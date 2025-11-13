Corespondență din Lisabona. Aproape o oră cu Rafael Nadal, omul. „Mereu am considerat că scuzele nu te ajută să devii mai bun. Nu văd altă cale de a îmbunătăți lucrurile decât aceea de a munci un pic mai mult”

„Poți mereu găsi scuze, dar, în cele din urmă, nu scuzele te vor ajuta să devii mai bun, ci gândul că data viitoare trebuie să fii mai bine pregătit”, consideră fostul mare tenismen spaniol Rafael Nadal.

Maria Sharapova nu este singura mare jucătoare de tenis prezentă în aceste zile în capitala lusitană. Fosta numărul 1 mondial, câștigătoare de cinci titluri de Grand Slam, a deschis luni seară „Jocurile Olimpice” ale tehnologiei, Web Summit 2025, dar marți seară, un alt tenismen legendar a participat ca invitat special la un eveniment important de comerț și tehnologie – VTEX Connect 2025.

Evenimentul a fost organizat de uriașa companie braziliană VTEX, listată la bursa de la New York, care este prezentă și pe piața românească și oferă soluții de comerț digital, platforme, marketplace-uri etc.

În trecut, la evenimentele VTEX au participat fostul președinte american Barack Obama, Steve Wozniak, co-fondator Apple, Malala Yousafzai, câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, fostul mare baschetbalist Magic Johnson, legenda gimnasticii americane Simone Biles, campionul mondial de Formula 1 Lewis Hamilton sau fotomodelul brazilian Gisele Bündchen.

HotNews a fost singura publicație din România prezentă la eveniment.

La 39 de ani, cu 22 de titluri de Mare Șlem în palmares, dintre care 14 la Roland Garros, în capitala Franței, câte două la Australian Open și Wimbledon și patru la US Open, Rafael Nadal privește spre viitor. A trecut fix un an de când se retrăgea oficial din circuit, după ce în ultimii ani fusese măcinat de accidentări și suferință. Dar acum, Nadal își construiește cea de-a doua viață. O viață de familist, e tatăl a doi copii (dintre care unul de trei luni), o viață de filantrop și de deținător al unei academii de tenis, dar și de om de afaceri, de imagine pentru diverse branduri sau de invitat la evenimente private, acolo unde vorbește despre cariera sa și despre viziunea sa despre eșec, succes, reziliență – cuvinte atât de prezente în limbajul și filosofia corporatistă.

Acesta din urmă a fost și motivul prezenței lui Rafa Nadal pe scena VTEX 2025, iar vreme de circa 40 de minute legenda spaniolă a oferit o lecție de umilință, decență și ambiție celor peste 1.000 de oameni din sală. Interlocutor i-a fost Santiago Naranjo, director financiar în cadrul companiei. A urmat un dialog despre victorii, momentele dificile ale carierei, despre celebrele sale ritualuri din timpul meciului, despre moștenirea pe care generația Federer-Nadal-Djokovic-Murray a lăsat-o tenisului.

„Ești cel mai bun”, i s-a strigat la un moment dat din public. Vizibil fâstăcit, Nadal s-a eschivat. „Nu, nu. Sau cel puțin nu mai sunt”. Așa au fost aproape 50 de minute cu omul Nadal.

Rafael Nadal, la evenimentul VTEX Connect Europe 2025 de la Lisabona. FOTO: Miguel Reis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Câteva din cifrele lui Nadal, potrivit biografiei de pe Wikipedia.

A fost numărul 1 mondial vreme de 209 săptămâni.

A câștigat 92 de titluri ATP Tour la simplu, dintre care 22 de titluri majore, inclusiv un record de 14 titluri la Roland Garros, precum și 36 de titluri Masters și o medalie de aur olimpică.

Nadal este unul dintre cei trei bărbați care au realizat Golden Slam-ul (toate cele patru turnee de mare șlem într-un an) în cariera lor la simplu.

Cele 81 de victorii consecutive pe zgură constituie cea mai lungă serie de victorii pe o singură suprafață din era modernă

Momentul pe care ar vrea să-l retrăiască

„Dacă ai avea oportunitatea de a te întoarce înapoi, în trecut, ce meci, ce punct ai alege să retrăiești?” a fost prima întrebare la care a fost invitat să răspundă spaniolul.

