ALEGERI PREZIDENȚIALE 2025 Corespondență din Spania: „Copiii noștri se nasc datori” / În Malaga au venit la vot, vineri și sâmbătă, de două ori mai mulți români decât anul trecut  

În provincia Malaga din Spania, unde trăiesc aproape 11.000 români, au votat vineri și sâmbătă, până la ora 20, mai mult decât dublu decât numărul celor care au venit la urne în același interval de timp la primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Corespondentul HotNews din Malaga a vorbit cu unii dintre românii care au mers la vot pentru a afla ce speră de la acest scrutin prezidențial.

Românii din diaspora votează timp de trei zile în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025. Secțiile din străinătate sunt deschise de vineri până duminică, între orele 7:00 și 21:00, ora locală, cu mențiunea că duminică votul se încheie cel târziu la ora 21:00, ora României, indiferent de fusul orar.

Datele seci arată că diaspora s-a mobilizat acum mai bine decât anul trecut pentru a merge la vot. Până sâmbătă la ora 21, peste 360.000 de români din străinătate votaseră deja la alegerile prezidențiale. Numai în Spania, țară în care trăiesc aproape 630.000 de români, peste 48.000 dintre ei își exprimaseră deja opțiunea de vot în primele două zile.

În provincia Malaga, din sudul Spaniei, trăiesc aproape 11.000 de români, care au la dispoziție patru secții pentru a vota. Până sâmbătă la ora 20 au votat în această provincie 1144 de români. În noiembrie 2024, până la ora 23, au venit la secțiile de votare 502 oameni, adică mai puțin de jumătate.

Corespondentul HotNews a vorbit cu unii dintre oamenii care au venit la secțiile 830 și 831 din Malaga. În marea lor majoritate au declarat că vor „o schimbare totală” în România. Asta deși trăiesc la peste 3500 de kilometri de țară.

„Noul președinte trebuie să se rupă de partidele tradiționale”

Vasile din Malaga. FOTO: Ionuț Axonescu / HotNews

Vasile, care e mecanic și lucrează în Spania de 22 de ani, spune că votat pentru binele românilor. „În țară e din ce în ce mai rău. Noul președinte trebuie să fie serios, să țină cu cetățenii și să se rupă de partidele tradiționale”, zice el.

Se teme că celui care va câștiga i se vor pune piedici, ca în decembrie. „Dar lumea e decisă deja. Noi, românii din diaspora, înțelegem lucrurile mai bine decât cei din țară, pentru că am văzut cum se trăiește aici, în afară. Așa am vrea să fie și în România”, adaugă el.

Nicole are lacrimi în ochi când vorbește despre România.

Nicole, și ea de 22 de ani în Spania, vorbește cu lacrimi în ochi despre România. „Trebuie schimbat tot pentru ca românii să trăiască mai bine. Noul președinte trebuie să se rupă de PSD și să stârpească mafia imobiliară. Un om care să nu fie corupt și să fie din afara sistemului, asta trebuie.”

Chiar și dacă ar fi mai bine în România, nu crede că ar putea să se mai întoarcă acasă. „Eu am deja rădăcini aici, e greu să mă întorc. Dar mereu când vorbesc despre România, am emoții și îmi dau lacrimile”, spune ea.

„Și-au bătut joc de voturile poporului”

Gheorghe este în Spania de 21 de ani.

Gheorghe este în Spania de 21 de ani și spune că lucrează aici ca lăutar. A venit la vot pentru un trai mai fericit. „Poate dă Dumnezeu să nu mai plecăm în afară. Ni s-a luat, ne-a nenorocit, ne-au terorizat ăștia care au fost 35 de ani la putere. Vrem schimbare. Să-i măture pe ăștia noul președinte și ca prim-ministru, se știe, să vină Călin Georgescu”, spune el.

E supărat și acum pentru că alegerile din decembrie 2024 au fost anulate. „O mare prostie”, o numește el. „Și-au bătut joc de voturile poporului. În diaspora, deja se vota în turul doi când au anulat alegerile. Noului președinte nu-i cer decât să-și țină promisiunile făcute poporului. Vreau să mă întorc în România orice ar fi. Aici sunt chiriaș, acolo sunt proprietar, am patru copii și o grămadă de nepoți. Vreau scăpăm de sărăcie și amărăciune”, mai zice el.

Alexandru e în Spania de 20 de ani

Alexandru, care e în Spania din 2005, se teme că și alegerile de acum „ar putea fi furate”. „M-a revoltat ce s-a întâmplat atunci, de asta sunt acum aici. Alegerile acestea reprezintă un punct de cotitură”, explică el.

Ca toți românii din Malaga cum care am vorbit, și Alexandru vrea o schimbare totală. S-ar întoarce acasă, doar să aibă unde.

„Ați văzut că în România toate produsele sunt mai scumpe decât în Spania? Orezul, apa, uleiul, până și șamponul. Totul. Noul președinte trebuie să rezolve problema corupției. Copiii noștri se nasc datori. Eu și soția mea lucrăm aici, în Spania, fata are 28 de ani și e în Italia”, mai spune Alexandru.

Vot cu gândul la România natală: „Aș vrea să îmbătrânesc acolo!”

Adrian lucrează pe un camion de marfă

Adrian și soția lui sunt de 20 de ani în Spania. El lucrează pe un camion de marfă, merge prin toată Spania și spune că poate doar Galicia și Asturia să fie la fel de frumoasă ca Transilvania. Ar vrea să se întoarcă în România, dar speranțele sunt tot mai mici. „Speranța am pierdut-o pe parcurs. În România, e mai rău de la an la an, nivelul de trai tot mai scăzut. Acum, poate se întâmplă ceva bun, să avem din nou un mic licăr de speranță”, zice el.

„Ne-am făcut viața aici, ne-am cumpărat case. Dar aș vrea să îmbătrânesc în România. Să vindem tot aici și să ne întoarcem. Acum, însă, nu. Mai întâi, să văd că se schimbă ceva, că părinții mei sunt bine, că au crescut pensiile. Copilul nostru e aici, studiază, iar România pentru el e doar o destinație de vacanță”, explică el.

Daniel, care lucrează în servicii de pază, e de 23 de ani în Spania. Ar veni în România, dacă ar avea un salariu bun și o muncă decentă. „Noul președinte? Să facă ce trebuie pentru cetățeni. Să fie atent cu românii, nu cu populația străină care vine să muncească în România. Ar trebui să îmbunătățească și sistemul sanitar. Cu vechii președinți nu s-a văzut nicio schimbare, pentru că cei din diaspora nu s-au întors. Deci, nu s-a făcut ce trebuie”, spune el.