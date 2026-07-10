Corveta cumpărată din Turcia a ajuns în România / Ce spune ministrul Apărării despre sistemele de luptă care lipsesc deocamdată de pe navă

Corveta „Contraamiral August Roman” cu număr de bord 261, navă construită în Turcia, dar cumpărată de România înainte să intre pe deplin în serviciul marinei turce, a ajuns vineri în Portul Militar Constanţa, la bord aflându-se şi ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă. El a precizat că această corvetă este prima navă nouă care intră în dotarea Armatei după 35 de ani. Nava are în acest moment, ca armament, doar un tun principal de bord și mitraliere telecomandate, dar ministrul Apărării spune că în lunile ce urmează nava va primi și alte echipamente militare.

Corveta „Contraamiral August Roman” – 261 este o navă de patrulare din clasa Hisar, prima din această clasă care a fost construită de Turcia. Ea are la bord un echipaj format din 85 de militari și este comandată de locotenent-comandorul Sorin Huruială. Nava a intrat în componența Divizionului 50 Corvete, structură subordonată Comandamentului Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu”.

Corveta ușoară din Turcia a fost cumpărată de MApN pentru Forțele Navale Române în decembrie 2025, pentru 223 milioane de euro.

„E un lucru fantastic care s-a întâmplat pentru Armata Română, văzând o corvetă nouă care intră în dotarea Armatei Române după 35 de ani”, a spus ministrul Apărării Radu Miruță, fâcând referire și la timpul foarte scurt în care a fost preluată nava, circa 6 luni de la semnarea contractului.

„Faţă de cele 223 de milioane de euro cât a costat această corvetă, ea urmează să mai primească capabilităţi de luptă aeriană la joasă altitudine. Urmează să primească capabilităţi de luptă antisubmarin. Şi urmează acea capabilitate foarte discutată, rachetele acelea navă-navă – NSM. Acestea costă vreo 47 de milioane de euro în total. Urmează, în estimarea mea, şapte – zece luni de zile ca ele să poată începe să fie montate. Se vor monta la cheu pentru că nava este pregătită”, a explicat ministrul Apărării.

Nava are acum doar un tun la bord, dar va primi noi sisteme de armament anunță MApN

Nava are, în configurația actuală, un tun cu calibrul de 76 de milimetri, două mitraliere cu calibrul de 12,7 milimetri, radar de control al focului cu senzor electro-optic integrat, sisteme de război electronic, sonar de chilă și sistem integrat de comunicații-echipamente bazate pe tehnologii de ultimă generație, susține MApN.

Ministerul menționează că „valoarea totală pentru realizarea capabilității operaționale este de aproximativ 265 de milioane de euro, fără TVA” și că, practic, din diferența de bani va achiziționa restul de sisteme de luptă ce deocamdată lipsesc de pe nava preluată sâmbătă din Turcia.

„În acest sens, pentru a doua jumătate a anului 2026, este planificată o nouă procedură de achiziție, în valoare de circa 42 de milioane de euro, pentru capabilități și sisteme de luptă suplimentare (sisteme de lansare a rachetelor antiaeriene VLS – Vertical Launching System, sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată CIWS – Close-In Weapon System, calibrul 35 de milimetri, sistem de lansare racheto-torpile și sistem de căutare și urmărire în infraroșu)”, detaliază MApN.

De asemenea, Armata mai spune că prin programul SAFE (Security Action for Europe), „este planificată achiziția sistemului de lansare a rachetelor NSM (Naval Strike Missile), care va fi instalat și integrat la bord”. Mai exact, în cadrul SAFE, România are semnat un contract de 207 milioane de euro cu Kongsberg pentru 7 sisteme și 48 de rachete anti-navă Naval Strike Missile care să fie instalate la bordul navelor din dotarea Forțelor Navale.

Corveta Caam. Roman – 261 – din clasa Hisar / Sursă: Radu Miruță

Nava pe care România a cumpărat-o este prima navă de patrulare maritimă din clasa Hisar. Nava a primit inițial numele TCG Akhisar și numărul de bord P-1220. Ea a fost lansată la apă în 2023, iar în decembrie 2024 a fost comisionată de Forțele Navale din Turcia, dar nu a devenit niciodată pe deplin operațională în cadrul marinei turcești.

Nava are o lungime de 99,5 metri, un deplasament de 2.300 de tone, un echipaj de maxim 104 marinari și un sistem de propulsie combinat diesel-electric.

Nava atinge o viteză maximă de 24 de noduri (45 km/h) și are o rază operațională de 8.300 de kilometri și o anduranță de 21 de zile pe mare.