„Nu e ușor. Am avut o carieră lungă, ca să fiu sincer. Dar voi alege ultimul turneu de mare șlem pe care l-am câștigat, Australian Open, în 2022. Era târziu în carieră, unul dintre ultimii ani în care am putut fi competitiv, reveneam după o lungă accidentare și am mers în Australia fără prea mari așteptări. Dar apoi acel sentiment că pot juca în cele din urmă în Australia, iar apoi să câștig finala, revenind de la 0-2 la seturi. Acea energie e de neuitat”.

În penultima sa victorie într-o finală de mare șlem, Nadal a trecut atunci în cinci seturi de rusul Daniil Medvedev, după 5 ore și 24 de minute.

A contat și susținerea familiei, a celor apropiați?

„Știi, într-un anumit fel, atunci când ești acolo ești focusat pe ceea ce trebuie să faci, să găsești soluții atunci când lucrurile nu merg bine, iar atunci când merg să continui să faci lucrurile în același fel. Dar, sigur, în momentele importante, toată susținerea pe care o primești din partea celor apropiați sau din partea familei atunci când ești copil face toată diferența. Am avut mereu suportul familiei, al echipei ,care a fost mereu aceeași de-a lungul carierei, ceea ce m-a ajutat foarte mult pentru că creează încredere și totul devine mai mult o relație personală decât una profesională”.

„Vino și muncește mai mult și mai mult ca să găsești o soluție”

Apoi, Nadal a vorbit despre ceea ce nu a făcut niciodată în carieră: să caute scuze pentru înfrângeri.

„Mereu am considerat că scuzele nu te ajută să devii mai bun, ci doar te fac să te simți mai bine. Poți mereu găsi scuze, dar, în cele din urmă, nu scuzele te vor ajuta să devii mai bun, ci gândul că data viitoare trebuie să fii mai bine pregătit.

De-a lungul anilor mei în tenis am avut lângă mine persoanele potrivite care nu mi-au permis să mă plâng sau să găsesc scuze. Am fost educat într-un anumit fel și la sfârșitul zilei nu contează că ai pierdut dintr-o cauză sau alta, ci că nu ți-ai atins obiectivul pentru că în acel moment nu ai fost suficient de bun și trebuie să fii onest cu tine însuți.

Cred că de-a lungul carierei mele am fost mereu autocritic, am știut să accept când nu am fost suficient de bun și a trebuit să merg înainte. Vino și muncește mai mult și mai mult ca să găsești o soluție. Nu văd altă cale de a îmbunătăți lucrurile decât aceea de a munci un pic mai mult. Aceasta este atitudinea potrivită. Cu mentalitatea și atitudinea potrivite și încercând să-i asculți pe cei de lângă tine, muncind ca echipă. Asta face marea diferență, mai ales în momentele de cădere”.

„Am fost suficient de umil ca să ofer echipei mele posibilitatea de a-mi spune adevărul”

Unele dintre cheile succesului sunt suferința și disconfortul, spune fostul număr 1 mondial. Dar și sinceritatea celor din jur. Libertatea lor de a-ți spune ceea ce nu vrei să auzi.

„Ca să ai succes, trebuie să te simți inconfortabil. Pentru că succesul e dificil, ăsta e cel mai important lucru. Ca să ai succes, trebuie să treci prin momente grele, trebuie să suferi, trebuie să ai dubii, trebuie să auzi lucrurile pe care nu vrei să le auzi. Și cred că eu am fost suficient de umil ca să ofer echipei mele posibilitatea de a-mi spune adevărul mereu.

În lumea de azi a tenisului, situația e puțin stranie pentru că boss-ul, șeful, e jucătorul. Jucătorii plătesc fizioterapeuții, antrenorii, pe toată lumea. Așa că într-un anumit fel, oamenii care lucrează pentru tine simt că dacă îți spun adevărul își riscă joburile, așa că nu pot acționa așa cum ar trebui. Așa că în cariera mea le-am transmis că nu sunt în pericol, că pot să-mi spună lucrurile pe care nu vreau să le aud.

