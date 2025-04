Coreea de Nord și-a lansat noul distrugător, o navă de război de 5.000 de tone în „stilul Kim Jong Un”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la o ceremonie de lansare a unui „nou distrugător multifuncțional”, a informat sâmbătă agenția de presă oficială KCNA, citată de Reuters.

Nava de război de 5.000 de tone a fost echipată cu „cele mai puternice arme” și construită „în aproximativ 400 de zile, perfect, cu forțele și tehnologia noastră”, a declarat Jo Chun Ryong, secretar al Partidului Muncitorilor, citat de agenția de presă.

Kim, într-un discurs rostit la lansare și relatat de KCNA, a declarat că nava de război va fi predată marinei și va intra în serviciu la începutul anului viitor.

Lansarea a avut loc vineri la șantierul naval militar din Nampo și a marcat o nouă eră a „marii construcții navale în stilul Kim Jong Un”, a declarat viceamiralul Pak Kwang Sop, potrivit KCNA.

Nava a fost clasificată ca fiind din „clasa Choe Hyon”, numită după luptătorul revoluționar anti-japonez Choe Hyon, conform presei de stat.

