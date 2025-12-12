Coreea de Sud renunță la măsura care i-a adus valuri de turiști dornici de operații estetice

Reclamă la o clinică de chirurgie estetică în Metroul din Seul, FOTO: Jung Yeon-JE / AFP / Profimedia Images

Coreea de Sud a anunțat că va înceta să ofere stimulente fiscale pentru pacienții străini care se supun intervențiilor de chirurgie estetică, punând capăt unei facilități care a contribuit la transformarea Seulului în unul dintre cele mai aglomerate centre de turism medical din lume, relatează The Independent.

Rambursarea specială de 10% din Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA), introdusă în 2016, a fost concepută pentru a atrage pacienți internaționali către clinici aprobate pentru proceduri estetice și dermatologice.

Facilitatea a devenit un element definitoriu al industriei în plină expansiune a chirurgiei plastice și a îngrijirii pielii din țara asiatică, în special pentru călătorii din China, Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu.

Facilitatea fiscală făcea parte dintr-un sistem care le permitea nerezidenților să recupereze 10% din costurile tratamentelor, prezentând documentația necesară la ghișeele de rambursare din aeroporturi sau din centrele orașelor. Aceasta se aplica doar procedurilor efectuate în instituții medicale înregistrate oficial la Ministerul Sănătății din Coreea.

Tratamentele eligibile includeau operații de blefaroplastia, rinoplastie, conturare facială, terapii anti-îmbătrânire și de regenerare a pielii.

Blefaroplastia est-asiatică, cunoscută mai frecvent sub numele de operația de dublă pleoapă, este o procedură cosmetică prin care se remodelează pielea din jurul ochiului pentru a crea un pliu pe pleoapa superioară care, în mod natural, nu are unul. Procentul femeilor est-asiatice care au în mod natural un pliu al pleoapei superioare variază în funcție de studii, cu valori raportate între 41% la coreence și 70–83% la chinezoaice și japoneze.

Ministerul Economiei și Finanțelor de la Seul a confirmat că sistemul de rambursare a TVA va expira la 31 decembrie 2025, după ce ziarul Korea Herald a aflat în exclusivitate că el a fost exclus din planul fiscal al guvernului pentru anul viitor.

Peste un milion de străini au vizitat anul trecut Coreea de Sud pentru servicii medicale

Rambursările plătite pacienților străini au atins un record de 95,5 miliarde woni (64,3 milioane de dolari) în 2024, iar datele guvernamentale arată că totalul cheltuielilor medicale ale pacienților străini a crescut de la aproximativ 400 de miliarde woni (270,9 milioane de dolari) în 2019 la aproximativ 1,24 trilioane woni (839,7 milioane lire sterline) în 2024, chirurgia plastică și dermatologia reprezentând aproximativ 77% din această creștere.

Potrivit datelor Ministerului Sănătății și Protecției Sociale, numărul pacienților străini care au vizitat Coreea pentru servicii medicale a ajuns la un nivel record de 1,17 milioane în 2024, în creștere semnificativă față de 610.000 în 2023.

Doar capitala Seul a reprezentat aproximativ 85% din cheltuielile medicale ale pacienților internaționali în 2024, aproape un milion de turiști medicali străini primind tratament aici.

Datele autorităților din Seul arată că 999.642 de turiști medicali străini au primit tratament în Seul în 2024, iar 85,7% din cheltuielile medicale internaționale au fost efectuate cu carduri de credit străine folosite în oraș.

Chirurgii esteticieni din Coreea de Sud au avertizat împotriva măsurii

Rădăcinile „boom”-ului de turism medical în Coreea de Sud datează din 2009, când Legea serviciilor medicale a fost modificată pentru a permite spitalelor să își promoveze oficial serviciile către pacienții internaționali.

Institutul de Dezvoltare a Industriei Sănătății din Coreea (KHIDI), un organism afiliat guvernului, a creat brandul „Medical Korea” la scurt timp după aceea, promovând în străinătate pachete combinate de tratament și turism.

Înregistrările KHIDI arată că numărul anual al pacienților străini a crescut de la aproximativ 60.000 în 2009 la aproape 2,8 milioane până în 2019 cumulat, înainte de întreruperile cauzate de pandemie.

Grupurile din industrie și-au exprimat îngrijorarea cu privire la iminenta încetare a rambursării de TVA, avertizând că aceasta ar putea afecta transparența prețurilor și competitivitatea.

Asociația Coreeană a Chirurgilor Plasticieni a declarat că rambursarea „a reprezentat un stimulent semnificativ pentru cei sensibili la preț”, iar eliminarea sa ar putea slăbi capacitatea Coreei de Sud de a atrage pacienți străini atenți la costuri.

Aceasta a avertizat: „Pe măsură ce alte țări oferă stimulente agresive, mai mulți oameni s-ar putea orienta către destinații rivale de turism medical”.