rațiuni electorale, România s-a aflat pe prima poziție din UE.

Înghețarea salariilor și în anul 2026 va conduce anul acesta, arată calculele Profit.ro folosind prognoze ale Comisiei, la reducerea în continuare a ponderii cheltuielilor salariale.

De ce este important: Reducerea ponderii cheltuielilor cu salariile în total venituri este consecința înghețării salariilor bugetarilor și nu a vreunei reforme semnificative. Pentru anul 2025, decizia înghețării salariilor a fost luată de guvernul Ciolacu la final de 2024, în timp ce pentru 2026, decizia a fost luată de guvernul Bolojan în iulie 2025. Ambele decizii (însoțite și de înghețarea pensiilor) au fost justificate de nevoia de a reduce cel mai mare deficit bugetar din UE, de 9,3% (standard ESA) în 2024.

România s-a mai aflat pe prima poziție la acest indicator în rândul statelor UE în perioada 2018-2021.

În 2015, un an de referință pentru finanțele statului, în care deficitul bugetar s-a situa la 0,5% pe standard ESA (1,35% standard cash), în contextul unei reveniri a economiei și al restricționării cheltuielilor după acordurile cu FMI, România era pe locul 20.

Situația s-a schimbat începând cu anul 2016, iar România a urcat abrupt pe locul 10, ajungând în 2017 pe al doilea loc, iar din 2018 ocupând prima poziție prima poziție până în anul 2021.

În anul 2022, pe fondul unei diminuări a ponderii cheltuielilor cu salariile în total venituri bugetare, România a coborât pe poziția a doua în clasament, iar în 2023 s-a situat pe poziția a treia, fiind devansată și de Letonia.

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