Ca să fiu sincer, nu am concediat niciodată pe nimeni. Și asta pentru că niciodată nu am încercat să găsesc scuze și să învinovățesc echipa atunci când lucrurile mergeau rău. Pentru că echipa mea făcea lucrurile bine. Atunci când câștigam, era aceeași echipă, așa că atunci când lucrurile nu mergeau bine era pentru că eu nu făceam lucrurile în modul în care trebuia. Așa că e vorba despre a fi onest cu tine și de a avea încredere în oameni“, spune Nadal.

„Rutina te ajută să te concentrezi asupra lucrurilor care contează cu adevărat”

Rafael Nadal a fost întrebat și despre ticurile sale din timpul meciului, de la aranjatul sticlelor în timpul pauzelor, la ritualul din timpul serviciului, la aranjatul părului, trasul pantalonilor și altele:

„Multă lume mă crede superstițios. Dar nu sunt. Mereu am avut aceste rutine în timpul competițiilor. Dacă poți să nu le ai, e mai bine. Dar tenisul e un sport foarte pretențios, care consumă mult. Trebuie să stai concentrat. Trebuie să fii puțin în lumea ta ca să rămâi concentrat și știi că azi ai câștigat, dar știi, nu ai timp să te bucuri prea mult pentru că trebuie să joci a doua zi, așa că asta a fost rutina mea zilnică timp de peste 20 de ani și, într-un fel, te obișnuiești. O modalitate de a fi concentrat 100% pe ceea ce faci, iar rutina mă ajută să nu-mi pierd concentrarea în alte aspecte. Așa că, atunci când eram la pauză, mă concentram pe sticlele mele, gândindu-mă la ce trebuia să fac pentru a continua meciul.

Cred că într-un fel este important să fii concentrat pe ceea ce faci acum și astăzi, în această lume, ai multe lucruri care distrag atenția, este dificil să fii concentrat 100% pe un singur lucru. Când eram mai tânăr, nu că nu erau lucruri care distrăgeau atenția, dar erau mult mai puține decât astăzi. Astăzi suntem pe rețelele sociale. Multe funcții care se dezvoltă foarte rapid fac ca generațiile tinere să fie concentrate 100% pe propriile interese. Observ acest lucru la copiii din academia mea, știind că au prea multe opțiuni pentru a fi dispuși să asculte uneori sau că te ascultă. Dar, într-un fel, ei se gândesc la alte lucruri. Așadar, cred că rutinele te ajută într-un fel atunci când faci lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru tine în acest moment. Rutina te ajută să te concentrezi asupra lucrurilor care contează cu adevărat”.

„E doar un joc”

Nadal a vorbit și despre adversarii săi și despre respectul pe care aceștia l-au transmis mereu la adresa sa:

„Când suntem în competiție, nu trebuie să ne urâm concurenții pentru a concura la cel mai înalt nivel. Nu, niciodată nu m-am gândit la asta. Niciodată nu am procedat așa. Nu, întotdeauna am avut un respect enorm pentru rivalii mei cei mai dragi. Sincer să fiu, la finalul zilei, înțelegem că a fost doar un joc, știi. Iar relația personală rămâne peste acel joc.

Așa că am încercat să dăm tot ce am putut, să lăsăm o moștenire generației noastre. Cred că Roger (n.r. – fostul mare tenismen elvețian Roger Federer), eu, Novak (Novak Dokovic) și un grup de oameni am concurat la cel mai înalt nivel timp de foarte mulți ani. Eram, știi, cei mai mari rivali, dar nu ne-am urât niciodată. Am făcut-o într-un mod sănătos, iar asta este moștenirea noastră, și cred că este ceva de care ar trebui să fim foarte mândri”.

„Am obținut mai mult succes decât ne-am fi putut imagina când eram copii”

Una dintre marile confruntări cu Novak Djokovic, finala de la Australian Open din 2012, i-a revenit în minte lui Nadal în timpul dialogului:

„Adică, meciurile cu el au fost extrem de dificile, iar finala Australian Open din 2012 a durat aproape 6 ore, îmi amintesc ceremonia de închidere de după aceea. La un moment dat, ne-am aplecat amândoi simultan și ne-am ținut de genunchi, iar eu i-am văzut picioarele tremurând. Îmi tremurau picioarele. Cineva a văzut asta și ne-a adus două scaune și apă, iar noi a trebuit să ne așezăm și să stăm acolo până la sfârșitul spectacolului, aproape ca un artist care se așează în fața pânzei și începe să deseneze ceva frumos. Acum, când vorbesc despre asta, când reflectez, simt o mare mândrie și satisfacție că am avut ocazia să fiu alături de el.

