Ce se întâmplă când piloții unor avioane de vânătoare pun mâna pe telefoane să se filmeze în timpul misiunii? Răspunsul vine din Coreea de Sud

Avioane de vânătoare F-15K Slam Eagle efectuează un zbor demonstrativ, la Baza Aeriană Seul din Seongnam, provincia Gyeonggi, Coreea de Sud, pe 17 octombrie 2025. FOTO: Chris Jung/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Autoritățile sud-coreene au constatat că două avioane de vânătoare s-au ciocnit în aer în 2021 deoarece piloții făceau fotografii și înregistrau videoclipuri.

Incidentul a avut loc în timp ce avioanele se aflau într-o misiune de zbor deasupra orașului Daegu, situat în centrul țării, arată un raport al Comisiei de Audit și Inspecție din Seul, potrivit BBC News.

Piloții au supraviețuit fără să fie răniți, dar coliziunea a avariat avioanele, costurile pentru armata sud-coreeană fiind de 880 de milioane de won (aproximativ 596.000 de dolari) din cauza reparațiilor ulterioare.

Unul dintre piloți, care a părăsit între timp armata, a fost obligat să plătească o amendă de 88 de milioane de won.

Incidentul a avut loc deoarece pilotul respectiv a dorit să facă fotografii pentru a păstra amintiri despre ultimul zbor alături de unitatea lui militară.

Fotografiile făcute în timpul zborurilor importante era „o practică răspândită printre piloți la acea vreme”, a transmis comisia de audit, în raportul publicat miercuri.

Conform raportului, pilotul își declarase intenția de a face acest lucru într-o ședință informativă înainte de zbor.

El pilota avionul de acoperire (avionul de flancare / de acoperire) și se afla în spatele aeronavei care conducea misiunea, în timpul acelei operațiuni. În timp ce se întorceau la bază, a început să facă fotografii folosindu-și telefonul mobil personal.

După ce a observat acest lucru, pilotul avionului care conducea misiunea a cerut unui alt pilot din avionul său să filmeze un videoclip cu avionul din flanc.

Pilotul de flancare a urcat brusc cu avionul la o altitudine mai mare și a efectuat o manevră de întoarcere pe cealaltă parte pentru ca aeronava să poată fi filmată mai bine. Această manevră a adus cele două avioane foarte aproape unul de celălalt.

Pentru a evita o coliziune, avionul care conducea misiunea a încercat să coboare rapid. Însă cele două avioane F-15K s-au ciocnit în cele din urmă, ceea ce a dus la avarierea aripii stângi a avionului din frunte și stabilizatorul de coadă al avionului de flancare.

Forțele aeriene sud-coreene l-au suspendat pe pilotul de acoperire, care a părăsit între timp armata pentru a lucra la o companie aeriană comercială.

Ulterior, forțele aeriene au încercat să-l amendeze pe pilotul de acoperire cu 880 de milioane de woni pentru a acoperi integral costurile reparațiilor. Când pilotul a contestat amenda, acest lucru a dus la declanșarea unei anchete din partea comisiei de audit.

Pilotul de flancare a recunoscut că manevra lui bruscă a dus la coliziune, dar a susținut că pilotul avionului din frunte a „consimțit tacit” la manevră, întrucât era conștient că în acele momente filmarea era în desfășurare.

Comisia de audit a decis în cele din urmă că pilotul de acoperire ar trebui să plătească doar o zecime din suma solicitată de forțele aeriene.

Aceasta a afirmat că forțele aeriene ar trebui să-și asume o parte din responsabilitate pentru că nu au reglementat în mod corespunzător utilizarea personală a camerelor de către piloți.

Comisia a luat în considerare, de asemenea, faptul că pilotul de flancare avea un istoric bun înainte de incident și că a reușit să prevină pagube mai mari, asigurând în mod prompt întoarcerea în siguranță a aeronavei sale la bază.

Raportul nu menționează dacă s-au luat măsuri împotriva celorlalți piloți implicați în incident.