Am spus-o și mai devreme, dar da, cred că am făcut parte dintr-un moment foarte special în istoria sportului nostru, având trei jucători în aceeași eră care au câștigat 24, 22 și 20 de turnee de mare șlem. Rivalitățile noastre au devenit din ce în ce mai puternice, dar acceptam acest lucru într-un mod pozitiv. Am jucat din suflet. Ne-am îndeplinit visele. Am obținut mai mult succes decât ne-am fi putut imagina când eram copii.

Cred că vom lăsa o moștenire în sensul că inspirăm noile generații să trateze fair-play. Și văd astăzi, de exemplu, doi mari rivali, precum Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Într-adevăr, ei se luptă pentru cele mai importante turnee pe tot parcursul anului și nu se urăsc, nu, cred că asta e pozitiv. Și acesta este un mesaj minunat pe care îl transmit noile generații”.

„Dacă nu faci lucrurile cu pasiune, nu vei rezista pe termen lung”

Un alt mesaj pe care Nadal l-a transmis pe scena VTEX a fost legat de nevoia de a face totul cu pasiune. E același mesaj pe care, pe o scenă din același oraș, la Web Summit, îl transmisese în urmă cu o zi cel mai urmărit creator de conținut pe Tik Tok, senegalezul-italian Khaby Lame.

„Ei bine, cred că pasiunea este un lucru bun. Sincer să fiu, dacă nu simți pasiune pentru ceea ce faci sau pentru ceea ce ești, atunci ce iubești? Când nu ai pasiune, cred că este aproape imposibil să ai succes pe termen lung. Pentru că vei trece prin situații dificile, cum ar fi accidentări sau momente în care nu joci bine, dacă nu ești pasionat de ceea ce faci nu ai cum să continui.

Toată viața mea am fost pasionat în fiecare zi, de rutina mea zilnică. Acum, și bineînțeles victoriile, știi, marile victorii ale din grand slam-uri sunt rezultatul tuturor lucrurilor pe care le faci, în fiecare zi. Așa că trebuie să fii pasionat în fiecare zi, pentru a avea șanse reale de a face lucrurile importante. Dar adevărata satisfacție personală este toată munca pe care o faci. În fiecare zi, în afara ochilor lumii, doar în fața familiei sau a echipei tale. Și asta îți dă această satisfacție personală sau mândria pentru că, fiind acolo, știi cât de mult ai suferit”.

Viața după tenis

Rafa a vorbit și despre viața sa de după cariera de jucător profesionist de tenis.

„Ei bine, tocmai am început un nou capitol în viața mea. Desigur, viața mea nu a fost doar tenisul. Am posibilitatea să învăț lucruri diferite. Am proiectele mele personale. Proiectele mele profesionale, desigur, și sunt aici, așa cum am făcut-o pe tot parcursul carierei mele de jucător, pentru a învăța și a încerca. În business, dar și în viața personală, în calitate de tată.

Așadar, sunt entuziasmat de ceea ce se întâmplă. Și fiecare zi sunt mai obișnuit cu această nouă viață, care este, până la urmă, un proces de tranziție. Îți place să faci un lucru acum, începi altceva, așa că accepți provocarea și continui să fii pasionat de lucrurile care se pot întâmpla în viitorul apropiat”.

„Trebuie să păstrăm controlul asupra AI”

Pe final, Nadal a fost rugat să vorbească și despre tehnologie și AI. Mai ales că la rândul său fusese ținta unor fake news-uri cu AI.

„Ei bine, cred că inteligența artificială va schimba lumea în multe privințe, într-un mod pozitiv. AI va crea o mulțime de soluții pentru atât de multe lucruri pentru care, până în prezent, nu avem o soluție. Dar, desigur, ca în toate lucrurile, dacă folosim AI-ul într-un mod negativ, poate fi foarte distructiv și poate crea multe daune,, așa că trebuie să fim responsabili în privința asta.

AI se apropie, așa că trebuie să fim responsabili până la urmă. Vor fi roboți, vor fi toate aceste lucruri, dar trebuie să păstrăm o notă umană în ceea ce privește responsabilitatea controlului, acesta este punctul meu de vedere”.